Nina Popa, funcționar public în Ministerul Finanțelor și membră în Consiliul de Administrație (CA) al Nuclearelectrica, a declarat inițial că este administrator independent, deși OUG nr. 109/2011 prevede că funcționarii publici nu pot avea acest statut. La trei luni după numirea sa, Nina Popa a transmis un e-mail în care a recunoscut că declarația fusese făcută „din eroare” și a solicitat modificarea statutului în administrator neindependent. Situația a fost semnalată inclusiv vicepremierului de atunci Oana Gheorghiu, printr-o adresă în care președintele CA Nuclearelectrica, Laurențiu Cazan, solicită verificarea posibilelor efecte asupra concursului. În această notă, șeful Nuclearelectrica susține că Nina Popa „și-a declarat statutul de membru independent, atât în cadrul procedurii de selecție cât și la momentul preluării mandatului”

Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare pentru Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr. 222823 din 29 octombrie 2025, consemnează candidatura Ninei Popa, depusă sub numărul 402118/01.09.2025.

La 24 noiembrie 2025, prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Nina Popa a fost aleasă membră a Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, cu mandat până la 15 februarie 2027.

Documentele analizate de Cotidianul arată că Nina Popa avea calitatea de funcționar public în Ministerul Finanțelor. Deci un statut de administrator neindependent în raport cu prevederele OUG 109.

Declarația de independență, contrazisă de statutul de funcționar public

Potrivit unei adrese trasmise Guvernului de președintele CA al Nuclearelectrica, Laurențiu Cazan, Ministerul Finanțelor a confirmat că Nina Popa ocupa funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă. Această precizare apare și în CV-ul Ninei Popa cât și pe site-ul Nuclearelectrica.

Aceeași adresă consemnează că Ministerul Finanțelor a comunicat faptul că participarea angajaților instituției în consiliile de administrație are loc în nume personal, fără implicarea instituțională a ministerului și fără ca aceasta să reprezinte o poziție oficială a instituției.

Articolul 28 alineatul (6) din OUG nr. 109/2011 prevede că funcționarii publici nu pot fi considerați administratori independenți ai întreprinderilor publice: „Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

Nina Popa recunoaște: „Din eroare, am declarat faptul că sunt independentă”

La 24 februarie 2026, ora 18:26, Nina Popa a transmis un e-mail reprezentanților Consiliului de Administrație, după ce problema independenței sale fusese ridicată în ședința din aceeași zi.

În mesajul consultat de Cotidianul, aceasta a precizat că „la data depunerii declarației de independență, din eroare, am declarat faptul că sunt independentă”.

Nina Popa a invocat prevederile Legii nr. 31/1990, dar a precizat că, în raport cu OUG nr. 109/2011, nu este independentă, având calitatea de funcționar public.

Aceasta a solicitat actualizarea declarației sale, prin modificarea încadrării din independent în neindependent.

Totodată, capturile efectuate de Cotidianul arată că Nina Popa figura inițial pe site-ul Nuclearelectrica drept „membru neexecutiv independent”. Ulterior, statutul afișat a fost modificat în „membru neexecutiv neindependent”.

Președintele CA-ului Nuclearelectrica a sesizat-o pe vicepremierul de atunci, Oana Gheorghiu. Susține că Nina Popa „și-a declarat statutul de membru independent, atât în cadrul procedurii de selecție cât și la momentul preluării mandatului”

Situația Ninei Popa a ajuns în atenția vicepremierului Oana Gheorghiu, care avea atribuții în domeniul companiilor de stat. Printr-o adresă din 5 octombrie 2026, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, Laurențiu Nicolae Cazan, prezintă atât problema declarării independenței, cât și posibilele implicații asupra procedurii de selecție.

Șeful CA arată că situația fusese sesizată Ministerului Energiei și Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) încă din februarie 2026, fără ca, la data redactării adresei, să cunoască stadiul evaluărilor efectuate de cele două instituții.

Președintele CA subliniază că problema nu se limitează la corectarea statutului afișat după numire: „Problema pe care o supunem atenției nu privește însă numai statutul actual, care a fost corectat, ci și efectele produse anterior de declarația inițială.”

