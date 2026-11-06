Românii și nemții cumpără mai puțin. Scăderi puternice ale vânzărilor din comerț, România în topul negativ al UE

Românii și nemții strâng cureaua! Cumpărăturile se împuținează, iar România ajunge printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale vânzărilor din magazine.

Madalina Bahrim
Românii și nemții cumpără mai puțin. Scăderi puternice ale vânzărilor din comerț, România în topul negativ al UE

Sursă foto: Cotidianul

Românii și nemții strâng cureaua! Cumpărăturile se împuținează, iar România ajunge printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale vânzărilor din magazine.

România se numără printre țările UE în care comerțul cu amănuntul a scăzut cel mai mult în septembrie, atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu anul trecut. Potrivit Eurostat, volumul vânzărilor a coborât cu 1,3% față de august, iar Germania a înregistrat cea mai mare scădere, de 2%. La nivel anual, România a avut un recul de 2,3%, foarte aproape de cel din Germania, de 2,4%, în timp ce comerțul din UE a crescut cu 0,9%.

România și Germania se numără printre țările cu cele mai mari scăderi ale comerțului cu amănuntul

În septembrie, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,6% în UE și cu 0,7% în zona euro față de august, însă evoluția diferă în funcție de produse. În zona euro, vânzările de alimente, băuturi și tutun au coborât cu 0,3%, iar cele de produse nealimentare cu 1,2%, în timp ce comerțul cu carburanți a crescut cu 1%.

În UE, scăderile au fost de 0,4% la alimente și de 1% la produsele nealimentare, iar vânzările de carburanți au avansat cu 0,1%.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în România, scăderea lunară a fost de 1,3%, cu reculuri la carburanți (-1,9%), produse nealimentare (-1%) și alimente, băuturi și tutun (-0,2%). Față de septembrie 2025, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mică cu 2,6%, pe fondul scăderilor la carburanți (-3,5%), alimente (-2,2%) și produse nealimentare (-2%).

Carburanții s-au scumpit, dar cererea a crescut

Deși prețurile la pompă au urcat puternic, consumul de carburanți din România a rezistat mai bine decât s-ar fi putut anticipa: potrivit estimărilor OMV Petrom, cererea a crescut cu 2% în trimestrul al treilea și tot cu 2% în primele nouă luni ale anului.

În stațiile Petrom, motorina a ajuns la aproximativ 10,91 lei pe litru, iar benzina la 10,01 lei, în timp ce sortimentele premium comercializate de OMV, MOL și Rompetrol au ajuns la circa 10,97 lei, respectiv 10,07 lei pe litru.

Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, a explicat că sectorul industrial a resimțit un impact negativ, însă investițiile în construcții și infrastructură rutieră, susținute de fondurile europene, au menținut cererea. „Am observat un anumit impact (negativ – n.r.) în sectorul industrial. În același timp, în țară se realizează încă destul de multe investiții în sectorul construcțiilor și al infrastructurii rutiere, datorită fondurilor UE care sosesc. Așadar, acest lucru reprezintă un factor de echilibru ușor în ansamblu”, a declarat Verchere.

Cum îți poți proteja bugetul

Scăderea volumului vânzărilor arată că românii cumpără mai puține produse, dar datele nu înseamnă automat că fiecare gospodărie cheltuiește mai puțini bani, mai ales că traversăm o perioadă în care prețurile carburanților au crescut.

Pentru a-ți ține cheltuielile sub control, poți compara prețurile înainte de cumpărături folosind site-urile marilor magazine sau pur și simplu poți analiza ofertele din mai multe piețe, poți planifica mesele pentru a evita risipa și poți grupa drumurile cu mașina, astfel încât să reduci consumul de combustibil. De asemenea, e indicat să eviți în această perioadă cheltuielile neesențiale, dacă bugetul reprezintă deja o provocare pentru tine, de la o lună la alta.

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2 comentarii

  2. Aici ne-au adus!! Pana nu-i vom obliga sa plateasca pierderile din cauza incompetentei sau a lenei, nu se va schimba nimic. Nu putem sa platim la nesfarsit pt niste indolenti si nerusinati.

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