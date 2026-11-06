Spania și Olanda se luptă pentru șefia BCE. Cine sunt candidații care vor să o înlocuiască pe Christine Lagarde

Cursa pentru conducerea Băncii Centrale Europene face parte dintr-o negociere mai amplă, în care marile economii ale zonei euro încearcă să obțină cât mai multă influență în instituție. Spania și Olanda și-au depus candidații pentru funcția de președinte, însă Germania și Franța urmăresc să ocupe alte două dintre cele șase locuri din Comitetul executiv al BCE.

Germania și Franța urmăresc alte două funcții în conducerea BCE

Germania vrea să păstreze postul ocupat în prezent de economista Isabel Schnabel, care va pleca de la BCE pe 3 ianuarie pentru a prelua o funcție la Fondul Monetar Internațional. Pentru această poziție, țările interesate trebuie să depună candidaturi până la 27 noiembrie.

Franța urmărește, în schimb, funcția de economist-șef al BCE, ocupată acum de irlandezul Philip Lane. Mandatul acestuia se încheie pe 31 mai, iar postul va trebui, la rândul său, ocupat printr-o nouă numire.

Miniștrii de Finanțe discută luni la Bruxelles despre succesorul Christinei Lagarde

Următoarea etapă a negocierilor este reuniunea Eurogrupului de luni, de la Bruxelles, unde miniștrii de Finanțe din zona euro vor discuta despre viitoarea conducere a BCE. Pablo Hernández de Cos și Klaas Knot nu vor participa la întâlnirea cu ușile închise, însă miniștrii din Spania și Olanda urmează să le susțină candidaturile.

Diplomații europeni estimează că negocierile politice ar putea avansa la summitul informal al liderilor Uniunii Europene, programat la Dublin, la sfârșitul săptămânii viitoare. În paralel cu alegerea viitorului președinte, statele trebuie să ajungă la un acord și asupra celorlalte posturi importante, inclusiv cel vizat de Germania, pentru care candidaturile pot fi depuse până pe 27 noiembrie.

Vă amintim că președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a demisionat și va părăsi funcția pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului său.

Anunțul a fost făcut joi, 29 octombrie, de instituția europeană, după ce Lagarde a informat Consiliul guvernatorilor BCE și pe președintele Consiliului European, António Costa, despre decizia sa.

Christine Lagarde conduce BCE din 2019

Christine Lagarde a ajuns la conducerea Băncii Centrale Europene în noiembrie 2019, după ce a condus Fondul Monetar Internațional. Înainte de numirea la FMI, a fost ministru al Economiei și Finanțelor în Franța, iar experiența acumulată în cele două funcții a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii economice europene.

Mandatul său la BCE a coincis cu ani dificili pentru economia zonei euro, marcați de crize succesive, creșterea puternică a inflației și schimbări ale direcției politicii monetare. Sub conducerea sa, instituția a luat decizii privind dobânzile care s-au reflectat în costul creditelor, randamentul economiilor și condițiile în care companiile și populația se împrumută.

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