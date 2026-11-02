Ce vrea AUR să afle despre deficitul bugetar. Petrișor Peiu anunță o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor

Absența premierului, anticipată de AUR

Premierul nu va veni în Parlament pentru că are programată o întâlnire cu sindicatele, pe tema creșterii salariului minim. Într-o intervenție la Digi24, Petrișor Peiu a spus că partidul se aștepta la absența premierului și că avea deja o variantă de rezervă: ministrul Finanțelor să fie chemat să explice situația deficitului bugetar.

„Era de așteptat. Noi ne așteptam la acest lucru. Avem și planul B, în care va veni cineva să explice ce s-a întâmplat cu acest deficit bugetar și cât este, de fapt: cel calculat pe standardul UE, ESA, sau cel pe care îl anunță Guvernul, pe standardul așa-numit în numerar sau cash”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă acceptă ca ministrul Finanțelor să vină în locul premierului, Peiu a răspuns că explicațiile trebuie date de cineva împuternicit în acest sens.

Două metode de calcul, două cifre ale deficitului

Potrivit lui Peiu, ministrul Finanțelor nu a lămurit suficient de clar de unde vine diferența dintre deficitul calculat după standardul european ESA și cel raportat în numerar.

Liderul senatorilor AUR a spus că s-ar declara dezarmat dacă cineva i-ar arăta ce explicație a oferit ministrul și a cerut ca Nazare să recunoască public și oficial originea acestei diferențe.

„Diferența dintre standardul ESA și standardul numerar sau cash, cum spune Guvernul, reprezintă datorii neplătite, deși sunt arierate pe care statul le introduce în economie. Este o chestiune de manual”, a declarat Peiu.

Întrebat ce ar urma dacă ministrul ar confirma că diferența provine din datorii neplătite, senatorul AUR a răspuns: „Nu se întâmplă nimic. Aflăm adevărul. Adevărul nu strică nimănui. Adevărul ne eliberează”.

Ministrul Nazare, convocat pe 9 noiembrie

Alexandru Nazare va fi chemat în Parlament pe 9 noiembrie, la ora 16:00, iar AUR va depune o moțiune simplă privind felul în care este raportat deficitul bugetar, a anunțat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a insistat că prezența ministrului nu este opțională, chiar dacă răspunsurile acestuia vor rămâne decizia lui.

„Va fi obligat să vină. Există o procedură parlamentară simplă, corectă, legală. Va fi obligat să vină să răspundă. Dacă dânsul nu va vrea să răspundă, e altceva. Va fi prezent. Ce va spune este alegerea domniei sale”, a spus Peiu.

Moțiunea, depusă indiferent de explicații

Întrebat dacă depunerea moțiunii depinde de explicațiile ministrului, Peiu a precizat că AUR o va depune în orice caz: „Nu, dacă nu vine cu datele, noi o depunem oricum, ca să aflăm ce spune dânsul, că se pare că altfel nu putem afla”.

Potrivit liderului senatorilor AUR, scopul moțiunii nu este demiterea ministrului Finanțelor, ci lămurirea unei politici publice.

„Este o moțiune pentru a clarifica o politică publică. (…) Este vorba despre politica de a anunța tot timpul deficitul pe numerar, în loc de deficitul pe standardul european, pe sistemul european de conturi ESA, care este practica statelor membre ale Uniunii Europene. Noi vrem să avem aceeași raportare ca în orice stat membru al Uniunii Europene”, a explicat Petrișor Peiu.