VIDEO Șefa Casei de Pensii respinge afirmația că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit

Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit și transmite că instituția verifică situațiile semnalate și corectează erorile confirmate.

Într-un mesaj adresat pensionarilor, șefa CNPP califică aceste informații drept false și afirmă că înțelege îngrijorarea provocată de apariția lor în spațiul public.

„Dragi pensionari, în ultima perioadă, în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit! Înțeleg îngrijorarea pe care aceste informații false au generat-o!”, transmite Vasilica-Valentina Robu.

Ce promite conducerea CNPP

Președinta instituției susține că eventualele greșeli nu vor fi ignorate și că respectarea drepturilor pensionarilor rămâne o obligație a sistemului public de pensii.

„Vă asigur că în orice situație verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor”, afirmă șefa Casei Naționale de Pensii Publice.

Mesajul său nu trebuie însă interpretat ca o afirmație că în sistem nu există nicio eroare. Robu vorbește explicit despre verificarea situațiilor și despre corectarea greșelilor acolo unde acestea sunt identificate, contestând informația referitoare la amploarea presupuselor probleme.

De unde provine cifra

În precizările publicate anterior, CNPP a explicat că numărul de aproximativ 2,2 milioane de pensii este asociat unor estimări rezultate din extrapolarea statistică a constatărilor auditorilor Curții de Conturi.

Potrivit instituției, această metodă nu înseamnă că toate dosarele la care se referă estimarea au fost verificate individual și că, în fiecare dintre ele, au fost confirmate erori de calcul.

Distincția este importantă: o estimare obținută pornind de la verificarea unui eșantion nu echivalează cu inventarierea unui număr identic de cazuri confirmate, iar CNPP susține că existența și valoarea eventualelor diferențe trebuie stabilite prin analiza fiecărui dosar și a documentelor aferente.

Ce se întâmplă cu diferențele

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, la rândul său, că pensiile calculate greșit trebuie corectate, iar beneficiarii care au primit mai puțin decât li se cuvenea trebuie să primească diferențele retroactiv.

Acesta a explicat că verificările au pornit de la un eșantion în care au fost identificate probleme, rezultatele fiind ulterior extrapolate, și a susținut că autoritățile trebuie să caute și să corecteze erorile existente.

În consecință, declarațiile autorităților nu reprezintă confirmarea că toate cele 2,2 milioane de pensii sunt corecte, ci contestarea prezentării estimării drept un număr de erori deja demonstrate prin verificări individuale.