UPDATE: De la tribuna Parlamentului, Luca Niculescu le-a mulțumit celor care au votat guvernul.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată, muțumesc PSD pentru susținere, mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și celorlalți parlamentari care au votat guvernul, chiar dacă au avut rezervele lor.

Ne punem imediat pe treabă. Chiar în această seară vom organiza o ședință de guvern. Vă promit că vom veni la întâlnirile cu Parlamentul des”, a spus Luca Niculescu.

UPDATE: Rezultatul a fost anunțat și oficial în plen de Silvia Mihalcea, secretară a Camerei Deputaților: 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

UPDATE: Guvernul Niculescu a trecut. Au fost 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, potrivit unor surse politice. Un vot a fost anulat.

UPDATE: S-a terminat votul. Urnele au fost mutate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților pentru a fi numărate voturile.

UPDATE: George Simion a fost strigat pentru a merge să voteze, însă acesta a răspuns din bancă cu faptul că este absent.

„Mă identific ca fiind absent”, a spus liderul AUR.

UPDATE: În timpul votului, Sorin Grindeanu stă de vorbă cu Gigi Becali.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan poartă o conversație cu mai mulți parlamentari.

UPDATE: A început votul.

UPDATE: Luca Niculescu a revenit la pupitru.

Vă mulțumesc că am redescoperit vitalitatea dezbaterilor din Senat și Camera Deputaților. Asta este democrația.

Să știți că și la noi, la diplomați, la negocieri, în spatele ușilor închise, discuțiile din spatele ușilor închise nu sunt ca în spațiul public.

Nu sunt un politician, nu voi intra în această sarabanda a replicilor tăioase. Pe unele le-am apreciat sincer pentru că aveau umor.

În mine veți găsi un partener.

UPDATE: A venit la pupitru și Florin Manole, propus ministru al Muncii.

Umblă USR cu jucării la plen și trebuie să venim cu lucruri concrete. V-am adus decizia lui Fritz, v-am adus decizia care arată că ați încălcat legea finanțării partidelor, cum ar zice Călin. Și v-am adus poza cu Salvador Caragea, emblema partidului.

E ceva ce v-aș da mai mult decât oricând: factura de la Pfizer. Știu că vă place mai mult decât nu vă place acest stil de dezbatere publică.

UPDATE: Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a luat și el cuvântul.

A venit în fața noastră candidatul de premier să ne propună un program de guvernare care poate să fie rezumat astfel: se păstrează toate taxele la nivelul la care sunt, se cresc cheltuielile bugetare, dar deficitul se reduce. Este asta un adevăr?

E un adevăr la fel de mare ca acela ca guvernul Luca Niculescu va reforma companiile de stat, în condițiile în care fratele său a fost numit la CFR Călători, unde nu-l recomandă nimic.

UPDATE: Tasica Simu a anunțat că parlamentarii neafiliați care sunt membri ai partidului UNIT nu vor vota guvernul.

UPDATE: Ninel Peia, senator PACE, i-a dus lui Luca Niculescu o găletusă cu busuioc, agheasmă și tămăie. Premierul desemnat a băgat „cadoul” sub masă.

„N-avem nevoie de partide extremiste de dreapta, ca AUR, sau extremiste de stânga, ca USR”, a spus Ninel Peia.

UPDATE: Mirel Chiriță, liderul grupului Uniți pentru România:

Ecuația votului de azi e în mare măsură rezolvată. Important e ce se va întâmpla de azi.

Vom susține ce e bun, vom cere explicații și vom pune întrebări pentru că punem România pe primul loc.

UPDATE: Kelemen Hunor, liderul UDMR:

Astăzi vom vota un guvern printr-o majoritate conjuncturală, de necesitate.

Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungă.

Vom vota un guvern monocolor și fără majoritate stabilă.

Suntem conștienți și sper că și guvernul e conștient că criza guvernamentala declanșată s-a sfârșit, celelalte rămân: bugetară, socială, economică bate la ușă.

Polarizarea societății e vizibilă, iar criza combustibililor apasă pe fiecare societate comercială.

