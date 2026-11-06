Reduceri de până la 37% în Super Weekend. Ce găsești la Lidl pe 7 și 8 noiembrie

Un desert pentru masa de weekend, un fruct care și-a câștigat locul în tot mai multe coșuri de cumpărături și un ingredient nelipsit din numeroase rețete de acasă. Acestea sunt produsele vedetă ale campaniei Super Weekend de la Lidl, disponibilă în perioada 7-8 noiembrie.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Reduceri de până la 37% în Super Weekend. Ce găsești la Lidl pe 7 și 8 noiembrie

Un desert pentru masa de weekend, un fruct care și-a câștigat locul în tot mai multe coșuri de cumpărături și un ingredient nelipsit din numeroase rețete de acasă. Acestea sunt produsele vedetă ale campaniei Super Weekend de la Lidl, disponibilă în perioada 7-8 noiembrie.

 

Tort cu fructe de pădure pentru momentele petrecute împreună

Fie că este vorba despre o masă în familie, o vizită a celor dragi sau pur și simplu despre pofta de ceva dulce, tortul Chef Select cu fructe de pădure, 1 kg, poate fi cumpărat în acest Super Weekend la 29,99 lei, beneficiind de o reducere de 36%.

Mango, printre produsele vedetă ale weekendului

În oferta disponibilă pe 7 și 8 noiembrie se regăsește și mango, disponibil la 4,99 lei/bucată, cu o reducere de 37%. Consumat ca gustare, adăugat în smoothie-uri sau folosit în deserturi, el se numără printre cele mai atractive oferte din acest sfârșit de săptămână.

Carne tocată de porc pentru preparatele făcute acasă

Pentru cei care au în plan să gătească în weekend, carnea tocată de porc, maximum 30% grăsime, 1 kg, este disponibilă la 13,99 lei, cu o reducere de 27%.

De la chiftele și musaca până la sosuri pentru paste sau alte preparate de familie, este unul dintre ingredientele care își găsesc ușor locul în meniul de zi cu zi.

Ofertele speciale din Super Weekend completează unul dintre aspectele pentru care Lidl este recunoscut de mulți clienți: prețurile accesibile. Potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ în perioada 8 ianuarie – 10 februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.650 de respondenți, 40% dintre participanți au desemnat Lidl drept magazinul cu cele mai mici prețuri la alimente*, cel mai ridicat procent înregistrat în cadrul cercetării.

Ofertele din SuperWeekend sunt disponibile în magazinele Lidl în perioada 7-8 noiembrie, în limita stocului disponibil.

 

*Afirmație Lidl Discount SRL bazată pe o cercetare realizată de NielsenIQ în perioada 8 ianuarie – 10 februarie 2026, N = 1.650, eșantion reprezentativ pentru populația urbană din România, cu prezență a comerțului modern, cu vârste între 18 și 65 de ani, 61% femei și 39% bărbați. Au fost intervievate persoane responsabile de luarea deciziilor privind achiziționarea de produse alimentare și pentru gospodărie. Marja de eroare = ±2,41% (la un nivel de încredere de 95%). **Din cei 1.650 de respondenți, 40% au menționat că Lidl oferă cele mai mici prețuri pentru alimente, băuturi, produse de îngrijire personală și a locuinței. Aceasta este cea mai puternică asociere în rândul retailerilor din categoria supermarketuri și hipermarketuri, comparativ cu 22% pentru retailerul clasat pe locul al doilea și 11% pentru retailerul clasat pe locul al treilea.

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