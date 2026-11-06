Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării clarifică regulile privind impozitele și amenzile

Ministrul Dezvoltării explică în ce condiții se prescriu amenzile și până când pot fi legalizate lucrările.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Ce se întâmplă cu balcoanele închise fără autorizație. Ministrul Dezvoltării clarifică regulile privind impozitele și amenzile

Foto caracter ilustrativ/ Sursa: pexels.com

Ministrul Dezvoltării explică în ce condiții se prescriu amenzile și până când pot fi legalizate lucrările.

Românii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor plăti impozite duble pentru locuințe și nici taxe de zece ori mai mari pentru intrarea în legalitate. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a emis un ordin care clarifică aplicarea noilor prevederi din Codul urbanismului. Totodată, proprietarii balcoanelor închise de peste trei ani nu mai pot fi amendați pentru aceste lucrări, iar autorizația de regularizare poate fi solicitată oricând.

Precizările vin după ce noua legislație a stârnit îngrijorări în rândul proprietarilor. Au apărut informații potrivit cărora închiderea unui balcon fără autorizație ar putea duce la dublarea impozitului pentru întregul apartament. Ministrul a anunțat că ordinul a fost publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării și conține instrucțiuni privind aplicarea legii.

Impozitul nu se dublează pentru un balcon închis fără autorizație

Alexandru Stoica a explicat că majorarea cu 100% a impozitului se aplică în cazul clădirilor construite integral fără autorizație. Măsura nu vizează apartamentele din blocuri ridicate legal, chiar dacă proprietarii au închis ulterior balcoanele.

„Legea pedepsește construcțiile ilegale, nu termopanele de la balcon. Majorarea de 100% a fost gândită pentru clădiri ridicate integral fără autorizație. Să dublezi impozitul pe 70–80 de metri pătrați de apartament legal pentru 3–4 metri pătrați de balcon ar fi disproporționat și contrar spiritului legii”, a transmis ministrul.

Acesta a subliniat că montarea termopanelor la balcon nu anulează autorizația de construire a blocului. Prin urmare, proprietarii vor continua să plătească impozitul obișnuit pentru partea de clădire care le revine. Nici taxele pentru intrarea în legalitate nu vor fi majorate de zece ori în cazul balcoanelor închise. Potrivit ministrului, aceste majorări sunt prevăzute pentru situațiile grave de încălcare a legislației în construcții. Pentru regularizarea balcoanelor se aplică taxele standard. Procedura urmărește verificarea siguranței lucrărilor, nu sancționarea automată a proprietarilor.

Balcoanele închise de peste trei ani nu mai pot fi amendate

O altă clarificare privește lucrările realizate în urmă cu mai mult de trei ani. În aceste situații, dreptul autorităților de a aplica amenzi este prescris, potrivit explicațiilor ministrului.

„Ce s-a prescris rămâne prescris. Pentru balcoanele închise de peste 3 ani, statul nu mai poate da amenzi, iar legea nu obligă primăriile să inventarieze balcoanele”, a precizat Alexandru Stoica.

Până când pot fi legalizate balcoanele închise

Ministrul Dezvoltării a precizat că proprietarii pot solicita oricând autorizația de regularizare pentru închiderea balcoanelor, în condițiile prevăzute de lege. Termenul de 25 august 2027, menționat în noul Cod al urbanismului, nu se aplică acestor lucrări. Închiderea balcoanelor sau logiilor din blocurile de locuințe intră în categoria lucrărilor de importanță redusă. Excepție fac extinderile balcoanelor de la parter pe domeniul public. Pentru lucrările care se încadrează în această categorie, proprietarii pot cere regularizarea fără să fie limitați de termenul tranzitoriu prevăzut pentru alte construcții ilegale.

Alexandru Stoica a insistat că noile reguli trebuie să îi vizeze pe cei care construiesc ilegal, nu pe proprietarii care au făcut modificări minore pentru a-și îmbunătăți confortul locuinței.

„Spiritul legii este de a-i pedepsi pe cei care construiesc ilegal, nicidecum pe românii de bună-credință care au vrut doar să se apere de frig”, a transmis ministrul Dezvoltării.

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1 comentariu

  1. Chestia cu balcoanele era treaba primariilor sa puna la dispozitie modele de inchidere ca fatadele sa fie estetice si uniforme. Zeci de ani nu au facut nimic si acum vor planuri si proiecte!! O mare cacialma pe seama cetatenilor!!!

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