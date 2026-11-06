Comisia Europeană ia la țintă pagina „For You” de pe TikTok. Ce pericole ascunde algoritmul

Comisia Europeană a constatat preliminar că TikTok încalcă legislația europeană privind serviciile digitale. Ancheta vizează algoritmul care recomandă videoclipuri utilizatorilor și care îi poate expune în mod repetat la conținut nociv. Potrivit autorităților europene, sistemul poate afecta sănătatea mintală, în special în cazul minorilor și al persoanelor vulnerabile. Dacă încălcările vor fi confirmate, compania riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală la nivel mondial.

Investigația se concentrează asupra funcționării paginii „For You”, unde utilizatorii primesc un flux continuu de videoclipuri personalizate. Comisia consideră că algoritmul poate crea un efect de tip „rabbit hole”, prin care oamenii ajung să consume tot mai mult conținut asemănător, inclusiv materiale despre depresie, izolare sau nemulțumirea față de propriul corp.

Cum ajunge algoritmul TikTok să recomande tot mai mult conținut nociv

Potrivit Comisiei Europene, sistemul de recomandare al TikTok analizează comportamentul utilizatorilor pentru a decide ce videoclipuri să le afișeze. Printre criteriile folosite se numără timpul petrecut urmărind un videoclip și aprecierile oferite acestuia. Astfel, dacă o persoană urmărește frecvent materiale despre slăbit sau despre aspectul fizic, algoritmul interpretează acest comportament drept un semn de interes. În consecință, utilizatorul primește tot mai multe videoclipuri pe aceeași temă. Problema apare atunci când recomandările repetate includ materiale care pot amplifica stările de tristețe, anxietate sau nemulțumire față de propria imagine.

Expunerea constantă la asemenea videoclipuri poate contribui la scăderea stimei de sine și la agravarea unor tulburări de alimentație. De asemenea, poate accentua problemele de sănătate mintală deja existente. Comisia consideră că TikTok nu a analizat suficient aceste riscuri și nici modul în care propriul algoritm poate influența bunăstarea utilizatorilor.

Butonul „nu sunt interesat” nu este suficient. Ce schimbări cere Comisia Europeană

Autoritățile europene susțin că măsurile introduse până acum de TikTok pentru limitarea conținutului nociv nu funcționează suficient de bine. Deși platforma încearcă să diversifice videoclipurile recomandate, utilizatorii continuă să primească materiale asemănătoare celor urmărite anterior. Acest lucru se întâmplă inclusiv în cazul conținutului despre sănătatea mintală și imaginea corporală.

Nici instrumentele prin care oamenii își pot ajusta recomandările nu sunt considerate eficiente. Apăsarea butonului „nu sunt interesat” nu garantează că utilizatorul va vedea mai puține videoclipuri de același tip. Potrivit Comisiei, algoritmul acordă o importanță mai mare timpului de vizionare decât preferinței exprimate de utilizator. În aceste condiții, executivul european consideră că TikTok trebuie să schimbe modul în care funcționează pagina „For You”.

Printre soluțiile propuse se numără eliminarea timpului de vizionare dintre criteriile folosite pentru recomandarea videoclipurilor. De asemenea, platforma ar trebui să țină cont mai mult de preferințele exprimate direct de utilizatori. Comisia recomandă și îmbunătățirea instrumentelor prin care oamenii pot controla conținutul afișat, precum și testarea periodică a algoritmului.

TikTok are dreptul să consulte documentele investigației și să transmită un răspuns scris. În paralel, Comisia Europeană va consulta Comitetul european pentru servicii digitale. Dacă suspiciunile vor fi confirmate, Bruxelles-ul poate adopta o decizie oficială de neconformitate. Aceasta ar putea atrage o sancțiune financiară de până la 6% din cifra de afaceri anuală totală a companiei la nivel mondial.

Valoarea amenzii ar urma să fie stabilită în funcție de gravitatea încălcării, durata acesteia și eventualele abateri repetate.

Investigația face parte dintr-o procedură mai amplă privind respectarea Regulamentului privind serviciile digitale de către TikTok. În februarie 2026, Comisia a prezentat constatări preliminare referitoare la mecanismele platformei care pot crea dependență. În iulie, autoritățile europene au semnalat și probleme privind protecția minorilor. Anterior, în octombrie 2025, au fost formulate constatări preliminare privind accesul cercetătorilor la datele publice ale platformei. O altă parte a investigației, referitoare la transparența publicității, a fost încheiată în decembrie 2025, după asumarea unor angajamente obligatorii.

Pentru evaluarea algoritmului, Comisia a analizat documente interne ale TikTok, rapoarte de risc și cercetări științifice. De asemenea, au fost consultați specialiști în sisteme de recomandare, psihologie și psihiatrie. Ancheta a fost sprijinită și de autoritatea irlandeză responsabilă de supravegherea serviciilor digitale.