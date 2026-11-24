Siegfried Mureșan a anunțat două rezultate importante în negocierile privind viitorul buget multianual al UE. Fondurile destinate agriculturii și politicii de coeziune au fost ferite de reducerile majore propuse inițial, iar introducerea unei taxe pentru marile companii tehnologice a fost inclusă în noul pachet de negociere. Discuțiile nu s-au încheiat însă, iar Parlamentul European se opune reducerilor propuse pentru apărare, cercetare și inovare.

Siegfried Mureșan susține că instituția a reușit să împiedice reducerile majore ale fondurilor pentru agricultură și coeziune. Europarlamentarul a explicat, într-o postare pe Facebook, că Parlamentul European a contestat încă din iulie 2025 propunerea inițială a Comisiei Europene. Cele patru grupuri proeuropene au cerut modificări și au condiționat începerea negocierilor de îmbunătățirea finanțării celor două politici.

În urma acestor solicitări, Comisia Europeană a propus alocarea a 48,7 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală. Totodată, a garantat accesul tuturor regiunilor la fondurile de coeziune, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, precum și implicarea autorităților locale în gestionarea fondurilor europene.

Potrivit lui Mureșan, președintele Consiliului European a ținut cont de poziția Parlamentului și a exclus agricultura și coeziunea de la reducerile majore incluse în noul pachet de negociere, prezentat la sfârșitul săptămânii trecute.

O nouă taxă pentru giganții tehnologici

Un alt rezultat anunțat de Siegfried Mureșan este includerea unei taxe digitale în propunerea de negociere a președintelui Consiliului European. Măsura, susținută de Parlamentul European, ar urma să vizeze marile companii tehnologice și multimiliardarii din această industrie. Scopul este ca aceștia să contribuie mai mult la finanțarea politicilor europene.

„Aceștia beneficiază în prezent de piața unică europeană fără a avea o contribuție adecvată la finanțarea politicilor care fac posibilă această piață unică”, a explicat europarlamentarul.

Introducerea taxei nu este însă decisă. Propunerea urmează să fie discutată în continuarea negocierilor bugetare.

Negocierile continuă. Parlamentul European respinge reducerile pentru apărare și cercetare

Deși salută protejarea fondurilor pentru agricultură și coeziune, Mureșan critică reducerile propuse pentru alte domenii, precum apărarea, competitivitatea, cercetarea și inovarea. Europarlamentarul atrage atenția că șase state membre, Germania, Țările de Jos, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda, susțin în continuare diminuarea bugetului european.

„Poziția lor este o greșeală deoarece un buget prea mic nu ne-ar permite să finanțăm atât prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, cât și noile priorități, precum cercetarea, competitivitatea și apărarea”, a transmis Mureșan.

Acesta consideră că și reprezentanții României trebuie să susțină în Consiliu un buget suficient de mare pentru a acoperi toate prioritățile Uniunii Europene.

Potrivit europarlamentarului, Consiliul ar putea ajunge la o poziție comună cel mai devreme în luna decembrie. Ulterior, la începutul anului 2027, ar urma să înceapă negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European.