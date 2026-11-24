Ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, ar putea deveni zi de sărbătoare legală nelucrătoare. Un proiect legislativ depus în Parlament propune modificarea Codului Muncii în acest sens, scrie Profit.ro.

Inițiativa aparține unor parlamentari din POT și UPR. Deși vine de la aceste formațiuni, măsura are șanse să obțină sprijinul majorității parlamentare. În ultimii ani, proiecte similare au primit frecvent voturi din partea tuturor partidelor. Dacă legea va fi adoptată, românii vor avea 18 zile libere legale pe an.

Argumentele inițiatorilor: drumul spre familie și inechitățile dintre angajați

Autorii proiectului spun că programul normal din 24 decembrie îi încurcă pe mulți salariați. Oamenii nu mai au timp să pregătească sărbătoarea și să petreacă Ajunul cu familia.

„Obligativitatea prestării activității profesionale până la finalul programului de lucru din data de 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) creează dificultăți majore de ordin social, familial, logistic pentru o categorie semnificativă a populației active”, arată inițiatorii.

Parlamentarii indică trei probleme principale generate de actuala lege:

Timpul și distanța – Mulți salariați lucrează în alte orașe decât cele în care stă familia. Finalul programului în seara de 24 decembrie face dificil drumul spre casă în siguranță.

Pregătirea sărbătorii – Tradițiile culturale, spirituale și gastronomice din Ajun cer timp dedicat gospodăriei și familiei.

Inechitatea dintre sectoare – Mulți angajatori privați și instituții publice oferă deja liber pe 24 decembrie. Beneficiul apare în contracte colective sau decizii interne. Alți salariați, mai ales din sectoare fără sindicate, nu primesc însă această zi liberă.

Prin modificarea Codului Muncii, inițiatorii vor reguli unitare la nivel național. Măsura ar oferi și o mai bună predictibilitate pentru angajatori și salariați. Firmele și angajații ar putea planifica mai clar activitatea și concediile de la finalul anului, mai scrie sursa anterior menționată.

Ce primesc salariații care lucrează în Ajunul Crăciunului

În anumite sectoare, activitatea nu poate fi oprită pe 24 decembrie. Este cazul unităților sanitare, al transporturilor, al comerțului, al energiei și al alimentației publice. Pentru acești angajați rămân valabile regulile actuale din Codul Muncii.

Ei vor primi timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, angajatorii vor acorda un spor de cel puțin 100% la salariul de bază.

Cele 17 zile libere actuale și soarta proiectului pentru 10 Mai

În prezent, Codul Muncii prevede 17 zile de sărbătoare legală nelucrătoare. În ianuarie sunt libere zilele de 1, 2, 6 (Boboteaza), 7 (Sfântul Ioan) și 24 (Unirea Principatelor). Urmează Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, 1 Mai și 1 Iunie.

Lista continuă cu prima și a doua zi de Rusalii și cu Adormirea Maicii Domnului. La final de an sunt libere zilele de 30 noiembrie, 1 Decembrie, 25 și 26 decembrie.

În Parlament există un alt proiect pentru o zi liberă legală, pe 10 Mai. Această dată a fost desemnată prin lege, în 2021, drept Ziua Independenței Naționale. Senatul a respins inițiativa în vara acestui an. Proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care are votul decisiv.