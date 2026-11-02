Incendiu în Sectorul 4: ard mai multe saloane de evenimente. Pompierii intervin cu 12 autospeciale de stingere

Flăcările au cuprins mai multe saloane alipite de pe Calea Piscului, iar la sosirea pompierilor focul era deja generalizat.

Un incendiu a izbucnit luni dimineață la un salon de evenimente de pe Calea Piscului, din Sectorul 4 al Capitalei, potrivit ISUBIF. Până acum, pompierii nu au raportat victime.

Focul, extins în mai multe saloane

Incendiul a afectat mai multe saloane lipite unul de altul, arată ISUBIF. Când au ajuns primele echipaje la fața locului, flăcările cuprinseseră deja întreaga zonă și existau riscuri ca focul să se extindă. Intervenția era încă în desfășurare, conform aceleiași surse.

Un dispozitiv amplu de intervenție

Pompierii au mobilizat la Calea Piscului autospeciale de stingere și de salvare, salvatori specializați și echipaje medicale.

„Intervenim cu 12 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si doua echipaje SMURD.Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime”, a anunțat ISUBIF.

La ora 08:25, ISU a anunțat că focul a cuprins mai multe saloane de evenimente lipite între ele, iar pompierii au trecut la localizarea incendiului. Pompierii au avertizat că există un risc substanțial ca flăcările să se extindă la clădirile din imediata apropiere, iar intervenția a fost însoțită de degajări mari de fum. ISUBIF a precizat că, până la acel moment, nu au fost identificate victime.

ISUBIF a anunțat că va reveni cu date noi, misiunea fiind încă în desfășurare. Până acum, nicio sursă nu a anunțat stingerea incendiului sau cauza acestuia.

Nu e primul incendiu din Sectorul 4

În august 2024, un bărbat a murit într-un incendiu izbucnit într-un apartament de la etajul șase al unui bloc din Sectorul 4. Tot în acest sector, focul a cuprins două imobile de pe strada Colnicului și un atelier de prelucrare a lemnului de pe Drumul Bercenarului.

Citește și: Incendiu de amploare în București