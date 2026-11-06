VIDEO Prins a 12-a oară la cerșit, îmbrăcat în măicuță. Bărbatul spune că strânge între 300 și 400 de lei pe zi din mila trecătorilor

Un bărbat care cerșește îmbrăcat în măicuță a fost prins pentru a douăsprezecea oară din 2023 în județul Bacău și le-a recunoscut polițiștilor că metoda îi aduce tot mai puțini bani.

Liliana Vornicu
VIDEO Prins a 12-a oară la cerșit, îmbrăcat în măicuță. Bărbatul spune că strânge între 300 și 400 de lei pe zi din mila trecătorilor

Poliția Locală a Municipiului Bacău

Un bărbat care cerșește îmbrăcat în măicuță a fost prins pentru a douăsprezecea oară din 2023 în județul Bacău și le-a recunoscut polițiștilor că metoda îi aduce tot mai puțini bani.

Un bărbat care se îmbracă în călugăriță ca să obțină bani de la trecători a fost prins din nou de polițiștii locali, de această dată în Bacău. Deși le-a recunoscut agenților că metoda îi aduce tot mai puțini bani, nu pare dispus să renunțe la ea.

Orașele se schimbă, costumul rămâne

Bărbatul are obiceiul să oprească trecătorii îmbrăcat în haine care seamănă cu cele purtate de măicuțe și să le ceară bani, contând pe compasiunea și dărnicia lor, scrie Adevărul.

În ultima vreme, potrivit sursei citate, ar fi început să cerșească și în alte localități, unde a fost depistat cu același procedeu.

Polițiștii locali din Bacău au observat că, oricât de des își schimbă orașele, ținuta rămâne aceeași: „Schimbă localitățile, dar își păstrează ținuta. Și, se pare, are mare încredere în credința și în generozitatea băcăuanilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Agapia și Văratec, primele mănăstiri care i-au venit în minte

Întrebat de la ce mănăstire vine, „măicuțul”, cum l-au poreclit agenții, a explicat că dă exemplele care îi trec prin cap, precum Agapia sau Văratec.

Mai puțini bani din mila trecătorilor

Bărbatul a admis că oamenii au devenit mai reticenți afirmând că „nu prea mai pun oamenii botul”.

Într-o zi, a spus el, din mila trecătorilor ar strânge între 300 și 400 de lei.

Douăsprezece identificări din 2023

Din 2023 încoace, aceasta este a douăsprezecea oară când bărbatul este identificat în județul Bacău, însă întâlnirile repetate cu polițiștii nu par să-l fi convins să renunțe.

Ultima sa revenire în Bacău s-a încheiat chiar cu o pierdere: 150 de lei strânși într-o oră și o amendă de 200 de lei.

Cazul de la Bacău nu este singular. În martie 2023, Poliția Locală Vaslui a amendat cu 500 de lei un bărbat îmbrăcat în călugăr, prins la cerșit lângă biserica „Sfântul Nicolae”, și i-a confiscat 612 lei, însă instanța i-a dat ulterior dreptate, obligând instituția să-i plătească 300 de lei cheltuieli de judecată.

În iunie 2024, polițiștii locali din Iași au sancționat tot cu 500 de lei un bărbat din județul Bacău deghizat în măicuță, amendat anterior pentru aceeași faptă la București, Constanța și Satu Mare. Cerșetoria se sancționează contravențional, potrivit Legii nr. 61/1991.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro