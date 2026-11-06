România ar putea plăti 15.000 de euro pentru fiecare militar american staționat în țară. În plus, ar oferi cazare, hrană și facilități și pentru familiile lor

Până acum, Statele Unite au plătit integral pentru staționarea militarilor americani în România. Acum, Washingtonul cere Bucureștiului să preia o parte din aceste cheltuieli, iar cele două țări negociază contribuția României.

Ce ar primi militarii americani în România

Potrivit surselor citate de Știrile ProTV, contribuția financiară propusă de București ar fi apropiată de cea oferită de Polonia, respectiv aproximativ 15.000 de euro pentru fiecare militar american.

În plus, România ar urma să asigure cazare și hrană, iar militarii și familiile lor ar putea beneficia de acces la școli și spitale.

O parte dintre aceste facilități ar urma să fie dezvoltate la baza militară Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, aflată într-un amplu proces de modernizare. Proiectul prevede ca, până în 2040, baza să se transforme într-un complex de dimensiunea unui mic oraș, cu spații de cazare, școli și un spital la care militarii americani ar avea acces gratuit.

În schimbul contribuției financiare și al facilităților oferite, partea română ar fi cerut o prezență americană mai numeroasă și echipamente suplimentare.

De ce se discută împărțirea cheltuielilor

Prezența militarilor americani în România se bazează pe acordul de cooperare semnat de cele două țări în 2005. Primii militari au ajuns la baza Mihail Kogălniceanu în 2007, iar costurile șederii lor au fost suportate de Statele Unite. În prezent, la baza din Constanța sunt staționați peste o mie de militari americani.

„În anul 2005 a fost semnat acordul de cooperare dintre România şi SUA, iar în baza parteneriatului strategic primii militari americani au sosit la baza Mihail Kogălniceanu de la CT în 2007. De atunci costurile pentru şederea celor peste o mie de militari la noi în țară au fost suportate de SUA. Acum oficialii americani vor să împărţim cheltuielile”, a transmis corespondentul Știrile ProTV.

Decizia finală îi aparține lui Trump

Propunerile României vor ajunge la conducerea Pentagonului prin Elbridge Colby, oficialul american care a vizitat Ministerul Apărării. În timpul întâlnirii, ministrul Radu Oprea a discutat cu acesta despre continuarea cooperării dintre cele două țări în domeniul securității și apărării. La final, Colby i-a oferit ministrului un autograf pe un exemplar al cărții sale.

„Împreună cu dl. Colby am reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite prin rezultate concrete și am convenit continuarea dialogului în domeniile securității și apărării. Dincolo de discuțiile oficiale, a fost și un moment personal: domnul Elbridge Colby mi-a oferit un autograf pe un exemplar al cărții sale din colecția mea. Un gest pe care îl apreciez și pentru care îi mulțumesc”, a transmis Radu Oprea pe pagina sa de Facebook.

Colby va prezenta propunerile românești ministrului american al Apărării, Pete Hegseth, iar hotărârea finală îi va aparține președintelui Donald Trump.

Precizăm că dscuțiile au loc pentru că Statele Unite reevaluează numărul militarilor pe care îi mențin în Europa și analizează posibilitatea reducerii efectivelor. România încearcă să evite o nouă retragere a trupelor americane și chiar să obțină o prezență militară mai mare, motiv pentru care ar putea fi dispusă să preia o parte din cheltuielile pe care până acum le suporta Washingtonul.