În adresă se precizează că Nina Popa „și-a declarat statutul de membru independent, atât în cadrul procedurii de selecție cât și la momentul preluării mandatului de administrator al societății”.

Laurențiu Cazan solicită verificarea eventualei influențe a acestei încadrări asupra evaluării candidaturii.

Șeful CA Nuclearelectrica: Corectarea ulterioară a statutului de independență nu poate înlătura eventualele efecte pe care declararea inițială le-a produs

Un alt pasaj din documentul consultat de Cotidianul atrage atenția asupra consecințelor unei rectificări făcute după încheierea concursului: „Corectarea ulterioară a declarației restabilește situația pentru viitor, dar nu poate înlătura, prin ea însăși, eventualele efecte pe care declararea inițială le-a produs în cadrul unei proceduri deja finalizate”, se arată în adresa obținută de Cotidianul.

Președintele CA menționează și că în raportul de evaluare colectivă și individuală a administratorilor Nuclearelectrica pentru anul 2025, Nina Popa „a fost evaluată pe premisa statului de administrator independent”.

Potrivit adresei, Ministerului Energiei și AMEPIP li s-a solicitat să analizeze dacă împrejurările semnalate pot indica vicii ale procedurii de selecție sau necesitatea adoptării unor măsuri.

Șeful CA Nulcearelectrica ridică și problema unei posibile incompatibilități. ANI a fost sesizată

În aceeași adresă, Laurențiu Cazan prezintă separat problema compatibilității dintre funcția publică deținută de Nina Popa și mandatul său în Consiliul de Administrație.

Președintele CA invocă articolul 94 din Legea nr. 161/2003, care reglementează incompatibilitățile funcționarilor publici și excepțiile aplicabile anumitor mandate de reprezentare a statului.

Argumentul prezentat în document pornește de la răspunsul Ministerului Finanțelor, astfel cum este redat în adresa către Guvern, potrivit căruia participarea Ninei Popa la procedura de selecție s-a realizat în nume propriu, fără reprezentarea instituțională a ministerului.

Șeful CA Nuclearelectrica consideră necesară verificarea condițiilor în care mandatul acesteia ar putea beneficia de excepțiile prevăzute de lege, inclusiv a existenței și conținutului actelor administrative relevante pentru reprezentarea intereselor statului.

Adresa analizează și modificările legislative introduse prin Legea nr. 158/2025, inclusiv aplicabilitatea acestora în raport cu momentul depunerii candidaturii.

Potrivit documentului, aspectele referitoare la o posibilă incompatibilitate au fost sesizate Agenției Naționale de Integritate (ANI), autoritatea competentă să efectueze astfel de evaluări potrivit legii.

Cotidianul a solicitat explicații instituțiilor implicate

Cotidianul a transmis solicitări oficiale, în baza Legii nr. 544/2001, către Ministerul Energiei, AMEPIP și Nuclearelectrica, privind declarația inițială de independență a Ninei Popa și eventualele efecte asupra procedurii de selecție.

Contactată telefonic de Cotidianul pentru un punct de vedere, Nina Popa nu a vrut să ofere declarații pe marginea situației prezentate și ne-a îndrumat către departamentul de comunicare al Nuclearelectrica (răspunsul mai jos).

Ce spune Nuclearelectrica

„În vederea determinării statutului de independență al membrilor organului executiv al societății, la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație a S.N. Nuclearelectrica S.A.2, este prevăzut mecanismul pe care administratorii îl urmează. Astfel, fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să depună o declarație de independență pe baza criteriilor prevăzute la art. 1382 alin 2 din Legea societăților nr. 31/1990 și o declarație de independență pe baza criteriilor prevăzute la pct. A. 4. din Codul de guvernanță corporativă a BVB atât la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.

Nuclearelectrica recunoaște că Nina Popa și-a modificat statutul, dar spune că demersurile „sunt strict în răspunderea persoanei care face declarația pe proprie răspundere”

Față de momentul preluării mandatului la data de 24.11.2025, persoana indicată de dumneavoastră (Nina Popa – n.red.) și-a corectat/modificat, la data de 24.02.2026, statutul de independență, din independent în neindependent. Menționăm faptul că, în acest caz, vorbim despre o declarație pe proprie răspundere, așadar societatea SN Nuclearelectrica SA nu are nicio legătură nici cu declarația inițială a persoanei în cauza și nici cu corectarea/modificarea acesteia. Aceste demersuri sunt strict în răspunderea persoanei care face declarația pe proprie răspundere, sens în care societatea nu poate interveni în acest proces și nu poate cenzura astfel de declarații pe proprie răspundere.

