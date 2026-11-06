Scandal cu ecouri la Casa Regală britanică: Cuscrul regelui Charles, arestat de FBI într-un dosar de pornografie infantilă

Potrivit Daily Mail, agenții federali au intervenit la Maravida Senior Living după ce ar fi fost descoperite cantități mari de materiale indecente în proprietăți asociate cu Markle, din Filipine și Mexic.

CBS News citează trei surse care susțin că bărbatul a fost arestat, iar Associated Press menționează persoane informate despre caz.

Ancheta din Filipine a pornit după ce au fost descoperite mai multe cutii cu materiale suspecte, în locuința bărbatului

Poliția filipineză investighează acuzațiile după ce Thomas Markle Jr., fiul lui Thomas Markle Sr., ar fi descoperit mai multe cutii cu imagini de abuzuri sexuale asupra copiilor în locuința tatălui său din Cebu. Acesta ar fi predat materialele autorităților, declanșând verificările.

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a respins acuzațiile, numindu-le „minciuni bolnave” și, într-un interviu acordat Daily Mail, el a recunoscut că a plătit pentru servicii sexuale în Filipine, dar a susținut că „nu a avut niciodată relații intime cu cineva minor”. Bărbatul a negat și că ar fi deținut imagini de abuzuri sexuale asupra copiilor.

FBI a declarat în octombrie pentru USA TODAY că este la curent cu acuzațiile și că va sprijini autoritățile filipineze, dacă va fi necesar.

„Investiga orice acuzații conexe privind încălcarea legislației federale a Statelor Unite”, a transmis Agenția americană.

USA TODAY a solicitat un punct de vedere FBI în legătură cu informațiile despre arestare, precum și reprezentanților centrului Maravida Senior Living și autorităților mexicane.

Fratele vitreg al lui Meghan Markle ar fi alertat poliția

Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, a fost desemnat persoană de interes în investigația desfășurată în Filipine, conform anunțului făcut de secretarul de Interne Jonvic Remulla și amintit de The Guardian pe 5 noiembrie, cu o zi înainte de informațiile despre presupusa arestare a tatălui său.

Remulla a precizat că Markle Jr. nu era considerat suspect în acel stadiu al anchetei, ci el ar fi cel care ar fi sesizat poliția după ce a susținut că a găsit materialele suspecte în locuința din Cebu.

Meghan Markle: „Gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi răniți”

Meghan Markle a reacționat pe 23 octombrie, după apariția informațiilor despre ancheta din Filipine, spunând că este „profund tulburată” de acuzațiile aduse tatălui său, pe care le-a descris drept „îngrozitoare”.

Mai mult, Meghan a spus că aflase încă din 2019 despre existența unor „acuzații tulburătoare” și a explicat că întreruperea relației cu tatăl său, în urmă cu aproape zece ani, a avut legătură cu dorința de a-și proteja copiii.

„Gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut fi răniți”, a mai spus ducesa.

Meghan și prințul Harry au doi copii, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani. După apariția informațiilor despre presupusa arestare, ducesa nu a oferit un nou comentariu. Palatul nu a făcut declarații și a îndrumat solicitările către reprezentanții ducilor de Sussex.