Bolojan pune degetul pe rană: 100 de spitale cheltuie până la 95% din bani pe salarii. „Spitale pentru angajați, nu pentru pacienți”

„Spitalul nu e pentru pacienți, ci pentru angajați!” Bolojan a venit cu cifre dureroase pentru sistemul de sănătate: sunt spitale în România în care salariile înghit 95% din toți banii. Dar ce se mai întâmplă cu pacienții când aproape întregul buget se duce pe lefuri?

Madalina Bahrim
Bolojan pune degetul pe rană: 100 de spitale cheltuie până la 95% din bani pe salarii. „Spitale pentru angajați, nu pentru pacienți”

„Spitalul nu e pentru pacienți, ci pentru angajați!” Bolojan a venit cu cifre dureroase pentru sistemul de sănătate: sunt spitale în România în care salariile înghit 95% din toți banii. Dar ce se mai întâmplă cu pacienții când aproape întregul buget se duce pe lefuri?

Aproape 100 dintre cele aproximativ 370 de spitale din România cheltuie mai mult de 85% din buget pentru salarii, iar în unele unități cheltuielile de personal ajung la 95% din total, potrivit celor semnalate vineri de președintele PNL, Ilie Bolojan, la o întâlnire cu reprezentanții partidului din Buzău. Liderul liberal a criticat modul în care sunt împărțiți banii din Sănătate și a spus că, după plata angajaților, unor spitale nu le mai rămân suficiente fonduri pentru medicamente, tratamente, analize și curățenie.

„Înseamnă că acel spital nu e pentru pacienţi, ci pentru angajaţi”, a afirmat Bolojan, referindu-se la unitățile medicale în care salariile consumă aproape întregul buget.

100 de spitale alocă peste 85% din cheltuieli pentru salarii

Ilie Bolojan a vorbit și despre nivelul cheltuielilor din sistemul sanitar, estimând că România va încheia anul cu aproximativ 90 de miliarde de lei alocate Sănătății.

Liderul PNL a tras un semnal de alarmă și a spus că o parte importantă din acești bani ajunge la plata salariilor, în condițiile în care aproape 100 dintre cele aproximativ 370 de spitale din țară au cheltuieli de personal care depășesc 85% din buget, iar în unele unități procentul ajunge la 95%.

„Anul ăsta închidem cu 90 de miliarde cheltuielile de la Sănătate. Asta în condiţiile în care avem vreo 370 de spitale în România, dintre care cam 100 au cheltuieli de personal mai mari de 85%, unele de 95% din totalul cheltuielilor. Păi înseamnă că diferenţa le rămâne pentru ce? Pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru curăţenie? Nu le rămâne nimic. Înseamnă că acel spital nu e pentru pacienţi, ci pentru angajaţi”, a declarat liderul PNL, vineri, la întâlnirea cu reprezentanții organizației județene din Buzău.

Bolojan critică pensionările la 50 de ani și avertizează asupra presiunii pe sistemul de pensii

„La aceeași întâlnire, președintele PNL a atras atenția și asupra dezechilibrului dintre numărul persoanelor care ies la pensie și cel al copiilor care se nasc în România, avertizând că generațiile tot mai numeroase care se retrag din activitate vor pune presiune pe un sistem susținut de tot mai puțini oameni.

Totodată, Bolojan a criticat pensionările timpurii și a spus că efectele acestor decizii trebuie privite pe termen lung, nu doar prin prisma câștigurilor politice de moment.

„O generaţie care iese acum la pensie înseamnă 350.000 de oameni. Anul trecut s-au născut în România 150.000 de copii. Totuşi, trebuie să ne plătească cineva pensia. Nu e o problemă de a face voturi, ci de a judeca cu cap ce se va întâmpla peste 5 ani. Altfel vindem viitorul copiilor noştri”, a spus liderul liberal.

Fostul premier a mai susținut că mulți români consideră anormal ca unele persoane să se pensioneze la 50 de ani, în timp ce alți oameni se confruntă cu dificultăți financiare.

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