În virtutea obligațiilor de transparență, societatea noastră publică pe pagina proprie de internet statutul de independență al membrilor Consiliului de Administrație, de la momentul preluării mandatului, inclusiv actualizările ca urmare a corecturilor/modificărilor intervenite pe parcursul exercitării mandatului acestora.

În context, arătăm că procedura de selecție a administratorilor unei societăți care îndeplinește condițiile de întreprindere publică este derulat de autoritatea publică tutelară, potrivit regulilor instituite prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În situația S.N. Nuclearelectrica S.A., autoritatea care exercită, în numele statului, calitatea de acționar este Ministerul Energiei, care deține 82,4981% din capitalul social al societății. în acest context, autoritatea publică tutelară și AMEPIP sunt instituțiile care dețin informații complete și sunt abilitate să răspundă solicitărilor formulate de dumneavoastră”, se arată în răspunsul Nuclelectrica, la solicitarea Cotidianul.

Rpsunsul integral al Nuclearelectrica

Ce spune AMEPIP

„În ceea ce privește procedura de selecție pentru ocuparea celor cinci posturi de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A., desfășurată în anul 2025, precizăm că AMEPIP a emis Avizul conform nr. 948/05.11.2025, în urma verificării respectării cerințelor legale privind transparența și competitivitatea procedurii.

Astfel, aspectele referitoare la desfășurarea procedurii de selecție până la etapa emiterii avizului conform asupra raportului final au făcut obiectul verificărilor efectuate de AMEPIP, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

În vederea clarificării aspectelor semnalate, inclusiv a celor sesizate de dumneavoastră, AMEPIP a solicitat Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, prin adresa nr. 14317/19.10.2026, un punct de vedere privind statutul profesional și juridic al persoanei vizate, precum și modalitatea de desemnare și numire a acesteia în funcția de administrator, inclusiv din perspectiva respectării regimului incompatibilităților aplicabil funcționarilor publici, reglementat de art. 94 alin. (2) lit. c) și alin. (2¹) lit. b) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Acest demers a avut în vedere responsabilitățile autorității publice tutelare privind aplicarea criteriilor de integritate, potrivit art. 3 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 109/2011, precum și necesitatea clarificării aspectelor sesizate în raport cu dispozițiile legale aplicabile.

Precizăm că verificarea conformității procedurii de selecție de către AMEPIP este distinctă de verificarea și constatarea eventualelor situații de incompatibilitate sau conflicte de interese, acestea din urmă revenind autorităților și instituțiilor competente, potrivit legii.

AMEPIP spune că Ministerul Energiei a verificat-o pe Nina Popa și că „nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unei situații de incompatibilitate”

Prin adresa nr. 10854/MVP/06.11.2026, Ministerului Energiei a precizat că situația doamnei Popa Nina a fost analizată atât din perspectiva statutului de funcționar public, cât și a îndeplinirii condițiilor de independență, aceste aspecte fiind avute în vedere la emiterea Ordinului ministrului energiei nr. 1406/20.11.2025 și la adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 12/24.11.2025.

Totodată, potrivit informațiilor și argumentelor juridice prezentate de Ministerul Energiei, nu au fost identificate elemente care să indice existența unei situații de incompatibilitate în exercitarea mandatului de administrator de către doamna Popa Nina”, se arată în răspunsul AMEPIP semnat de Anișoara Ulcelușe, la solicitarea Cotidianul.

