Imagini de la meciul România – Tonga: Nicușor Dan, alături de fiul său, în tribune și în vestiare

Nicușor Dan a apărut la meciul România – Tonga, dar un detaliu a atras atenția: președintele nu a venit singur pe stadion. A fost în tribune alături de fiul său și a ajuns și în vestiarele celor două echipe.

Madalina Bahrim
Imagini de la meciul România – Tonga: Nicușor Dan, alături de fiul său, în tribune și în vestiare

Sursă foto: Facebook

Nicușor Dan a apărut la meciul România – Tonga, dar un detaliu a atras atenția: președintele nu a venit singur pe stadion. A fost în tribune alături de fiul său și a ajuns și în vestiarele celor două echipe.

Președintele Nicușor Dan a asistat vineri seară, 6 noiembrie, la meciul de rugby dintre România și Tonga, disputat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Șeful statului a venit însoțit de fiul său și a mers și în vestiarele celor două echipe, unde a stat de vorbă cu sportivii, iar meciul l-a urmărit din tribune.

Partida a început la ora 18:30 și face parte din etapa a patra a competiției World Rugby Nations Cup.

Prezența președintelui Nicușor Dan pe stadion a fost surprinsă în imagini publicate de Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf, în care apare alături de fiul său.

În imaginile publicate de Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf, Nicușor Dan apare discutând cu membrii delegației României, în timp ce fiul său se află în apropierea președintelui. Cei doi sunt surprinși alături de mai mulți jucători și reprezentanți ai staffului tehnic, într-un grup format înaintea partidei, într-o atmosferă relaxată. Fotografiile surprind și interacțiunea președintelui cu cei prezenți, în timpul vizitei sale la stadion.

România și Tonga, despărțite de două locuri în clasamentul mondial

Tonga ocupă locul 19 în clasamentul mondial, cu două poziții înaintea României. Cele două naționale s-au întâlnit ultima dată în noiembrie 2024, tot la București, când Stejarii au câștigat cu 25-15.

Pentru țara noastră, partida de vineri este primul dintre cele trei meciuri programate pe teren propriu în luna noiembrie. Naționala va întâlni apoi Statele Unite, pe 14 noiembrie, și Canada, pe 20 noiembrie.

Stejarii au câștigat cu Samoa, au remizat cu Uruguay și au pierdut cu Chile

România a disputat primele trei meciuri din competiție în luna iulie, în America de Sud, unde a învins Samoa cu 38-37 și a remizat cu Uruguay, scor 36-36. Parcursul s-a încheiat cu o înfrângere în fața reprezentativei Chile, care s-a impus cu 48-31. După confruntarea cu Tonga, Stejarii vor continua seria meciurilor de acasă cu două partide programate în noiembrie: împotriva Statelor Unite, pe 14 noiembrie, și a Canadei, pe 20 noiembrie.

Partida România – Tonga deschide etapa a patra a World Rugby Nations Cup, care continuă sâmbătă cu alte trei întâlniri: Georgia – Canada, la Tbilisi, Portugalia – Chile, la Lisabona, și Spania – Uruguay, la Madrid.

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1 comentariu

  1. Mai da-le dracu de stadioane ca sunt suficiente. Romanii au nevoie de fabrici si spitale.

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