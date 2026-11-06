VIDEO Prins a 12-a oară la cerșit, îmbrăcat în măicuță. Bărbatul spune că strânge între 300 și 400 de lei pe zi din mila trecătorilor

Orașele se schimbă, costumul rămâne

Bărbatul are obiceiul să oprească trecătorii îmbrăcat în haine care seamănă cu cele purtate de măicuțe și să le ceară bani, contând pe compasiunea și dărnicia lor, scrie Adevărul.

În ultima vreme, potrivit sursei citate, ar fi început să cerșească și în alte localități, unde a fost depistat cu același procedeu.

Polițiștii locali din Bacău au observat că, oricât de des își schimbă orașele, ținuta rămâne aceeași: „Schimbă localitățile, dar își păstrează ținuta. Și, se pare, are mare încredere în credința și în generozitatea băcăuanilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Agapia și Văratec, primele mănăstiri care i-au venit în minte

Întrebat de la ce mănăstire vine, „măicuțul”, cum l-au poreclit agenții, a explicat că dă exemplele care îi trec prin cap, precum Agapia sau Văratec.

Mai puțini bani din mila trecătorilor

Bărbatul a admis că oamenii au devenit mai reticenți afirmând că „nu prea mai pun oamenii botul”.

Într-o zi, a spus el, din mila trecătorilor ar strânge între 300 și 400 de lei.

Douăsprezece identificări din 2023

Din 2023 încoace, aceasta este a douăsprezecea oară când bărbatul este identificat în județul Bacău, însă întâlnirile repetate cu polițiștii nu par să-l fi convins să renunțe.

Ultima sa revenire în Bacău s-a încheiat chiar cu o pierdere: 150 de lei strânși într-o oră și o amendă de 200 de lei.

Cazul de la Bacău nu este singular. În martie 2023, Poliția Locală Vaslui a amendat cu 500 de lei un bărbat îmbrăcat în călugăr, prins la cerșit lângă biserica „Sfântul Nicolae”, și i-a confiscat 612 lei, însă instanța i-a dat ulterior dreptate, obligând instituția să-i plătească 300 de lei cheltuieli de judecată.

În iunie 2024, polițiștii locali din Iași au sancționat tot cu 500 de lei un bărbat din județul Bacău deghizat în măicuță, amendat anterior pentru aceeași faptă la București, Constanța și Satu Mare. Cerșetoria se sancționează contravențional, potrivit Legii nr. 61/1991.