Oamenii așteaptă soluții de la noi, de la guvern și cei care au beneficiat de votul de încredere al oamenilor în 2024.

UDMR a semnat un acord cu Luca Niculescu. Dialogul va fi necesar pe fiecare proiect de lege, ordonanță și politici publice noi.

Politica înseamnă compromisuri.

UPDATE: Radu Miruță, ministru interimar al Apărării:

Problema acestui guvern e PSD-izarea instituțiilor statului la care vă uitați cu atâta jind.

Un PSD Cu lideri prins cu bani șpagă în portbagaj, un PSD cu miniștri care zboară în condiții controversate cu avioane private, un PSD cu președinte care zboară cu avioane NORDIS nu poate fi un PSD care pretinde că are soluții.

Nouă, de la USR, ne faceți un serviciu că vă putem folosi ca termen de comparație.

De asta plătiți televiziuni, ca să împroaște cu lucruri neadevărate în miniștri USR, că am ridicat vocabularul peste cel al PSD: șpagă, pile, aranjamente.

UPDATE: Discursul lui Ilie Bolojan:

Doar Siegfried Mureșan a reflectat opțiunea partidelor, restul au fost strict dorința președintelui.

Când îl auzi pe domnul Grindeanu, își dai seama (pauză) ce greu îți este.

PNL va da azi un vot de necesitate, un vot pentru încetarea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României. Și nu suntem șantajați, ca să fie clar pentru toată lumea.

PSD deja inventează o grea moștenire, cu care să acopere incapacitatea de a-și gestiona bugetele mincinoase. Să fie clar, nu există nicio grea moștenire. Bugetul este stabilizat.

La muncă am avut un ministru care a ținut la sertar legea salarizării, n-avea curaj să iasă cu ea.

La sănătate avem un ministru care nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele structurale, care a amânat toate deciziile.

La Justiție, un ministru care-mi explica pe zeci de pagini de ce proiectul pe pensiile magistraților nu e constituțional.

Nu aveți nicio șansă, domnule Niculescu, să rezolvați problemele structurale.

Și cu feuda pe care și-a creat-o Sorin Grindeanu prin proxy, ce o să faceți?

Oamenii resping cutiile de pantofi ca instrument de guvernare.

UPDATE: George Simion a luat cuvântul.

Nu cred că e vreo surpriză. Știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest guvern marionetă. Atâta cât ați primit si pentru cele anterioare. Zero. Noi nu suntem tradători cum sunt alții care comentează dar nu se prezintă.

Fac un apel către toți parlamentarii cu coloana vertebrală, sunt câțiva și pe la liberali, și o să conteze foarte mult cum votează: nu vă murdăriți și nu votați acest guvern, nu va face decât sa continue sărăcirea populații. Rămâneți loiali poporului român.

Domnule Bolojan, cu ce vă șantajează?

O să veniți la noi să semnăm moțiuni de cenzură? Voi care votați acest guvern? Dacă vouă vă e frică de alegeri, înseamnă că acolo e răspunsul.

Acel curs leu-euro a crescut și crește deși nu sunt președinte și AUR nu e la guvernare.

Libertate pentru Călin Georgescu. Ce vă excitați când auziți numele ăsta.

George Simion a citat și din Scrisoarea a III-a, de Mihai Eminescu:

„Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi

Să ajung-a fi stăpână și pe țară și pe noi!”

UPDATE: A luat cuvântul și Sorin Grindeanu.

O primă veste bună: guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor, iar astăzi trebuie să decidă dacă lăsăm țara în criză și în haosul de dreapta sau o scoatem.

Timp de șase luni, PNL-USR s-au luptat pentru putere, în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață. Fără tratamente. Acest lucru trebuie să se oprească azi.

Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar: nu vom administra eșecul lui Ilie Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public din prima zi. Acesta este angajamentul meu în fața românilor!

Doamnelor și domnilor de la USR, ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, competență și integritate. Plecați de la putere cu un lider condamnat, cu Salvador la subraț și cu agenda publică ocupată de urp și istericale. Da, atât de jos ați dus nivelul. Ați plecat de la zero și la zero ați rămas.

USR, zero pentru România.

În timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii așteaptă multe explicații de la USR. Pentru jaful de la șantierul Mangalia. Pentru jaful de la Sadu. Pentru jaful de la Romaero. Pentru jaful cu contractele pe SAFE. Contract cu contract. Decizie cu decizie. Leu cu leu.

Românii au dreptul să știe tot. Și vă vom pune oglinda transparenței mult clamate în față! Până atunci, la fel ca doamna Țoiu, le urez și eu condoleanțe tuturor catastrofelor USR care își vor pierde sinecurile grase de la stat. Drum bun, dar aveți grijă că nu toți sunteți la fel de norocoși precum domnul Fritz. Nu toți vă veți putea angaja singuri la partid pe mii de euro!

Doamnelor și domnilor de la PNL, în aceste zile se împlinesc fix 7 ani de când sunteți fără pauză la guvernare, deși nu ați câștigat niciodată alegerile! Patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD.

Să fim sinceri: PSD a fost de multe ori pentru voi Crucea Roșie. Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului.

Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere. Astăzi, a venit momentul să întoarceți acest sprijin!

Și electoratul de dreapta își dorește la fel de mult schimbarea direcției acestei țări. Vă asigur că toți antreprenorii falimentați, toți românii cu profesii liberale sărăciți și toți tinerii din România cărora le-ați tăiat bursele vor aprecia acest vot.

De aceea, piruetele retorice și atacurile penibile nu vor ține în fața oamenilor. Votul de azi vă responsabilizează în egală măsură ca noul Guvern să reușească.

Performanța guvernului Bolojan a fost sintetizată perfect chiar de către premierul demis. Ilie Bolojan și-a început mandatul avertizând că România riscă incapacitatea de plată și l-a încheiat apoteotic spunând că e nevoie de un nou Guvern pentru a evita colapsul.

Așadar, de la incapacitate de plată la colaps, acesta este adevăratul bilanț al domnului Bolojan.

Avem o economie care are nevoie azi de oxigen și familii care nu mai suportă austeritatea. Reducerea deficitului este absolut necesară. PSD își asumă pe deplin acest obiectiv. Vom respecta toate angajamentele pe care le avem cu agențiile de rating și partenerii noștri europeni. Dar nu vom reduce deficitul prin sărăcirea românilor și sufocarea economiei.

La tăieri, guvernarea Bolojan a avut spor. La relansare, a eșuat lamentabil. Acum trebuie să reconstruim o economie puternică, să reducem cu adevărat risipa și să începem reforma administrației publice! Și vă asigur că asta vom face din prima zi!

Domnule prim-ministru desemnat, prima dată trebuie să spuneți țării adevărul despre buget. Câți bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Și ce investiții sunt blocate.

Avem nevoie urgent de un audit al finanțelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri. Propunem un plan în trei pași pentru România. Iar fiecare trebuie început acum.

Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgențelor. Spitalele au nevoie de resurse. Autoritățile locale au plăți de făcut. Firmele care au lucrat pentru stat își așteaptă banii. Pregătirea pentru iarnă cere decizii rapide. La fel și bugetul pentru 2027.

Susținem reluarea indexării pensiilor din 2027 conform legii și eliminarea CASS pentru mame și veterani, în condițiile stabilite prin programul de guvernare.

Propunem un pachet de patru miliarde de euro de sprijin pentru industrie, IMM-uri, capital autohton și tehnologie. Asta înseamnă venituri mai mari la buget și o economie mai solidă.

Apoi, statul trebuie să înțeleagă să fie corect și să își plătească datoriile către firme și oameni. Statul nu poate cere punctualitate de la oameni, dacă el nu își respectă obligațiile.

Statul trebuie să înceapă cu propria risipă. Cu instituțiile care se suprapun. Cu achizițiile prea scumpe. Cu programele care consumă bani fără rezultate.

În primele șase luni cerem auditarea cheltuielilor și propuneri concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă și cât economisește.

ANAF trebuie evaluat după rezultate, inclusiv în combaterea marii evaziuni. Contribuabilul corect are nevoie de servicii mai simple și de reguli aplicate egal.

