Cine a schimbat în România soarta copiilor cu inimi bolnave. Din inimă, pentru „Inima Copiilor”. Alex Popa: „Oameni buni, dacă vă mor copiii nu economisiți!”

Alex Popa este fondatorul Asociației Inima Copiilor. Asociația împlinește anul acesta 20 de ani de activitate. În tot acest răstimp, Alex alături de echipa sa și de oamenii de bine care au donat pentru proiectele asociației au schimbat soarta a mii de copii care se nasc cu malformații sau probleme grave de inimă. Dacă acum 20 de ani mulți bebeluși mureau pentru că nu aveau unde să fie operați, astăzi, o mare parte dintre ei trec prin intervenții chirurgicale salvatoare la Spitalul de Copii Marie Curie din Capitală.

După o campanie de strângere de fonduri inițiată în 2009, la doi ani diferență era gata secția de chirurgie cardiacă pediatrică de la acest spital. Din 2011 până astăzi, au fost salvați acolo în jur de 3000 de copii. Ajutorul dat de Asociație copiilor nu înseamnă numai secția de cardiochirurgie pediatrică. Înseamnă și construirea sau amenajarea și altor secții, precum terapie intensivă nou-născuți, cardiologie, neurochirurgie, chirurgie generală.

Asociația este implicată și în renovarea și modernizarea Secției de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Județean Constanța. De asemenea, a creat și sprijină prima Bancă de lapte matern din țară. Este implicată și în construcția unei secții de terapie intensivă nou născuți de la 0, la Târgu-Mureș, alături de Asociația Cristi Vasiliu. Ultimele proiecte mari ale Asociației sunt extinderea cardiochirurgiei și terapiei intensive nou-născuți, dar și un heliport, tot la Spitalul Marie Curie.

Alex Popa a povestit la Punctul Roșu în Sănătate de unde a început ideea înființării unei asociații și cum au evoluat lucrurile pentru copiii cu probleme grave de sănătate.

Un frate bolnav și o călătorie în Italia care avea să schimbe totul

„În 2005, fratele meu a fost diagnosticat cu malformație cardiacă. Avea 30 de ani, a fost destul de complicat. Pe atunci, nu prea se găsea nimeni pe aici prin România să-l opereze cum trebuie. Am ajuns în Italia, unde ne-a ajutat profesorul Vittorio Vanini. Acesta avea o asociație care se numește The Heart of Children.

El venea la vremea respetivă în România la Spitalul Militar și încerca să pună bazele unei secții de cardiochirurgie pediatrică. Așa am aflat despre situația copiilor cu probleme cardiace în România. Habar nu aveam! Mi-a plăcut foarte mult ce face și am zis: Hai să facem o asociație, când vin ei aici să-i ajutăm”, spune Alex.

De la 350 de operații pentru copii la Cluj, la înființarea unei secții la București

Alex Popa spune că Asociația a început mult mai în forță decât credea inițial. „Oamenilor le-a plăcut ce vrem să facem și ne-am mișcat destul de repede”. La numai un an diferență de la înființare au fost organizate misiuni medicale la Cluj, pentru a ajuta secția de cardio chirugie pediatrică înființată acolo. Astfel, în 2007-2008, s-au făcut 350 de operații la Cluj, un număr foarte mare. A urmat apoi una dintre cele mai frumoase misiuni, la București.

Visul unei secții de cardiochirurgie pediatrică la Marie Curie a devenit real în 2011

„Sfatul specialiștilor din străinătate a fost caută un spital de copii și fă acolo o secție. Am aflat că la Marie Curie este ceea ce se cheamă spațiu, două spații care urmau să devină săli de operație, între timp deveniseră depozite de paturi. Pe 1 octombrie 2008 m-am întâlnit cu Cătălin Cârstoveanu”.

În 2009, Asociația Inima Copiilor a început o campanie de strângere de fonduri pentru o secție de cardiochirurgie pediatrică la Marie Curie care a mers foarte bine. În 2011, spațiile au fost deja amenajate, cu două săli de operație, dintre care una pentru neurochirurgie, o terapie intensivă cardiacă, un laborator de cateterism, un angiograf ultramodern pe care l-a cumpărat statul român.

Infrastructura era gata. Era nevoie însă de personal angajat

Din păcate, noile spații cu dotările necesare au așteptat în jur de doi ani înainte să fie date în folosință. Economie pentru statul român însemna însă tocmai angajarea oamenilor pentru secție, spune acesta, și nu blocarea activității.

