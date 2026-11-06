Lia Savonea, despre plata eșalonată a salariilor restante ale magistraților: Am remarcat o schimbare binevenită față de Guvernul anterior

Șefa ÎCCJ a răspuns că mai întâi trebuie să existe discuții cu reprezentanții guvernului actual, pe care l-a lăudat în comparație cu guvernul anterior, condus de Ilie Bolojan.

„Consider că este prematur să mă pronunț asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate și discutate în cadrul unui dialog instituțional.

Cred că este firesc să avem mai întâi discuții oficiale cu reprezentanții actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă și binevenită de abordare față de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv și într-o deschidere reală către dialog.

Apreciem această schimbare de atitudine și considerăm că este important să acordăm dialogului instituțional șansa de a conduce la soluții concrete, care să țină seama atât de drepturile recunoscute magistraților, cât și de principiile statului de drept”, a declarat Lia Savonea, pentru Cotidianul.

„Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim”

Declarațiile președintei ÎCCJ vin în contextul în care premierul Luca Niculescu a declarat marți, la TVR, că executivul le va propune magistraților eșalonarea plăților pentru salariile restante.

„Statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti şi să îşi achite obligaţiile. Este o stare de tensiune pe care evident că nu vrem să o prelungim. Va începe o discuţie, un dialog pentru a vedea cum poate exista o eşalonare.

Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm. Dar întotdeauna am crezut în puterea dialogului, ca jurnalist, diplomat, coordonator al procesului de aderare la OCDE, şi acum ca prim-ministru. Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a declarat Niculescu.

Premierul a mai adăugat că propunerile pentru eșalonarea plăților nu au fost momentan definitivate. Anterior, Alexandru Nazare, ministru Finanțelor, a declarat că soluția eșalonării este optimă pentru a nu exista „perturbări”.

„Într-adevăr, este o obligație, este o chestiune foarte importantă, este o sumă foarte mare, pentru care sper ca, prin dialog, în cel mai scurt timp și la cel mai înalt nivel, la nivelul prim-ministrului, să reușim să găsim o soluție. Repet, soluția unei eșalonări, astfel încât sumele să poată fi plătite fără să avem perturbări”, a spus Alexandru Nazare.