Răspunsul integral al AMEPIP

Ministerul Energiei susține că Nina Popa a declarat încă din etapa selecției că este funcționar public

„În raport cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, doamna Nina POPA a participat la procedura de selecție a administratorilor NUCLEARELECTRICA S.A. în calitate de funcționar public, toate documentele depuse în calitate de candidată evidențiind în mod explicit acest aspect. Comisia de selecție și nominalizare și Autoritatea Publică Tutelară, respectiv Ministerul Energiei, au avut în vedere această calitate la data desemnării și numirii sale în funcția de administrator, în baza Hotărârii nr. 12/24.11.2025 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

În calitate de candidată în cadrul procedurii de selecție a celor 5 administratori, doamna Nina POPA a depus formularul F1, în cuprinsul căruia, la Secțiunea 3, a declarat că ocupă funcția de consilier superior în cadrul Ministerului Finanțelor începând cu data de 14.04.2014 și până la data completării formularului. De asemenea, aceasta a depus adresa nr. 691339/27.08.2025, eliberată de Ministerul Finanțelor, prin care se atestă dobândirea unei vechimi în muncă și a unei vechimi în specialitatea studiilor de 11 ani, 3 luni și 17 zile în funcția de consilier superior, respectiv în calitate de funcționar public.

Totodată, în CV-ul depus la dosarul de candidatură, întocmit conform art. 51 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 109/2011 și publicat pe pagina de internet a societății, la secțiunea „Experiență profesională”, sunt menționate următoarele: „Aprilie 2014 – prezent, consilier superior la Ministerul Finanțelor – Direcția de guvernanță corporativă”.

Ministerul Energiei: Candidatura Ninei Popa a fost analizată exclusiv prin raportare la studiile, pregătirea, experiența profesională și calitatea acesteia de funcționar public, respectiv de potențial membru neindependent în Consiliul de administrație al SNN

Menționăm că, în contextul Raportului final elaborat de Comisia de selecție și nominalizare, document avizat favorabil de către AMEPIP, candidatura doamnei Nina POPA a fost înregistrată și analizată exclusiv prin raportare la studiile, pregătirea, experiența profesională și calitatea acesteia de funcționar public, respectiv de potențial membru neindependent în Consiliul de administrație al SNN.

Astfel, la momentul numirii celor 5 administratori selectați de către Comisia de selecție și nominalizare, componența Consiliului de administrație respecta prevederile art. 28 alin. (4) și alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

„(4) În cadrul consiliului de administrație/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(6) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.”

În consecință, atât la data prezentei, cât și la data numirii administratorilor selectați, din perspectiva prevederilor art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație are, respectiv avea, în componență:

3 administratori neexecutivi independenți;

2 administratori neexecutivi neindependenți: domnul Ionel BUCUR și doamna Nina POPA.

Cum explică Ministerul Energiei punctajul primit la criteriul „Independență”

În ceea ce privește punctajul obținut de doamna Nina POPA în cadrul procedurii de selecție, apreciem că acesta a fost acordat de membrii Comisiei de selecție și nominalizare exclusiv prin raportare la conținutul și prevederile Profilului Consiliului de administrație al Societății Naționale NUCLEARELECTRICA S.A., document publicat pe pagina de internet a Ministerului Energiei, la adresa https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/Profilul-consiliului-.pdf, în baza căruia au fost evaluați toți candidații.

În mod particular, apreciem că membrii Comisiei de selecție și nominalizare au acordat candidatei Nina POPA punctajul aferent exclusiv prin raportare la elementele prevăzute în secțiunea „DEFINIREA CRITERIILOR DE SELECȚIE”, punctul B. „TRĂSĂTURI”, subpunctul B.3. „Independența” (pag. 27 din documentul menționat anterior). Aceasta este definită ca abilitatea de a manifesta un anumit grad de independență în raport cu autoritatea, indicatorii avuți în vedere fiind:

concepe planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor;

susține puncte de vedere argumentate în situațiile în care acestea sunt contrazise de opinii divergente;

solicită clarificări și informații suplimentare în vederea soluționării divergențelor.

Precizăm că, în cadrul acestei evaluări, nu au fost avute în vedere și nici punctate condițiile de independență prevăzute la art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și la art. 28 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Subliniem faptul că aspectele care fac obiectul solicitării dumneavoastră au fost analizate de către AMEPIP, această instituție concluzionând că selecția și numirea doamnei Nina POPA au fost realizate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv din perspectiva calității acesteia de funcționar public”, se arată în răspunsul Ministerului Energiei, la solicitarea Cotidianul.