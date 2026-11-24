Aceste restricții, ce vor intra în vigoare de la 1 decembrie, vizează punctele de frontieră Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa și Saatse, potrivit Agerpres.

Această măsură va fi valabilă timp de șase luni, urmând a fi ridicată sau prelungită. Totul depinde de evaluările privind situația de securitate.

Estonia închide cinci puncte de frontieră cu Rusia

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe menține recomandarea pentru cetățenii români de a nu se deplasa în Federația Rusă.

Mai mult, MAE reamintește cetățenilor români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență că pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Republica Estonia: +372 556 114.