Clasamentul european

Potrivit Eurostat, în 2025, 16,8% dintre locuitorii României se aflau în această situație. Media la nivelul UE a fost de 6,3%, așa că valoarea din România o depășește de peste două ori și jumătate.

Bulgaria, cu 15,0%, și Grecia, cu 14,9%, urmează în clasament. La polul opus se află Slovenia, cu 1,9%, apoi Polonia și Croația, fiecare cu 2,0%.

Un indicator despre traiul concret, nu despre venit

Pentru Eurostat, o persoană intră în categoria deprivării materiale și sociale severe dacă nu își poate permite, independent de voința ei, minimum 7 din 13 elemente socotite indispensabile unui nivel de trai decent.

Șase dintre acestea privesc persoana, iar celelalte șapte vizează gospodăria.

Prin urmare, potrivit sursei citate, indicatorul nu reflectă veniturile, ci ceea ce o familie reușește efectiv să își permită.

Valoarea sa intră în calculul ratei riscului de sărăcie sau excluziune socială, la care UE se raportează pentru obiectivul din 2030.

Femeile, copiii și vârstnicii, cei mai afectați

Defalcarea datelor Eurostat pentru România indică o expunere mai mare în cazul femeilor, de 18,3%, comparativ cu 15,3% la bărbați.

Valorile cele mai ridicate apar la capetele intervalului de vârstă: minorii au o rată de 21,1%, iar persoanele care au împlinit 65 de ani, de 19,2%.

Dacă se iau în calcul doar cei cu vârsta de cel puțin 75 de ani, procentul urcă la 21,4%. În rândul femeilor din această grupă atinge 25,1%, ceea ce înseamnă una din patru.

Tendință opusă celei din restul Uniunii

La nivelul UE, grupa celor de cel puțin 65 de ani are cea mai redusă rată dintre toate categoriile de vârstă, de 4,9%.

„În România, situația e inversă: vârstnicii sunt printre cei mai expuși”, conform Eurostat.

Un progres încetinit

Evoluția ultimilor ani arată o îmbunătățire, deși diferența față de celelalte state membre a rămas considerabilă.

„Scăderea de la 24,3% în 2022 la 16,8% în 2025 este semnificativă și apare constant în date, însă ritmul s-a încetinit vizibil în ultimul an, de la 17,2% la 16,8%. Și, chiar cu această scădere, România rămâne pe cea mai slabă poziție din UE la acest indicator”, arată sursa citată.