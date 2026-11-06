Alexandru Nazare exclude noi majorări de taxe. Ce spune despre ajutoarele pentru energie destinate companiilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, în cadrul Summitului Concordia, că nu își dorește ca Executivul să fie din nou obligat de situație să majoreze taxe, menționând că deciziile din 2025 au avut ca scop protejarea ratingului de țară al României. În acest sens, oficialul a solicitat ordonatorilor principali de credite să formuleze propuneri de reduceri de cheltuieli și comasări de instituții, condiționând în același timp eventualele măsuri de sprijin pentru companiile afectate de scumpirile la gaze și energie electrică de încadrarea strictă în spațiul fiscal existent.

ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri că dorește evitarea unor noi creșteri de taxe. „Nu-mi doresc să fim din nou forțați de situație să creștem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeți că în 2025 am făcut-o cu inima ușoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul”, a afirmat Alexandru Nazare în cadrul Summitului Concordia, eveniment la care a fost prezent și premierul Luca Niculescu, potrivit News.ro.

Oficialul a transmis la începutul săptămânii o adresă către toți ordonatorii de credite prin care a solicitat propuneri de economii, comasări de agenții și reduceri de cheltuieli. Nazare a precizat că nu susține o aplicare uniformă a tăierilor bugetare, menționând că procesul trebuie realizat din interiorul fiecărei instituții, pe baza unor analize individuale de necesitate.

Solicitări de eficientizare pentru ordonatorii de credite

Sistemul bugetar trebuie să identifice zonele unde reducerea cheltuielilor este posibile fără diminuarea calității serviciului public.

„Ce agenții comasăm? Ce și de unde reducem? Și nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conștiință, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a completat că există baze de analiză stabilite anterior prin pachetul de reformă administrativă. În funcție de specificul fiecărui minister sau al fiecărei agenții subordonate, procente diferite de reducere pot fi aplicate. În anumite domenii pot fi operate diminuări mai mari de cheltuieli, în altele mai mici, iar în sectoarele prioritare poate fi necesară suplimentarea finanțării pentru menținerea standardelor de funcționare.

Condițiile rectificării bugetare și reducerea deficitului

Executivul urmează să adopte decizia privind a doua rectificare bugetară. Alexandru Nazare a punctat că bugetul de stat trebuie să reflecte realitatea economică și că respectarea angajamentelor asumate este obligatorie pentru evitarea sancțiunilor din partea partenerilor externi.

„În următoarea săptămână luăm decizia pe a doua rectificare de buget. Trebuie să vedem ce putem finanța realist. Nu putem să revenim la situația în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România”, a afirmat Nazare, adăugând că nerespectarea angajamentelor poate aduce „direct cartonaș roșu”.

Tinta stabilită de Ministerul Finanțelor prevede o reducere a deficitului bugetar de câte 1% pe an în următorii trei ani. Această ajustare fiscală trebuie realizată anual fără introducerea unor măsuri care să frâneze creșterea economică.

Cadrul de acordare a ajutoarelor pentru energie

În privința posibilelor măsuri de sprijin pentru companii în contextul scumpirilor la gaze naturale și energie electrică, Ministerul Energiei lucrează la elaborarea unor propuneri concrete. Alexandru Nazare a menționat că Ministerul Finanțelor susține aceste demersuri cu condiția încadrării stricte în resursele financiare disponibile.

„Există o astfel de discuție, există propuneri la care lucrează Ministerul Energiei, iar noi, bineînțeles, asistăm și sprijinim orice astfel de propuneri, cu condiția ca ele să fie echilibrate și să se încadreze în spațiul fiscal pe care îl avem”, a precizat ministrul.

Oficialul a exclus posibilitatea reluării unor subvenții de mari dimensiuni care să genereze datorii neachitate în bugetul de stat. „Subvenții pentru energie de o dimensiune foarte mare, cum am mai avut în anii trecuți, pe care să nu le putem plăti sau de pe urma cărora să rămânem cu datorii nu sunt genul de măsuri care cred că sunt potrivite”, a subliniat Alexandru Nazare.

Sprijinul financiar va fi direcționat exclusiv către categoriile vulnerabile după analiza proiectului final ce va fi transmis de Ministerul Energiei. Decizia finală privind forma pachetului de sprijin va fi anunțată după evaluarea impactului bugetar.