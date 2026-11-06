Bolojan pune degetul pe rană: 100 de spitale cheltuie până la 95% din bani pe salarii. „Spitale pentru angajați, nu pentru pacienți”

„Înseamnă că acel spital nu e pentru pacienţi, ci pentru angajaţi”, a afirmat Bolojan, referindu-se la unitățile medicale în care salariile consumă aproape întregul buget.

100 de spitale alocă peste 85% din cheltuieli pentru salarii

Ilie Bolojan a vorbit și despre nivelul cheltuielilor din sistemul sanitar, estimând că România va încheia anul cu aproximativ 90 de miliarde de lei alocate Sănătății.

Liderul PNL a tras un semnal de alarmă și a spus că o parte importantă din acești bani ajunge la plata salariilor, în condițiile în care aproape 100 dintre cele aproximativ 370 de spitale din țară au cheltuieli de personal care depășesc 85% din buget, iar în unele unități procentul ajunge la 95%.

„Anul ăsta închidem cu 90 de miliarde cheltuielile de la Sănătate. Asta în condiţiile în care avem vreo 370 de spitale în România, dintre care cam 100 au cheltuieli de personal mai mari de 85%, unele de 95% din totalul cheltuielilor. Păi înseamnă că diferenţa le rămâne pentru ce? Pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru curăţenie? Nu le rămâne nimic. Înseamnă că acel spital nu e pentru pacienţi, ci pentru angajaţi”, a declarat liderul PNL, vineri, la întâlnirea cu reprezentanții organizației județene din Buzău.

Bolojan critică pensionările la 50 de ani și avertizează asupra presiunii pe sistemul de pensii

„La aceeași întâlnire, președintele PNL a atras atenția și asupra dezechilibrului dintre numărul persoanelor care ies la pensie și cel al copiilor care se nasc în România, avertizând că generațiile tot mai numeroase care se retrag din activitate vor pune presiune pe un sistem susținut de tot mai puțini oameni.

Totodată, Bolojan a criticat pensionările timpurii și a spus că efectele acestor decizii trebuie privite pe termen lung, nu doar prin prisma câștigurilor politice de moment.

„O generaţie care iese acum la pensie înseamnă 350.000 de oameni. Anul trecut s-au născut în România 150.000 de copii. Totuşi, trebuie să ne plătească cineva pensia. Nu e o problemă de a face voturi, ci de a judeca cu cap ce se va întâmpla peste 5 ani. Altfel vindem viitorul copiilor noştri”, a spus liderul liberal.

Fostul premier a mai susținut că mulți români consideră anormal ca unele persoane să se pensioneze la 50 de ani, în timp ce alți oameni se confruntă cu dificultăți financiare.