Așa vor simți oamenii reforma: prin timp câștigat, servicii accesibile și probleme rezolvate.

Domnule prim-ministru desemnat, aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți un PSD motivat să schimbe lucrurile.

Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ce livrăm oamenilor.

Astăzi nu votăm doar un guvern. Votăm șansa de a schimba o direcție care a făcut mult rău românilor și economiei.

România nu mai are nevoie de salvatori mesianici care cer sacrificii pentru toți, în timp ce ei sparg bugete de milioane de euro pe propagandă de dreapta.

Românii nu ne-au dat un vot ca să le explicăm de ce nu se poate, ci ca să le demonstrăm că se poate.

UPDATE: Parlamentarii SOS România au pe bănci hârtii pe care scrie „Poporul vrea dreptate” și „Alegeri anticipate”.

UPDATE: Luca Niculescu a luat cuvântul.

Mă aflu azi în fața dumneavoastră într-un moment în care România nu mai are timp de pierdut. Românii au resimțit direct asta, în facturi, șantiere oprite, nesiguranță de la locul de muncă și, mai ales, în voturile lor.

Adevarata miză rămâne dacă România rămâne activă în calcule electorale, delimitări și faimoasele linii roșii sau are ocazia să închidă această etapă, o etapă nefericită a vieții noastre politice.

Am acceptat acest mandat tocmai pentru că România nu își mai poate permite o criză prelungită și are nevoie de echilibru.

Responsabilitatea noastră nu e doar a scoate România dintr-o criză politică, ci să nu pierdem șansa de a îi construi viitorul.

Va fi un guvern care aduce bani si investiții în țară, care creează locuri de muncă, care îi va apară pe români.

Nu cred în reducerile uniforme de personal și în reorganizările administrative făcute exclusiv pentru economii bugetare.

Trebuie să reducem decalajele dintre comunități și regiuni. Nu putem accepta existența a două Românii: una conectată la investiții și oportunitățile și alta în care perspectivele oamenilor sunt limitate de locul în care s-au născut.

Dacă ar fi să aleg un domeniu de care depinde viitorul României, aș spune că este investiția în oameni.

Vom acorda o atenție specială calității învățământului preuniversitare și reducerii decalajelor, prin extinderea programelor „Masa sănătoasă” și „Școală după școală” și dezvoltarea învățământului dual.

Avem nevoie și de o schimbare de ritm în politica externă a României. După două decenii de apartentență la UE și NATO, România trebuie să abandoneze reflexele unei țări candidate și să participe activ la formularea deciziilor comune, nu doar să se adapteze deciziilor luate de alții.

Trăim într-o lume to mai nesigură. Avem un război la granițele României, iar amenințările la adresa securității europene sunt mai mari decât în urmă cu câțiva ani.

Securitatea României nu poate depinde doar de ceea ce fac aliații pentru noi, ci și de ceea ce suntem noi capabili să facem pentru propria securitate.

Vom crea la nivelul guvernului un mecanism ca răspuns la manipulările informaționale externe, fără nicio atribuție de cenzură, și vom înființa Fondul Național pentru Reziliență Informațională, care va susține transparent educația media, verificarea faptelor și presa locală independentă.

Trebuie să avem curajul să recunoaștem că astăzi părem o națiune divizată. O națiune prea des captivă propriilor conflicte, care întâmpină dificultăți în a-și defini interesele, în a-și proiecta forța și în a înțelege amploarea transformărilor care se petrec în jurul ei.

Miza momentului pe care îl traversăm este mult mai mare decât depășirea unei crize bugetare, decât formarea unui guvern sau decât administrarea următorilor doi ani. Miza este felul în care România înțelege acest moment istoric și locul pe care dorește să îl ocupe în lumea care se clădește.

În momentul în care a venit la pupitru pentru discurs, Luca Niculesuc a fost aplaudat doar de PSD.

UPDATE: Emanuel Ungureanu, senator USR, și alți parlamentari le-au dus lui Sorin Grindeanu și Florin Manole câte o cutie de pantofi și un avion antistres, aluzie la scandalul lui Cristian Pistol, un apropiat al liderului PSD, în casa căruia au fost găsite sume mari de bani în cutii de pantofi, dar și la zborul spre Mykonos la care a luat parte Florin Manole.

