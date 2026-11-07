10.000 de euro investiți în FIDELIS: cât încasezi anual și cât primești după 10 ani

Aceasta este una dintre cele șapte variante disponibile în ediția FIDELIS care începe pe 6 noiembrie 2026. Ca să alegi dacă merită să investești în titluri de stat, trebuie să știi mai întâi cum funcționează aceste titluri: practic, îi împrumuți statului o sumă de bani, iar acesta se angajează să îți plătească o dobândă stabilită de la început și să îți restituie suma împrumutată la data scadenței. Dobânda este câștigul tău, iar scadența este momentul în care primești înapoi banii investiți.

Cât câștigi dacă investești 10.000 de euro și alegi scadența de 10 ani

În noua ediție, cea mai mare dobândă pentru titlurile în euro este de 6,60% pe an. Dacă investești 10.000 de euro în această tranșă, statul îți plătește anual 660 de euro. Plata dobânzii se repetă în fiecare an, timp de zece ani, astfel că vei încasa în total 6.600 de euro. La sfârșitul celor zece ani, primești înapoi și cei 10.000 de euro pe care i-ai investit.

Cu alte cuvinte, dacă păstrezi titlurile până la scadență, la o investiție de 10.000 de euro încasezi în total 16.600 de euro. Din această sumă, 10.000 de euro reprezintă banii tăi inițiali, iar 6.600 de euro sunt câștigul obținut din dobânzi.

Dacă alegi să investești o sumă mai mare, vei primi și dobânzi mai mari, după cum poți vedea în tabelul de mai jos:

Suma investită Dobândă în fiecare an Dobânzi în 10 ani Total încasat la final 10.000 euro 660 euro 6.600 euro 16.600 euro 20.000 euro 1.320 euro 13.200 euro 33.200 euro 50.000 euro 3.300 euro 33.000 euro 83.000 euro

Dobânda nu se adaugă automat la suma investită pentru a produce, la rândul ei, alți bani. Calculele de mai sus însumează plățile anuale pe care le primești și presupun că păstrezi titlurile până la scadență, fără să reinvestești dobânzile încasate.

Un alt avantaj este că veniturile din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile, iar pentru subscriere nu se percep comisioane.

Totuși, dobânda de 6,60% presupune să alegi o maturitate de zece ani. Dacă nu vrei să investești pentru o perioadă atât de lungă, ai la dispoziție și două variante în euro cu scadență la trei ani.

Poți alege și o scadență de 3 ani, dar dobânda este mai mică

Pentru titlurile în euro cu maturitate de trei ani, dobânda standard este de 4,50% pe an. La o investiție de 10.000 de euro, asta înseamnă 450 de euro primiți în fiecare an și 1.350 de euro din dobânzi pe întreaga perioadă. La scadență, statul îți returnează și suma inițială, astfel că vei încasa în total 11.350 de euro.

Există și o variantă cu dobândă de 5,50% pe an, destinată persoanelor care au donat sânge începând cu 1 iunie 2026. Dacă îndeplinești această condiție și ai documentul care dovedește donarea, poți investi în această tranșă de la 100 de euro, față de minimum 1.000 de euro pentru tranșa standard. La 10.000 de euro investiți, dobânda anuală este de 550 de euro, iar câștigul total ajunge la 1.650 de euro în trei ani.

Așadar, alegerea depinde de cât timp vrei să păstrezi investiția și de dobânda pe care o urmărești. Tranșa pe zece ani îți aduce mai mulți bani din dobânzi, dar presupune o maturitate mai lungă. Variantele pe trei ani oferă un câștig total mai mic, însă ajungi mai repede la data la care statul îți restituie suma investită.

Cum poți cumpăra titlurile și ce dobânzi primești dacă investești în lei

Noua ediție FIDELIS se desfășoară între 6 și 13 noiembrie 2026 și este deschisă persoanelor de peste 18 ani, rezidente sau nerezidente. Poți cumpăra titluri în lei sau euro prin BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, BCR, BRD, UniCredit sau TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, iar după încheierea ofertei, titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Dacă ai economii în lei, oferta include patru variante. Dobânda este de 6,60% pe an pentru titlurile cu scadență la doi ani, 7,15% pentru cele pe patru ani și 7,75% pentru cele pe zece ani. Donatorii de sânge eligibili au o tranșă separată, cu dobândă de 7,60% pe an și scadență la doi ani. Pentru aceasta, suma minimă de subscriere este de 500 de lei, în loc de 5.000 de lei, iar limita maximă este de 100.000 de lei.

Înainte să subscrii, compară dobânda cu perioada pentru care alegi să investești și verifică suma minimă necesară pentru tranșa dorită.

Nu alege automat varianta cu dobânda cea mai mare: dacă ai putea avea nevoie de bani înainte de scadență, trebuie să analizezi cu atenție dacă o investiție pe zece ani se potrivește planurilor tale.

De asemenea, este prudent să păstrezi separat o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute, în loc să investești toate economiile.

Programul FIDELIS a atras, de la lansarea din august 2020, aproximativ 73,7 miliarde de lei, echivalentul a 14,7 miliarde de euro, prin 41 de oferte. În 2026, subscrierile au ajuns la 11,7 miliarde de lei, iar ediția precedentă, a zecea din acest an, a atras aproximativ 1,27 miliarde de lei, echivalentul a 244 de milioane de euro.