Statele membre ale Uniunii Europene cer Comisiei Europene să reducă birocrația din sectorul pescuitului, să flexibilizeze regulile privind capturile și să faciliteze accesul la finanțare. Guvernele europene consideră că măsurile propuse până acum de Bruxelles sunt insuficiente pentru a sprijini o industrie afectată de costurile ridicate ale energiei, reducerea populațiilor de pești și îmbătrânirea forței de muncă.

În cadrul unei reuniuni miniștrii europeni responsabili de pescuit au solicitat măsuri concrete pentru susținerea sectorului. Aceștia vor ca normele europene să fie simplificate, astfel încât pescarii să își poată continua activitatea și să investească în ambarcațiuni mai puțin poluante. Micile comunități de pescari din zonele de coastă se numără printre cele vizate de aceste măsuri.

„Dacă nu reducem birocrația, nimic nu va funcționa”, a declarat Markus Schick, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii din Germania.

Poziția sa a fost susținută de majoritatea statelor membre, printre care Țările de Jos, Finlanda, Suedia, Croația și Letonia.

Planul Comisiei Europene, considerat insuficient

În luna octombrie, Comisia Europeană a prezentat o strategie pe termen lung pentru sectorul pescuitului și al acvaculturii.

Documentul abordează principalele probleme ale industriei, de la prețurile ridicate ale energiei până la îmbătrânirea flotei și a forței de muncă. O altă problemă este reducerea populațiilor de pești, pe fondul pescuitului excesiv și al schimbărilor climatice.

Deși strategia recunoaște dificultățile cu care se confruntă industria, guvernele europene consideră că aceasta nu oferă suficiente soluții concrete.

Statele membre solicită condiții mai simple pentru obținerea finanțărilor nerambursabile, dar și mai multă flexibilitate în privința speciilor de pești pe care pescarii au dreptul să le captureze.

România cere accelerarea procedurilor de autorizare

România, Germania și Slovenia se numără printre țările care solicită și accelerarea procedurilor de autorizare a proiectelor de acvacultură. Prin dezvoltarea fermelor piscicole, aceste state urmăresc să reducă dependența Uniunii Europene de importurile de pește.

În iunie 2025, comisarul european responsabil de simplificare, Valdis Dombrovskis, anunța că Executivul comunitar lucrează la un pachet de măsuri pentru reducerea birocrației din sectorul pescuitului, scrie POLITICO.

Cu toate acestea, o evaluare realizată de Comisia Europeană în 2026 a concluzionat că problemele politicii comune în domeniul pescuitului ar putea fi rezolvate printr-o mai bună aplicare a normelor existente, fără a fi necesară o nouă propunere legislativă.