UPDATE: A început dezbaterea asupra guvernului Niculescu.

UPDATE: Au ajuns în plen și Luca Niculescu, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Luca Niculescu a ieșit din biroul lui Sorin Grindeanu.

Întrebat de reporterul Cotidianul dacă trece guvernul, Sorin Grindeanu a spus „eu cred că da”.

UPDATE: Senatorul Ninel Peia a adus în plen tămâie, busuioc și agheasmă.

Acesta a precizat că vrea să i le dea lui Luca Niculescu.

„Pentru ca atunci când va merge la guvern să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria”, a cpmpletat acesta.

UPDATE: Funcția de secretar general al Guvernului va reveni PSD, susțin surse politice.

Știrea inițială

Ziua de luni a fost marcată de mai multe scandaluri, dar și momente amuzante în cadrul audierilor.

Spre exemplu, Florin Barbu a fost botezat „prim-ministru” de Ionel Ciunt, președintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților.

„Să-i acordăm timp domnului prim-ministru”, a spus acesta.

Membrii comisiei au început să râdă și să aplaude.

„Cine știe pe viitor…”, a spus din nou președintele comisiei.

„Nu trebuie să facem circ aici”

Totuși, audierea sa a fost și una cu scandal cu reprezentanți ai PNL și USR.

Adrian Cozma (PNL): Ați fost 9 ani în Ministerul Agriculturii, director la ANIF. Lumea se uită la dumneavoastră pentru că așteaptă soluții. Ce s-a legat de numele dumneavoastră, stuful pentru domnul Stănescu, valiza de 4.000 de euro, trebuie să înțelegem toți în ce situație suntem și dezastrul lăsat în urmă. Ați promis motorina la 4 lei litru. Cât costă acest mecanism? Vă dați demisia dacă fermierii nu vor cumpăra motorina la acest preț după primul an de mandat?

Florin Barbu: Să clarificăm lucrurile pe partea de stuf. Acea lege a fost votată în Parlament, e o directiva a UE pe ceea ce înseamnă paladicultura, notați bine.

Adrian Cozma: Spuneți-le romanilor că două milioane i-ați dat la stuf.

Florin Barbu: Nu trebuie să facem circ aici. Fermierii români au nevoie de soluții, nu de circ. S-au săturat de circul din cele șase luni. Mergeți pe actul normativ aprobat de CCR și promulgat de Iohannis.

Paladicultura e un fenomen pentru ca fermierii care au zootehnie să integreze acele pășuni. Nu s-a plătit niciun ban pe stuf de la Ministerul Agriculturii. Aduceți în derizoriu un program pe care trebuia să-l facem cu dumneavoastră.

Am 21 de ani de experiență în administrația locală și națională. Am avut decât trei angajări în 21 de ani. Am lucrat director econonic opt ani la Primăria Slatina, șapte director în irigație.

Adrian Cozma: Nu vă speriați.

Florin Barbu: Nu m-am speriat, dar vreau să vă răspund. La paladicultură nu pot lua subvenții decât fermierii din zootehnie. Înțelegeți o dată.

Am fost opt ani la îmbunătățiri funciare, am luat sisteme de irigații. Sunt publicate date Eurostat, a fost secetă în UE și România, dar România e pe primul loc la irigații de porumb, am bătut și Franța, vom bate și Polonia. Nimeni din UE, dacă punem la punct irigațiile, nu ne va mai da jos de pe podium.

Nu aveți cum să știți, că în Satu Mare nu sunt sisteme de irigații.

Adrian Cozma: Nu ne mai certați. Dumneavoastră, din această paladicultură, pe care sunt sigură că nu o înțelegeți, faceți abracadabra. Ați fost ministru catastrofă. Întrebați producătorii de lapte.

Florin Barbu: Producătorii de lapte? Cereți la ei cât primeau subvenție pe cap de vacă în 2023 și cât le-a venit acum decizia pentru subvenții. Duble. Nu mă așteptam să știți asta.

