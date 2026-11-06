VIDEO Locuri de muncă bine plătite pentru tineri și locuințe accesibile. Ce au discutat premierul Niculescu și Roxana Mînzatu

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit vineri, la Palatul Victoria, cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Discuțiile s-au concentrat pe crearea unor locuri de muncă bine plătite pentru tineri, îmbunătățirea sistemului de educație și accesarea fondurilor europene. Cei doi oficiali au abordat și problema locuințelor la prețuri accesibile.

Întâlnirea a avut loc în cadrul vizitei efectuate de Roxana Mînzatu la București, unde oficialul european a avut programate mai multe discuții despre educație și piața muncii. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul și reprezentanta Comisiei Europene au analizat măsurile prin care tinerii români ar putea fi mai bine pregătiți pentru cerințele angajatorilor.

Unul dintre subiectele abordate a fost adaptarea programelor de educație și formare profesională la schimbările de pe piața muncii. Cei doi oficiali au discutat și despre posibilitățile de finanțare europeană a unor astfel de măsuri.

Niculescu: Locurile de muncă bine plătite pentru tineri necesită o politică națională

Premierul Luca Niculescu a susținut că România are nevoie de o strategie comună a Guvernului și a mediului privat pentru a le oferi tinerilor mai multe oportunități profesionale. În opinia sa, fondurile europene trebuie folosite pentru dezvoltarea competențelor și crearea unor locuri de muncă atractive.

„Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică națională integrată, asumată la nivelul Guvernului, în parteneriat cu mediul de afaceri și folosind cât mai bine resursele de finanțare europeană. Tânăra generație are nevoie de eforturi coordonate pentru a beneficia de oportunitățile de piața muncii, în acest context european și global, bazat tot mai mult pe competitivitate și dezvoltare profesională continuă”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu.

În acest context, cei doi oficiali au analizat posibilitatea ca România să susțină, în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene, o direcție de finanțare axată pe dezvoltarea competențelor tinerilor. Discuțiile au vizat și promovarea unor locuri de muncă de calitate, care să ofere condiții corespunzătoare și posibilități de avansare profesională.

Locuințele accesibile și reducerea sărăciei, printre subiectele discutate

Un alt punct al întâlnirii a fost accesul la locuințe la prețuri accesibile, în special pentru tineri. Premierul și Roxana Mînzatu au discutat despre inițiativele europene care ar putea sprijini dezvoltarea unor politici în acest domeniu. Comunicatul Guvernului nu precizează însă dacă au fost stabilite măsuri concrete sau fonduri pentru construirea unor astfel de locuințe.

Pe agenda întrevederii s-au aflat și reducerea sărăciei, combaterea excluziunii sociale și sprijinirea persoanelor vulnerabile.

De asemenea, cei doi oficiali au abordat necesitatea promovării egalității de șanse și de gen, precum și consolidarea politicilor sociale la nivel european.

La finalul întâlnirii, premierul Luca Niculescu i-a mulțumit Roxanei Mînzatu și echipei sale pentru sprijinul acordat României.