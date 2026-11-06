Purtătorul de cuvânt al AUR descrie relația dintre Călin Georgescu și partid

Ștefan Avrămescu, deputat și purtătorul de cuvânt al AUR, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre relația partidului din care face parte cu Călin Georgescu, candidatul la alegerile prezidențiale din 2024 care a ajuns neașteptat în turul 2, înainte ca scrutinul să fie anulat din cauza unor nereguli din campania acestuia. Avrămescu spune că AUR și Georgescu discută și se consultă pe deciziile cele mai importante.

Relația dintre AUR și Călin Georgescu

„Noi am spus foarte clar că avem o relație de consultare și de dialog cu domnul Călin Georgescu. Nu ne-am dezis de dumnealui, în pofida tuturor încercărilor care au apărut în acești doi ani care au trecut de la anularea alegerilor. Nu am renunțat în a-l susține, dimpotrivă, am luat poziții publice de fiecare dată când a mai apărut câte ceva, câte un dosar, câte, nu mai știu ce au încercat să scoată public.

Este o relație care funcționează, îl susținem în continuare, iar dialogul existent între conducerea AUR și domnul Călin Georgescu există. S-a văzut lucrul acesta tot timpul”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR.

L-am întrebat pe Ștefan Avrămescu dacă AUR l-ar putea susține pe Călin Georgescu pentru prezidențialele din 2030, sau dacă i-ar găsi un loc pe liste dacă Georgescu și-ar dori o eventuală candidatură la parlamentare în 2028. Avrămescu nu a răspuns explicit, dar a dat garanții că AUR îl susține pe liderul suveranist.

„Nu pot să răspund eu acum pentru ceea ce va fi în 2028 și ceea ce își va dori domnul Georgescu. Sunt lucruri care nu țin de mine în momentul de față. Ceea ce știu și ceea ce pot să le spun și susținătorilor AUR și susținătorilor domnului Georgescu este că AUR rămâne alături de Călin Georgescu și îl va susține în toate demersurile sale.”

Campaniile din 2024 au făcut AUR să își schimbe perspectiva față de cheltuirea subvenției de la stat

Ștefan Avrămescu a vorbit mai târziu în interviu și despre finanțarea partidelor politice. Inițial, la formarea partidului, AUR și-a asumat că nu va cheltui banii din subvenție pe propagandă politică, ci pentru un spital. Ulterior, aceștia au început să cheltuie banii, inițial pentru o caravană medicală, ca mai apoi să intre în rând cu restul partidelor politice și să dea bani pentru promovare din subvenție.

Purtătorul de cuvânt AUR spune că partidul a decis să folosească subvenția pentru propagandă politică atunci când a văzut cum funcționau campaniile din 2024. A dat un exemplu chiar din cursa pentru Cotroceni din 2024, când George Simion, candidatul AUR, nu a reușit să intre în turul doi care n-a mai fost.

„Poziția noastră față de subvenția de la stat a rămas aceeași. Avem și proiect în Parlament pentru eliminarea subvenției pentru partidele politice, un proiect care e la sertar sau este respins de către celelalte formațiuni politice. În ceea ce privește banii din subvenție, în momentul în care AUR a intrat în Parlament s-a promis faptul că acei bani vor fi folosiți pentru un spital.

Am încercat prin toate diligențele să redirecționăm acei bani pentru construirea unui spital. Nu s-a putut. Au fost tot felul de amenințări, cu tot felul de lucruri de genul ăsta: „Domnule, dacă dai banii de acolo, dar sunt tot felul de probleme”. Nu s-a putut face acest lucru. Nu am renunțat la ideea de a merge mai departe.

Iar banii din acea, din subvenție, au început să fie folosiți pentru Caravana Medicală AUR, pe care am promovat-o de-a lungul anului 2022-2023, am mers în toate județele țării, în comunitățile în care, din nou, oamenii nu mai aveau acces la un medic de ani de zile și sperăm că am făcut bine acest lucru.

(…) Ulterior, am văzut ce înseamnă campaniile electorale în 2024 și am văzut cum folosesc toate celelalte partide banii.

Nu poți să te bați de la egal la egal cu celelalte partide în momentul în care ei folosesc banii doar într-o singură direcție. Ca să ne înțelegem, celelalte partide au folosit banii din subvenție, ați văzut, pentru panouri, pentru domnul Ciucă și cartea domniei sale, care nu știm ce s-a mai întâmplat cu ea, tot felul de materiale publicitare și așa mai departe.

Avem contracte cu presa, cei care au dorit să facă contracte cu noi, n-am avut niciun fel de problemă cu acest lucru. Sunt afișate public, se respectă notificările legale care sunt în noua legislație pentru publicitatea politică”, a explicat Ștefan Avrămescu.