„Ați lucrat doar la stat, că în privat erați dat afară într-o lună”

Ionel Ciunt i-a spus lui Adrian Cozma că de fiecare dată când participă la ședințe face scandal.

„Vă premiază Bolojan, domnule Cozma”, a spus altcineva.

Sebastian Cernic (USR) i-a spus lui Florin Barbu că nu se va referi la programul să de guvernare, pentru că este „mult mai subțire ca în cazul Bolojan și Mureșan”.

„Ați lucrat doar la stat, că în privat erați dat afară într-o lună”, a mai spus acesta.

Florin Barbu i-a răspuns: „Nu mai persistați în prostie. Prostia e ca betonul: o dată turnată, se va întări pentru totdeauna”.

Unui ministru i s-a cerut retragerea

Scandal a fost și la audierea lui Radu Oprea, propus la Ministerul Apărării. Alexandru Muraru, deputat PNL, i-a cerut acestuia să se retragă din guvernul Niculescu.

Acesta a invocat lipsa de experiență și un dosar în care Radu Oprea a fost trimis în judecată în urmă cu 10 ani.

Alexandru Muraru: Consultând CV-ul dumneavoastră, am observ că nu aveți nici cea mai mică experiență militară și ați deveni singurul ministru al Apărării din statele cu care se învecinează Ucraina fără experiență.

În 2016 ați fost trimis in judecată de DIICOT pentru spălare de bani și fraudă fiscală cu niște prejudicii foarte mari. Nu există niciun ministru din statele NATO în această situație.

Dumneavoastră veți gestiona miliarde de euro, iar faptele dumneavoastră din trecut…Dacă până la finalul audierii nu prezentați ordonanță procurorilor, vă cer să vă retrageți din această desemnare! PSD are posibilitatea să facă o altă desemnare fără a afecta învestirea cabinetului.

Radu Oprea: Față de predecesorii mei, am o mare calitate. Aceea că am făcut armata. Chiar știu ce înseamnă să faci armata, știu ce înseamnă să fii soldat în termen. Am salturi cu parașuta, am tras cu arma. Era o vorba «armata te face om».

Alexandru Muraru: Când ați fost trimis în judecată pentru ca ați devalizat statul român v-a ajutat armata?

Radu Oprea: Intervenția vă descalifică.

Alexandru Muraru: Depuneți acest mandat. Lăsați PSD să îl numească pe domnul Fifor, pe domnul Corlățean, oameni competenți. Domul Oprea trebuie să se retragă pentru că e singurul ministru din UE trimis în judecată.

Radu Oprea: Cazierul meu e mai alb decât al domnului Muraru. Domnul Muraru turbează.

Alexandru Muraru: La întrebarea de pe certificatul ORNIS dacă ați fost trimis în judecată, ce ați răspuns?

Ministrul care a întârziat la propria audiere

Un alt ministru care s-a remarcat în prima zi a fost Bogdan Dumitru, propus ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligența Artificială. Acesta a întârziat jumătate de oră la audierea sa. Deși trebuia să ajungă la ora 15.00, Bogdan Dumitru s-a prezentat în comisie la 15.30, ceea ce a dat naștere mai multor glume între membrii comisiei.

„S-a pierdut candidatul”, „Să-l căutăm în online, că el e cu digital”, „Are cineva telefonul acestui domn, să vedem dacă stăm degeaba?”, „Există acest om?”, au fost câteva dintre glume.

Totodată, Radu Mihaiu (USR) a propus ca membrii comisiei să plece din sală dacă Bogdan Dumitru nu vine până la 15.30. La scurt timp a ajuns și ministru desemnat, care și-a cerut scuze.

„Îmi cer scuze, a fost extrem de dificil să intru în clădire”, a spus acesta.

„Am stat și m-am gândit cum să-mi fac o intrare (nr. râde). Nu… A fost o mică desincronizare, așteptam într-o camera, credeam că audierea domnului Zamfir întârzie, așteptam să fiu sunat și ceva s-a întâmplat. Dar nu a fost sper o mare problem, le cer încă o dată scuze colegilor că au trebuit să aștepte, dar înțeleg că au avut discuții amuzante…”, a mai spus Bogdan Dumitru.