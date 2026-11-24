Se pare că există în politica românească un fel de credință care supraviețuiește tuturor eșecurilor. Astfel, cei ce trasează regulile ar câștiga confruntarea politică. PSD a pus în aplicare această idee de nenumărate ori, uneori cu succes, de cele mai multe ori nu, dar fără să învețe vreodată din erori. Ultima dată, cu ocazia alegerilor din 2024, cu rezultatul pe care îl știm. Acum încearcă din nou, de data aceasta nu cu un calendar electoral, ci cu harta țării.

Reorganizarea administrativ-teritorială coordonată de europarlamentarul Dragoș Benea e prezentată ca un proiect de țară, comparabil prin anvergură cu aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Comparația spune mai mult decât intenționează. Aderarea a fost un proiect consensual, negociat ani la rând între toate partidele parlamentare și susținut de o majoritate covârșitoare a societății. Harta propusă acum a fost elaborată de un grup de lucru al unui singur partid și ar urma să fie validată printr-un referendum național. Nu este deci un proiect de țară, ci de partid care cere – fără să înțeleagă că se joacă cu referendumul așa cum a făcut-o cu moțiunea de cenzură – țării să se conformeze.

Justificarea europeană nu rezistă la o analiză mai atentă. Argumentul oficial este că județele de un milion de locuitori ar face România competitivă în lupta pentru fondurile de coeziune, care se vor da regiunilor, nu statelor. Nomenclatorul european NUTS permite într-adevăr ca un nivel administrativ cu o medie de peste 800.000 de locuitori să fie tratat ca regiune. Numai că regiunile de dezvoltare există deja, iar ce s-ar schimba nu e accesul la bani, ci cine îi gestionează. Fondurile ar trece de la agențiile regionale la consiliile județene, adică la baronii locali. Argumentul tehnic e un decor pus în fața unei decizii despre control.

Dacă argumentul e doar decor, rămâne de văzut ce se află în spatele lui. Răspunsul se găsește la cei care vor suporta primii efectele așa zisei reforme. Primul cerc e al primarilor. PSD a construit timp de trei decenii o rețea de primari rurali care i-a asigurat stabilitatea electorală indiferent de starea guvernării. Rețeaua aceasta nu mai funcționează cum funcționa. În 2024 nu a livrat ce i s-a cerut, iar o parte dintre primari privesc de câtva timp spre extrema dreaptă, care le oferă un discurs mai profitabil decât disciplina de partid. Comasarea comunelor devine astfel, dincolo de vorbele despre eficiență, un instrument de disciplinare. Primarul care își pierde comuna își pierde și rostul, iar partidul care îi poate lua comuna își recapătă autoritatea asupra lui.

Al doilea cerc e UDMR. O redesenare a județelor care ar topi Harghita și Covasna într-o unitate mai mare ar dilua singurele majorități locale maghiare din țară. Greu de citit altfel decât ca o sancțiune pentru un partener care nu s-a lăsat folosit. Numai că o asemenea sancțiune s-ar lovi de Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale a Consiliului Europei, pe care România a ratificat-o prima, în 1995, și care cere statelor să se abțină de la orice schimbare a proporțiilor populației menită să restrângă drepturile minorităților. Diluarea majorităților maghiare ar face din reformă o problemă europeană, nu doar una internă. UDMR a înțeles imediat și a vorbit deja despre moțiune de cenzură.

