Ne dorim să trăim cât mai mult, dar cât de mult ne preocupă felul în care vom îmbătrâni? Cât din ceea ce facem astăzi ne ajută să rămânem sănătoși, activi și independenți peste 20 sau 30 de ani? Și de ce, deși știm cât de importante sunt mișcarea, alimentația și prevenția, ne este atât de greu să transformăm aceste lucruri în obiceiuri?

Noua ediție a emisiunii „România, cine ești?” la Prima TV

Acestea sunt câteva dintre întrebările de la care pornește o nouă ediție a emisiunii „România, cine ești?”, moderată de Mădălina Dobrovolschi, la Prima TV. Invitații ediției sunt Gabriela Szabo, campioană olimpică și mondială la atletism, și dr. Mircea Munteanu, medic specialist în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, precum și în hematologie, cu activitate în domeniul longevității.

România este o țară care a aplaudat mari campioni, dar în care mișcarea nu face parte din rutina unei mari părți a populației. Potrivit datelor Eurobarometrului menționat în documentarea ediției, 66% dintre respondenții din România declară că nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, comparativ cu 39% la nivelul Uniunii Europene. În același timp, speranța de viață în România rămâne cu aproximativ cinci ani sub media europeană, potrivit datelor Eurostat pentru 2024.

De ce nu ne mișcăm suficient? Este vorba despre lipsa timpului, oboseală, lipsa motivației sau despre un stil de viață în care sănătatea ajunge mereu pe ultimul loc? Și cât de mult contează educația primită în copilărie pentru obiceiurile pe care le păstrăm la maturitate?

Putem câștiga ani de viață schimbându-ne obiceiurile?

Longevitate, mișcare și nutriție: cum trăim mai mult și mai sănătos? Cât contează genetica și cât depinde de alegerile noastre? Ce înseamnă să îmbătrânești sănătos și cum putem evita situația în care trăim mai mult, dar petrecem ultimii ani ai vieții luptându-ne cu boala și pierderea independenței?

O conversație despre cum putem adăuga viață anilor, nu doar ani vieții, despre schimbările mici care pot avea efecte importante și despre responsabilitatea de a avea grijă astăzi de sănătatea noastră de mâine.

„România, cine ești?”, cu Mădălina Dobrovolschi, sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV.