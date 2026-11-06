SRI, primele explicații după valul de amenințări cu bombă din Europa

SRI anunță că autoritățile din mai multe țări europene colaborează pentru a identifica persoanele din spatele valului de amenințări cu bombă care a vizat zeci de zboruri. Până acum, nicio amenințare verificată în România nu s-a confirmat. Vineri, 6 noiembrie, un avion TAROM cu 102 pasageri la bord a fost vizat de o nouă alertă.

„În legătură cu alertele cu bombă primite pe Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti, SRI, prin Brigada antiteroristă, a efectuat verificările specifice şi până în prezent ameninţările nu s-au confirmat şi nu au fost descoperite dispozitive explozive. Înţelegem îngrijorarea provocată de ameninţările cu bombă care au vizat în ultimele zile mai multe zboruri din toată Europa, inclusiv curse cu destinaţia Bucureşti. Fiecare sesizare este evaluată cu seriozitate. Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauţie pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existenţa unei bombe”, a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI.

SRI: Investigațiile sunt în desfășurare

Autoritățile încearcă să stabilească dacă incidentele înregistrate în mai multe state europene au legătură între ele. Deocamdată, nu au fost identificați public autorii amenințărilor.

„Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor, aşa cum spuneam, investigaţiile sunt în derulare şi sunt coordonate între mai multe state şi autorităţi”, a adăugat Marincea.

Cinci alerte cu bombă în două zile, pe Aeroportul Otopeni

Aeroportul Henri Coandă din București a fost vizat de mai multe amenințări în zilele de 5 și 6 noiembrie. Joi dimineață, o aeronavă Wizz Air, care efectua un zbor de la Milano la București, a fost vizată de o amenințare cu bombă. Avionul, cu 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului, a aterizat în siguranță, în jurul orei 11:08. La aeroport a fost activată o celulă de criză, iar pasagerii au fost debarcați. Pirotehniștii SRI au verificat aeronava, fără să găsească dispozitive explozive.

Câteva ore mai târziu, o altă alertă a vizat un avion Air Serbia, care efectua cursa Belgrad–București. Aeronava a aterizat la ora 15:20, iar verificările au arătat că amenințarea nu era reală.

Joi seară, SRI a anunțat încă două amenințări. Una a vizat un avion KLM care avea escală la București, în drum spre Tel Aviv.

Seria incidentelor a continuat vineri, 6 noiembrie, când o aeronavă TAROM, care efectua cursa Praga-București, a fost vizată de o nouă amenințare. La bord se aflau 102 pasageri. Avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Henri Coandă, la ora 12:19.

SRI a precizat că amenințarea era nespecifică și nu impunea măsuri în teren. CNAB a anunțat că traficul aerian se desfășura în condiții normale.

Zeci de zboruri afectate în Europa. Unele avioane au fost escortate de aeronave militare

Valul de amenințări nu s-a limitat la România. Cel puțin 27 de zboruri europene au fost afectate joi, 5 noiembrie. Unele aeronave au fost deviate către alte aeroporturi, în timp ce altele au fost escortate de avioane militare.

Până în prezent, nu au fost descoperite dispozitive explozive în urma incidentelor raportate, iar aeronavele au aterizat în siguranță.

SRI le recomandă călătorilor să respecte instrucțiunile personalului aeroportuar și să urmărească anunțurile oficiale.

„Îi îndemnăm pe pasageri să-şi păstreze calmul, să urmărească informările autorităţilor şi ale companiilor aeriene şi să respecte indicaţiile personalului. Eventualele verificări suplimentare pot produce, într-adevăr, întârzieri, pot perturba traficul, dar au un scop precis, siguranţa fiecărui pasager”, a mai declarat Marincea.