Calculul are o logică pe care am observat-o și altădată. În 2024, aceeași încredere în puterea de a controla regulile a produs comasarea alegerilor locale cu cele europene, alianța cu PNL și un calendar prezidențial gândit ca să-i permită lui Marcel Ciolacu să se califice în turul al doilea al alegerilor prezidențiale în fața adversarului cel mai ușor de învins. În partid se vorbește și astăzi despre voturi mutate prin rețeaua de primari către George Simion, pentru ca turul doi să arate așa cum fusese planificat. Cât de mari au fost aceste transferuri nu putem ști. Știm doar rezultatul și anume că Marcel Ciolacu a ratat turul doi la mai puțin de trei mii de voturi, Călin Georgescu ajungând pe primul loc. Și sunt numeroși cei ce cred că alegerile au fost anulate din această cauză, uitând campania furibundă și algoritmizată pe rețele sociale care a transformat un invizibil în primul clasat declarând că nu a cheltuit un singur ban. În orice caz, cei care au crezut că mânuiesc extrema dreaptă au descoperit că doar i-au deschis drumul.

Reforma administrativă repetă aceeași schemă, cu o miză mai mare. Atunci era în joc un scrutin. Acum e în joc organizarea statului pentru decenii, dar mecanismul eșecului rămâne același. Partidele care se cred proprietarele regulilor își supraestimează mereu capacitatea de a anticipa cum vor reacționa cei asupra cărora aplică regulile. Un primar amenințat cu desființarea comunei nu se întoarce cuminte la partid. Pleacă, și pleacă acolo unde i se oferă protecție și o poveste despre nedreptatea suferită. Satul care-și pierde primăria, orășelul care își pierde statutul, județul care își pierde reședința devin fiecare un mic depozit de resentiment. Extrema dreaptă trăiește exact din asta. Nu trebuie decât să aștepte.

Mai există și o aritmetică pe care autorii reformei par să o ignore. Primarii și președinții de consilii județene se aleg într-un singur tur, iar în acest sistem partidul aflat pe primul loc ia totul cu o treime din voturi. Cât timp comunele sunt mici și numeroase, efectul e atenuat de notorietatea oamenilor. Primarul unei comune de două mii de suflete câștigă pentru că este cunoscut, nu pentru că este susținut de un partid. Iar PSD, care a trăit și s-a întărit trei decenii din acest avantaj, îl va desființa prin comasare. Cu cât unitatea teritorială va fi mai mare, cu atât va cântări mai puțin omul și mai mult eticheta, adică tendința națională. Un județ de un milion de locuitori, cu un președinte ales într-un singur tur, devine un premiu uriaș pentru cine conduce în preferințele naționale, oricât de mic ar fi avansul. Iar efectele perverse nu se opresc la satele unde PSD are cel mai mare număr de primari. Absorbția comunelor de către municipii și a Ilfovului de către București ar spori greutatea marilor orașe, unde electoratul urban votează altfel, iar acolo USR ar câștiga teren nu doar în dauna PSD, ci și a PNL, care trăiește de asemenea din notabilii orașelor mici. Harta administrativă e totodată harta electorală, iar PSD ar schimba implantarea locală, singurul lui avantaj durabil, pe o competiție în care contează doar eticheta. Extrema dreaptă câștigă tocmai prin etichetă, nu prin notabili.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că România nu are nevoie de o reformă administrativă. Fărâmițarea în peste trei mii de unități de bază, multe fără capacitatea de a-și strânge propriile venituri sau de a scrie un proiect european, e o problemă reală. Dar o asemenea reformă se face prin consultarea fiecărei comunități afectate, cum cere Carta europeană a autonomiei locale, ratificată de România, prin criterii stabilite înaintea hărții și nu după ea și printr-un acord între partide care să nu poată fi răsturnat la prima alternanță. Altfel nu avem o reformă, ci o redistribuire de putere deghizată în modernizare.

Regulile nu sunt niciodată neutre, iar cei care le scriu o știu foarte bine. Ce uită aproape întotdeauna e că regulile își trăiesc apoi propria viață, iar efectele lor nu le mai aparțin autorilor. PSD ar fi putut afla asta de fiecare dată, iar în 2024 lecția a costat întreaga țară. Următoarea lecție ar putea costa mai mult, pentru că efectele unui scrutin se consumă, de obicei, într-un ciclu electoral, pe când o hartă administrativă rămâne în vigoare zeci de ani.