România, la coada UE la cheltuielile pentru protecție socială. Cât a alocat statul pentru pensii și alte ajutoare în 2025

România se numără printre țările Uniunii Europene care alocă cele mai mici sume pentru protecția socială, raportat la dimensiunea economiei. În 2025, cheltuielile au reprezentat aproximativ 17,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu peste zece puncte procentuale sub media europeană de 27,5%. Mai mult, România a înregistrat a doua cea mai mică creștere a acestor cheltuieli din UE, potrivit datelor preliminare Eurostat.

La nivel european, cheltuielile pentru protecție socială au ajuns anul trecut la 5.183 de miliarde de euro, cu 4,9% mai mult decât în 2024. Deși suma totală a crescut, ponderea sa în PIB-ul UE a scăzut cu 0,2 puncte procentuale.

România, printre ultimele țări din UE la cheltuielile sociale

Diferențele dintre statele membre sunt considerabile. Austria a alocat cea mai mare parte din PIB pentru protecția socială, respectiv 32,4%. Aceasta este urmată de Finlanda, cu 32,2%, și Franța, cu 32,1%.

La celălalt capăt al clasamentului se află Irlanda, unde cheltuielile au reprezentat doar 11,7% din PIB. Urmează Malta, cu 13,8%, Ungaria, cu 16,7%, și România, cu aproximativ 17,1%.

Cheltuielile sociale au crescut în toate țările UE. România, pe penultimul loc

În 2025, toate cele 27 de state membre au raportat creșteri ale cheltuielilor pentru protecție socială, calculate în termeni nominali. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Croația, unde cheltuielile au avansat cu 15,4% față de anul precedent. Bulgaria ocupă locul al doilea, cu o creștere de 12,1%, urmată de Lituania, cu 11,6%.

România se află însă aproape de finalul clasamentului. Cheltuielile au crescut cu numai 0,7% față de 2024, fiind depășită la acest capitol doar de Grecia, unde avansul a fost de 0,6%. Finlanda a înregistrat, la rândul său, o creștere modestă, de 1,3%.

Pensiile și sănătatea consumă peste 70% din cheltuielile sociale europene

Cea mai mare parte a banilor destinați protecției sociale în UE merge către persoanele vârstnice și către sistemele de sănătate. Potrivit Eurostat, prestațiile pentru limită de vârstă, care includ în principal pensiile, au totalizat 2.152 de miliarde de euro în 2025. Acestea reprezintă 41,5% din totalul cheltuielilor sociale.

Pe locul al doilea se află prestațiile pentru boală și asistență medicală, pentru care statele membre au cheltuit 1.556 de miliarde de euro, echivalentul a 30% din total.

Restul fondurilor au fost direcționate către sprijinirea persoanelor cu dizabilități, pensiile de urmaș, ajutoarele pentru familii și copii, indemnizațiile de șomaj, locuințe și măsurile de combatere a excluziunii sociale.