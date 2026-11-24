Președintele SUA, Donald Trump, a declanșat la finalul săptămânii trecute o campanie de presiune fără precedent de la Casa Albă pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, relatează CNN. Gigantul tehnologic a anunțat luni reinstalarea fostului director general, la doar 11 zile după ce acesta a demisionat în urma unui scandal.

Decizia a venit după ce acțiunile Nvidia s-au prăbușit de la plecarea lui Huang. Bursa americană a intrat într-o serie istorică de cinci zile consecutive de scăderi. Trump a confirmat intervenția luni, la CNBC, imediat după anunțul companiei.

„Am vorbit cu consiliul direct și indirect și am avut o convingere foarte fermă în această privință. Cred că avem din nou în joc una dintre marile noastre vedete”, a declarat Donald Trump.

Campanie de 72 de ore condusă de JD Vance și telefonul lui Trump

Consiliul de administrație al Nvidia respinsese public revenirea lui Huang cu doar patru zile înainte, într-o discuție cu investitorii. Conducerea susținuse atunci că faptele lui încalcă codul de conduită și standardele companiei.

După întoarcerea de vineri dintr-un turneu de patru zile în Asia, Trump l-a desemnat pe vicepreședintele JD Vance să conducă operațiunea de convingere. Vance are legături strânse în Silicon Valley, unde mai mulți lideri influenți au susținut întoarcerea lui Huang.

Timp de 72 de ore, Vance a coordonat discuțiile direct cu Huang și a pus presiune pe membrii consiliului Nvidia. Oficialii americani au dat asigurări că guvernul nu a găsit dovezi ale vreunei ilegalități și nici vreun risc la adresa securității naționale.

În demers au fost implicați și secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Trump a sunat personal membrii consiliului ca să garanteze pentru Huang și s-a consultat și cu Elon Musk. Duminică seară, consiliul a cedat. Planul a fost atât de secret încât nici unii directori de rang înalt ai Nvidia nu au știut decizia până luni dimineață.

După anunțul oficial, Elon Musk a scris pe rețeaua X că „greșeala a fost corectată”.

Scandalul cu presupusa spioană chineză și teama de un crash bursier

Jensen Huang a demisionat după ce a recunoscut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de origine chineză suspectată de serviciile americane de informații că ar avea legături cu spionajul de la Beijing.

Alice Huang a ocupat o funcție de conducere la compania Megaspeed, care a cumpărat cipuri Nvidia. Oficialii de la Washington s-au temut că acele cipuri ar fi ajuns în China. Departamentul Comerțului va introduce miercuri compania Megaspeed pe lista entităților cu restricții la exporturile americane.

Pentru Trump, prioritatea a rămas însă evoluția bursei. Inițial, el a lansat ideea ca fostul CEO Apple, Tim Cook, să preia Nvidia, fără rezultat. Compania o promovase pe directoarea financiară Colette Kress, dar președintele a spus luni că interviul ei de la CNBC nu l-a impresionat.

În plus, Trump a afirmat că liderul chinez Xi Jinping l-a lăudat pe Huang în timpul turneului din Asia. Fostul consilier Steve Bannon a explicat logica președintelui prin teama de o prăbușire similară celei din 1929. „O bursă mai sus înseamnă bine, o bursă care se prăbușește înseamnă rău”, a rezumat Bannon.

Reacții în tabăra republicană și audierea din Senat

Intervenția directă a Casei Albe a provocat nemulțumiri chiar în interiorul Partidului Republican. Senatorul republican Pete Ricketts din Nebraska a criticat dur revenirea directorului Nvidia.

„Jensen Huang a avut multiple aventuri, inclusiv cu subordonate și cu o presupusă spioană chineză. Comportamentul său nu justifică reinstalarea”, a scris Ricketts pe X.

Secretarul de stat Marco Rubio îl avertizase în repetate rânduri pe Trump, încă de la începutul anului, în legătură cu relația lui Huang. Rubio a refuzat luni să comenteze revenirea acestuia.

Congresul a deschis deja anchete bipartizane asupra conduitei lui Huang și a posibilelor riscuri de securitate. Consilieri ai președintelui se tem că valul de investigații se va amplifica din ianuarie, când democrații preiau controlul Congresului.

Jensen Huang urmează să depună mărturie publică joia viitoare în fața Comisiei Bancare a Senatului. Deocamdată, Donald Trump nu pare îngrijorat de consecințele politice, după ce acțiunile Nvidia au revenit pe creștere.

„Este o rachetă care merge în direcția corectă și trage după ea întreaga piață”, a spus Trump la CNBC.