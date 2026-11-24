Românii, în fruntea clasamentului european

Potrivit Oficiului European pentru Statistică (Eurostat), 35,2% dintre români aleg transportul public ca mijloc principal de deplasare, procent care plasează România pe primul loc în UE. Ungaria, cu 31,5%, și Luxemburg, cu 30,4%, urmează în clasament.

Vehiculele private cu motor sunt principalul mijloc de transport pentru doar 34,4% dintre români, cel mai scăzut nivel din Uniune, arată sursa citată.

O situație opusă se întâlnește în Cipru, unde 89,8% dintre locuitori se bazează în primul rând pe mașină, motocicletă sau moped.

Cum se deplasează europenii

În 2025, majoritatea cetățenilor UE cu vârsta de cel puțin 16 ani au mers în principal cu un vehicul privat cu motor, mai exact 61,7%, potrivit Eurostat.

Transportul public a fost principala opțiune pentru 19,4% dintre europeni, mersul pe jos pentru 11,4%, iar bicicleta pentru 6%.

Mult mers pe jos, puțină bicicletă

Cu 24,7% dintre locuitori care se deplasează mai ales pe jos, România ocupă locul al doilea în UE la acest capitol, după Bulgaria, unde procentul ajunge la 27,7%.

Pe locul al treilea se află Letonia, cu 20,7%.

Pe bicicletă se bazează, în schimb, doar 4,1% dintre români. În clasamentul european bicicleta domină de Țările de Jos, unde 31,6% dintre locuitori o folosesc ca mijloc principal de transport, înaintea Danemarcei (18,5%), Belgiei (14%) și Ungariei (10,6%).

Diferențe în funcție de riscul de sărăcie

Statistica europeană scoate la iveală și diferențe importante în funcție de riscul de sărăcie sau excluziune socială.

Dintre persoanele expuse acestui risc, 27% folosesc în principal transportul public, iar 18,6% merg mai ales pe jos.

La cei care nu se află în această situație, ponderile sunt mai mici, de 17,4%, respectiv 9,5%.

Raportul se inversează în cazul vehiculelor private cu motor. Le folosesc ca principal mijloc de transport 65,8% dintre cei care nu sunt expuși riscului, față de 45,5% dintre cei expuși.

Marile orașe, față în față cu satele

Eurostat arată diferențe semnificative și între mediul urban și cel rural. Transportul public este alegerea principală pentru 31,4% dintre locuitorii marilor orașe, dar doar pentru 12,9% dintre cei din orașele mici și suburbii și pentru 10% dintre cei din zonele rurale.

Cu vehiculele private cu motor lucrurile stau invers. La sat, 74,9% dintre locuitori se bazează în primul rând pe ele, iar procentul coboară la 67,5% în orașele mici și suburbii și la 47,7% în marile orașe.

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