„Am văzut facturi de 170.000 de euro pentru un singur caz plecat în străinătate la operație”

„Am stat și ne-am uitat la spațiul ăla vreo doi ani de zile că nu se angaja personal, că era criză, restricții, de parcă economia în a plăti 30 de persoane sau câte ar fi trebuit să fie la început era mai mare decât banii pe care statul român îi plătea pentru cazurile care mergeau în străinătate, pentru care plăteau 20.000, 30.000, 100.000. Am văzut facturi de 170.000 de euro pentru un singur caz plecat în străinătate la operație”.

În acest răstimp, barierele legate de angajarea de personal au fost depășite. Activitatea în secția de cardiochirurgie pediatrică a început în 2023, cu ajutorul profesorului Tammam Youssef. Acesta s-a implicat direct în instruirea personalului de specialitate de la Marie Curie și în cazurile grave care necesitau operație.

„În momentul de față, echipa de la Marie Curie operează cam 80-90% din cazurile care ajung acolo. Și nu ajung cazuri ușoare. Cazurile ușoare sunt vânate de alte entități care mai operează.

Pentru restul de 15% vine și profesorul Tamam Youssef împreună cu restul echipei care a format echipa de la Marie Curie și fac operațiile foarte dificile”.

Acum 20 de ani, mulți bebeluși cu malformații cardiace sau alte probleme grave de inimă se stingeau pentru că România nu avea capacitatea de a-i opera pe toți.

În secția de terapie intensivă nou născuți condusă de dr. Cătălin Cârstoveanu mureau mulți copii, spune cu tristețe Alex Popa.

„Se nasc în România 1000 și ceva de copii cu malformații cardiace. Majoritatea trebuie operați. La vremea respectivă, se opera la Târgu-Mureș și la Cluj, dar la Cluj din ce în ce mai puțin. Insuficient pentru cât era nevoie și la vremea respectivă exista și un număr de copii din urmă care nu fuseseră operați.

Realitatea era că foarte mulți copii mureau. Dr. Cătălin Cârstoveanu, șeful secției de terapie intensivă nou-născuți, primea foarte mulți copii care mureau la el în secție. Inclusiv să-i duci în străinătate era o cheltuială. Se mergea cu avioane de linie, cu copii intubați, ventilați la balon, 6-7-8 ore, depinde de unde mergeau. Era foarte greu”, povestește Alex Popa.

Alex și-a dorit ca în România să nu mai existe problema copiilor cu probleme cardiace

Alex Popa a înțeles că statul are nevoie de mai multe centre unde copiii cu probleme grave de sănătate să poată fi operați. În anii din urmă, secțiile de specialitate de la Marie Curie au fost dezvoltate foarte mult. Procesul continuă, din fericire. Unul dintre marile plusuri este acela că există deja la Marie Curie patru cardiochirurgi pediatrici, un asemenea specialist formându-se într-un răstimp de cel puțin 10 ani.

„Ne apropiem. La Marie Curie, anul trecut, s-au făcut 300 și ceva de intervenții chirurgicale și peste 100 de intervenții cardiologice care în anumite cazuri rezolvă diferite malformații cardiace.

Anul acesta, numărul va crește. Am terminat și secția de chirurgie cardiacă. Sunt 17 locuri pentru copiii care sunt tratați înainte de operație, și după operație, și terapie intensivă cardiacă. Urmează să amenajăm un nou spațiu pentru terapie intensivă cardiacă ce va avea 15 paturi față de 6 cât a avut la început.

Sunt două săli de operație, patru cardiochirurgi la Marie Curie.

În final, probabil că va fi o secție care va opera în jur de 500 de cazuri pe an, plus ce se va mai rezolva prin intervenții cardiologice. Mai există și centrul de la Târgu Mureș, Timișoara, Cluj, mai sunt centre private care operează din când în când. E bine că se întâmplă lucruri”, spune Alex Popa la Punctul Roșu în Sănătate.

Dacă nu avem pereții nu ne trebuie personalul. O mentalitate care trebuie schimbată

Alex Popa a adus în discuție lentoarea autorităților de la începuturi, când, deși se știa că se construiește o secție de cardiochirurgie pediatrică încă nu se forma personalul de specialitate. Există aceeași problemă și astăzi, odată cu inaugurarea secției de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie, din curtea spitalului, cel mai modern centru din Europa. Este nevoie de personal format și angajat pentru noile structuri.

