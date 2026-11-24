Directorul de comunicare al Dacia susține că niciun model nu va mai fi fabricat în România fără un sprijin real din partea statului.

„Taxarea pe muncă… ne-au terminat. Cresc preţurile, iar noi ne ducem către angajatori să ne crească salariile, să ne ţinem într-un echilibru. Uitaţi-vă în ce zonă suntem, ce se întâmplă cu energia. De ce credeţi că ne ameninţă şi ceilalţi de la alte fabrici că pleacă în Spania? Pentru că Spania se asigură că energia este acolo mai ieftină decât în România.

Ce face statul pentru noi? Suntem pe marginea prăpastiei”, susține Florică Vasilescu, vicepreședinte BNS.

Dacia ar putea renunța la producția de la Mioveni

Pe de altă parte, Cristian Nevzoreanu, directorul de relații publice al Dacia, avertizează că România trebuie „să-și redreseze competitivitatea”. Acesta a precizat că trei modele Dacia se fabrică deja în alte țări.

„Dacă nu ne redresăm competitivitatea, nu vom mai primi alte proiecte pentru industrializare. Trei vehicule nu se fabrică în România: Dacia Striker – în Turcia. Dacia Spring – în Slovenia, iar Dacia Sandero se face în MarMaroc. Dacă eram competitivi, cel puţin unul dintre aceste vehicule se fabrica la noi”, a afirmat Cristian Nevzoreanu, director relaţii publice Dacia.

Spania, interesată să fabrice modelul Duster

În urmă cu o săptămână, Christophe Dridi, vicepreședinte al Grupului Renault, a anunțat că uzina Renault din Valladolid, Spania, ar putea prelua producția liniei Duster, dacă fabrica din Mioveni nu menține ritmul de producție.

Spaniolii, în opinia sa, au capacitatea de a produce SUV-ul românesc, bazându-se pe experiența modelului Renault Captur.

„Dacă Valladolid poate produce modelul Renault Captur, ar putea produce și Dacia Duster”, potrivit vicepreședintelui Renault.

Uzina de la Mioveni nu traversează cea mai bună perioadă. Situația s-a schimbat dramatic pe fondul creșterii prețurilor.