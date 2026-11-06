„Când n-am mai permis furturile și risipa, au dat jos Guvernul”. Bolojan dezvăluie ruptura totală dintre PNL și PSD

„PSD n-a respectat înţelegerile. Când le-au fost afectate interesele, au căutat să blocheze, să întârzie totul. Când n-am mai permis furturile şi risipa, au dat jos Guvernul. În aceste condiţii, a te mai alia în continuare ar fi însemnat să repetăm 2023-2024”, a declarat liderul PNL.

Bolojan a vorbit și despre sloganul „PNL şi PSD, aceeaşi mizerie”, folosit în trecut, și a spus că nu vrea ca partidul să ajungă din nou într-o asemenea situație.

Fostul premier a spus că PSD că nu respecta nici înțelegerile de bază din coaliție

Bolojan a spus că PSD nu respecta nici înțelegerile simple dintre partenerii de guvernare. Ca exemplu, a povestit că social-democrații nu veneau la întâlnirile stabilite și nu anunțau că întârzie, iar liberalii aflau uneori de deciziile lor direct de la televizor.

„Dacă ai o coaliţie cu oameni care nu respectă nimic, care mint, care-şi bat joc de orice înţelegere, cu care fixezi că te vezi la ora şase şi ei nu vin nici la opt, dar nu sună să te anunţe şi după aceea te trezeşti cu anunţul la televizor. Cum să faci treabă?”, a spus Ilie Bolojan, conform News.ro.

PNL a votat instalarea guvernului pentru că unele ministere nu mai aveau bani de urgențe

Liderul liberal a explicat și de ce PNL a votat instalarea actualului guvern, deși critică în continuare colaborarea cu PSD. Potrivit lui Bolojan, unele ministere rămăseseră fără bani, inclusiv pentru intervenții urgente, iar blocajele puteau afecta funcționarea unor servicii medicale.

„Totul e bine în România până când Unitatea de Primiri Urgenţe de la Focşani, de la Buzău nu mai funcţionează, nu mai primeşte pacienţi”, a declarat fostul premier, subliniind că „ţara asta este pe primul loc”.

„România a avut zece premieri în zece ani … Nici magazinul de la colţ de stradă nu merge bine dacă în fiecare an îi schimbi vânzătorul”

Bolojan a comparat situația din România cu cea din Croația, unde premierul a împlinit zece ani în funcție, în timp ce România a avut zece premieri în aceeași perioadă. Liderul PNL a folosit această comparație pentru a critica schimbările repetate de la conducerea Guvernului și a explicat printr-un exemplu concret de ce consideră importantă stabilitatea.