„În România nu se poate. Trebuie să existe structura ca după aia să se angajeze personalul. Am zis: Haideți, că noi facem aici secția. Să angajeze spitalul personal, să-i trimitem în străinătate, în Germania, Italia, în tot felul de centre cu care noi colaboram. Nu s-a putut pentru că nu existau pereții, paturile. E o tâmpenie pentru că tu trebuie să deschizi o structură nouă. E o pierdere de timp! Personalul putea fi angajat. Noi am stat după ce am terminat spațiul doi ani și jumătate cu el pe post de muzeu.

Construirea terapiei intensive nou-născuți din spitalul vechi plus vor termina curând noua secție de terapie intensivă va avea 46 de locuri.

Secția asta este deja cea mai modernă din Europa, o spun cu mare bucurie, și este într-un spital de stat din România. Suntem noi, sunt fonduri din PNRR.

Secția are o mare problemă cu personalul pentru spațiul existent, pentru 27 de posturi de tratament, nu mai vorbim când or să fie 46”, spune Alex.

Legile sunt făcute de oameni și tot oamenii le pot schimba

Nu ar trebui să ne cramponăm de legi, spune Alex Popa, când face referire la momentul recent în care nu s-au putut face angajări în sistem sau la alte perioade când s-a întâmplat același lucru. Economia înseamnă în sistem tocmai să poți să-ți tratezi și să operezi copiii acasă, în țară, în structuri moderne, cu personal necesar angajat.

„La noi există o inerție foarte mare, așa mi se pare, la nivel de structuri de decizie. Nu, e lege acum că nu se pot face angajări, de ce nu faci acele angajări? Ca să economisim. Oameni buni! Dacă vă mor copiii nu economisiți, dacă unii copii bolnavi de inimă pleacă în străinătate pentru operație statul român ajunge să cheltuiască mult mai mult decât cheltuie aici cu tratamentul acelor copii. Și atunci unde e economia?

În 2009, când ne-am apucat noi să facem campania pentru înființarea acelui centru de cardiochirurgie pediatrică la Marie Curie, era moda teledonurilor pentu câte un caz care să plece în străinătate. Și am făcut socoteala, că din 10-20 de cazuri noi construim un spațiu medical. Cred că până acum au fost cred că 3000 de copii operați acolo.

Și datorită faptului că există această secție mii de copii nu au mai murit”, spune Alex.

Un heliport nou, o investiție prin Inima Copiilor de 1 milion de euro, la Marie Curie. Stă nefolosit de doi ani

Deși există heliport pe spitalul Marie Curie, încă nu există personal de specialitate care să-l deservească. Mulți copii grav bolnavi ar putea ajunge mult mai repede pentru îngrijire, la spital, cu elicopterul.

„Din păcate, lucrurile se întâmplă mult prea încet. Avem un heliport, stă de un an și jumătate gata. Trebuie personal specializat care să fie angajat, să fie autorizat ă funcționeze și să vină elicopterele direct acolo la Marie Curie cu acești copii grav bolnavi. Noi am mai asigurat cheltuieli de mentenanță dar e păcat că fiecare zi/ lună/ an care trece înseamnă un număr de cazuri care nu beneficiază de această facilitate. Este o investiție de un milion de euro.

Din păcate, am ajuns să mă obișnuiesc ca multe lucruri care sunt făcute să mai stea încă. Am învățat să am răbdare”, povestește Alex.

Varianta bună pentru sistem: să vedem beneficiul și ce pierdem

Analizarea necesităților și problemelor dincolo de legile existente care pot fi schimbate. Este o variantă în care se pot face proiecte eficiente, spune Alex Popa. Fondatorul Asociației își dorește sprijin în continuare din partea poulației și a companiilor pentru a putea duce la bun sfârșit toate proiectele.

„Analizarea unei probleme cum trebuie analizată, nu pornind de la premiza, există o lege care s-a dat și nu mai putem să schimbăm, cum să nu? Legile sunt făcute de oameni și pot fi schimbate de oameni.

Orice problemă trebuie analizată, trebuie văzut care este beneficiul și ce pierdem dacă o facem așa sau așa. Nu, avem o lege, gata, nu ne mai mișcăm de pe legea asta, mai bine nu fac nimic că nu risc, de ce să fac ceva.

Îmi doresc să avem bani să putem să avem bani să continuăm și sper ca lumea să ne ajute în continuare cum ne-a ajutat.

Mai avem de făcut terapie intensivă cardiacă. Avem de relocat cardiologia la Marie Curie într-un nou spațiu. Avem de făcut secția de terapie intensivă nou-născuți de la Târgu Mureș. Avem de terminat extinderea secției de terapie intensivă de la Marie Curie, asta se va termina în curând”, spune Alex Popa la Punctul Roșu în Sănătate.