Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care declară Biroul Oval drept monument național. Decizia urmărește blocarea modificărilor structurale majore efectuate de viitorii președinți. Ordinul permite în continuare schimbarea decorului interior și a mobilierului. Măsura vine în contextul altor lucrări de amploare derulate la Casa Albă.

Ordin executiv pentru Biroul Oval

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv privind statutul Biroului Oval, conform unei relatări publicate de BBC. Documentul declară spațiul oficial de lucru al președintelui drept monument național. Măsura vizează prevenirea demolării sau modificării structurii arhitecturale a încăperii de către viitorii președinți.

Președintele american a oferit declarații jurnaliștilor în cursul zilei de joi. Donald Trump a afirmat: „Îl facem monument național și nu va fi permis să fie atins de nimeni, distrus, dărâmat de oameni prostiți, pentru a construi ceva într-o formă ușor diferită.”

Ordinul executiv nu limitează dreptul președinților de a redecora spațiul. Textul documentului specifică faptul că decizia nu „restricționează autoritatea Președintelui de a redecora monumentul, de a selecta mobilierul sau de a face modificări operaționale și de securitate obișnuite care nu afectează în mod substanțial structura istorică sau caracterul arhitectural al monumentului”.

Drepturile președinților și rolul Congresului

Președinții americani dețin autoritatea de a efectua anumite modificări la Casa Albă. Proiectele de mare anvergură necesită însă permisiunea Congresului Statelor Unite. Ordinul a fost semnat la câteva luni după ce președintele a demolat complet Aripa de Est a Casei Albe. Proiectul respectiv a generat contestații în instanță. Proiectul nu a primit aprobarea Congresului SUA. Lucrările de construcție au continuat. Spațiul va fi transformat într-o nouă sală de bal.

În timpul ceremoniei de semnare a ordinului, președintele a adăugat: „Ne place Biroul Oval și este un simbol, la fel ca și Casa Albă însăși. Este un simbol al țării noastre și al măreției țării noastre.”

Donald Trump a afirmat că liderii mondiali au lăudat schimbările decorative efectuate în încăpere. Președintele a declarat că Casa Albă și Biroul Oval aveau nevoie de reparații înainte de intervențiile sale. Donald Trump a descris clădirea ca fiind „grav deteriorată”. Președintele a menționat ferestre sparte, pereți crăpați și zidărie distrusă.

Schimbările vizibile au fost reprezentate de elemente cosmetice. O placă mare din aur pe care scrie „Oval Office” a fost amplasată în exterior. Grădina de Trandafiri a fost pavată. O nouă pistă pentru elicoptere a fost adăugată. Donald Trump a afirmat că ordinul va „face imposibil ca cineva să distrugă vreodată acest spațiu incredibil”.

Aspecte juridice și istorice

Traseul juridic al documentului rămâne incert. Ordinul ar putea fi anulat de un viitor președinte sau prin acțiuni în instanță. Majoritatea ordinelor executive pot fi revocate. Donald Trump a redus dimensiunea a două monumente naționale din Utah în anul 2017. Revocarea desemnării unui monument național nu a fost încă testată în instanțele de judecată.

Terenurile Casei Albe sunt deja desemnate drept Landmark Istoric Național. Această încadrare are scopul de a preveni modificările bruște asupra clădirii. Ordinul emis joi solicită ca Biroul Oval să fie administrat de Serviciul Parcurilor Naționale. Administrarea trebuie făcută „într-un mod care să protejeze caracterul istoric, integritatea arhitecturală și asocierea cu Președinția”.

Documentul recunoaște protecțiile existente pentru Casa Albă. Textul precizează că „cu toate acestea, Biroul Oval merită o recunoaștere specifică și o gestionare protectoare ca structură istorică distinctă de semnificație națională”. Congresul a creat o excepție la Legea Națională privind Conservarea Istorică. Excepția permite președinților să facă modificările necesare. Actualul Birou Oval există din anii 1930. Spațiul a fost conceput în timpul președintelui Franklin D. Roosevelt.

Reacțiile experților în conservare

Greg Werkheiser este avocat în cadrul firmei Cultural Heritage Partners. Firma este specializată în conservarea patrimoniului istoric. Greg Werkheiser a explicat că modificările temporare sunt la discreția președintelui. Greg Werkheiser a declarat pentru BBC: „Atâta timp cât nu deteriorează arta și arhitectura permanentă, pot face în general orice doresc.”

Expertul susține că administrația a arătat nesocotire față de alte situri istorice din Washington. Administrația a încercat să slăbească legile care impun conservarea prin intermediul proceselor. Greg Werkheiser a numit ordinul lui Trump o „ipocrizie”. Expertul a amintit proiectele promovate de președinte în Washington. Printre acestea se numără construcția unui nou arc de triumf. Proiectul arcului a fost oprit temporar de un judecător federal.

Greg Werkheiser a concluzionat: „Pe de o parte vorbește despre importanța conservării Biroului Oval – lucru lipsit de sens juridic pentru că nu o poate face – iar pe de altă parte taie cu toporul legea care ne permite să protejăm alte situri istorice.”