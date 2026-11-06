„Alegerile au fost atât de fraudate, încât nici nu vă puteți imagina”. Trump contestă scrutinul din SUA și cere ca voturile unui candidat să fie atribuite unui republican

Trump contestă voturile din Alaska și intervine în cursa pentru Senat

În Alaska, Donald Trump a cerut pe platforma Truth Social ca voturile unui candidat cu același nume ca senatorul republican Dan Sullivan să fie atribuite senatorului în funcție, susținând că acesta ar fi câștigat deja alegerile.

„Voturile pentru falsul Dan Sullivan (…) ar trebui să fie imediat atribuite ADEVĂRATULUI Dan Sullivan, iar alegerile sunt deja decise – el câștigă cu ușurință. Nu există altă soluție justă!”, a scris președintele.

Intervenția lui Trump vine în contextul în care, potrivit publicației New York Times, un al doilea candidat pe nume Dan Sullivan a intrat în cursă, ceea ce ar fi putut duce la împărțirea voturilor republicanilor și la reducerea șanselor senatorului în funcție.

Democrații au negat însă că ar fi avut vreo legătură cu această candidatură. Între timp, după numărarea a aproape 75% dintre voturi, candidata democrată Mary Peltola conducea cu aproximativ 600 de voturi, în timp ce celălalt Dan Sullivan obținuse 1,7% din sufragii, adică aproximativ 3.600 de voturi.

Și în Mississippi rezultatul era încă nesigur: democratul Scott Colom îl conducea cu 1.138 de voturi pe senatoarea republicană Cindy Hyde-Smith, după numărarea a 96% dintre voturi.

Cele două curse urmau să stabilească numărul exact de mandate din Senat, însă majoritatea democrată era deja conturată și îi va permite partidului să blocheze unele dintre numirile făcute de Trump în funcții federale.

Hakeem Jeffries vrea să reducă prețurile și să limiteze puterea președintelui

După victoria democraților în Camera Reprezentanților, partidul se pregătește să îl aleagă pe Hakeem Jeffries la conducerea instituției, funcție în care ar putea deveni primul reprezentant de culoare.

Într-o scrisoare adresată colegilor săi, Jeffries a anunțat că principala prioritate va fi reducerea costului vieții, în condițiile în care inflația, accentuată de războiul din Iran, a contribuit la nemulțumirea alegătorilor și la înfrângerea republicanilor.

Pe lângă măsurile pentru reducerea prețurilor, democrații vor să limiteze și puterea președintelui, pe care Jeffries o consideră „scăpată de sub control”. Liderul partidului a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili de abuzuri și a acuzat administrația Trump de „corupția masivă la care este supusă țara din partea cartelului Trump”.

Pentru a verifica activitatea administrației, democrații intenționează să deschidă mai multe anchete în Congres, folosindu-se de majoritatea câștigată în Cameră.

Liderii republicani critică înfrângerea partidului

În timp ce Donald Trump a refuzat să își asume responsabilitatea pentru rezultatul alegerilor și s-a concentrat miercuri asupra planurilor de construire a unei săli de bal la Casa Albă, mai mulți lideri republicani au recunoscut amploarea înfrângerii.

„Imaginați-vă lustre peste tot, imaginați-vă podeaua de marmură. Proprietarul carierei nu voia să vândă. Dar mă iubea”, a spus, printre altele, președintele american.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris rezultatul drept „o dispariție a republicanilor în numeroase regiuni ale țării, fără precedent de un secol”, iar vicepreședintele JD Vance a indicat războiul din Iran drept „motivul” înfrângerii.

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