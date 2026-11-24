Președintele USR, Dominic Fritz, a comentat lansarea de către AUR a propriului raport referitor la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, despre care a spus că este „încă o schemă de marketing”.

El recunoaște că, la doi ani de la moment românii încă nu știu ce s-a întâmplat la finele anului 2024 când procesul de vot a fost anulat între turul 1 și turul 2 de scrutin.

„Adevărul e că la 2 ani de la acel moment – în care candidata USR, Elena Lasconi, era în turul 2 – nu știm ce s-a întâmplat. Nu e o rană deschisă doar pentru unii. S-au anulat atunci voturile nu pentru un singur candidat, ci ale tuturor românilor”, spune Fritz într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

„Nici să nu uităm că decizia de anulare a venit după cea de renumărare a tuturor voturilor, menită să oprească valul USR înainte de alegerile parlamentare. Ultima săptămâna de campanie a fost dusă cu narativul «cine știe, poate totuși a intrat Ciolacu în locul Elenei Lasconi»”, spune liderul USR.

„Tăcerea lentă a președintelui”

În loc de explicații despre aceste „două ingerințe brutale în procesul democratic, avem o tăcere inexplicabilă și tot mai apăsătoare care vine de la Cotroceni”, adaugă Fritz.

„Tăcerea lentă a Președintelui este pământul fertil pe care grădinarul-șef George Simion crește teoriile conspiraționiste”, spune el.

Liderul USR spune că românii așteaptă „explicații clare și asumate despre ce s-a întâmplat atunci, despre cine a decis ce, când, pe baza a ce.

Și da, vrem să și știm ce instituții nu și-au făcut treaba de a fost nevoie de o frâna de urgență atât de brutală, și ce consecințe există pentru cei care au adormit la volan” și că „în loc de consecințe, avem un etern interimat militar la SRI”.

El atrage atenția că nu se poate construi o democrație „fără răspunsuri reale, chiar dacă doare, și chiar dacă între timp au mai existat și alte urgențe” și că „România onestă are nevoie de onestitate, acum”.

AUR și-a prezentat luni propriul raport privind anularea alegerilor din 2024, un document de 400 de pagini, motivând că raportul promis de președintele Nicușor Dan întârzie de un an și jumătate.

Acesta a fost prezentat de președinta Comisiei de abuzuri din Camera Deputaților, deputata AUR Laura Gherasim.

Raportul nu are acces la informațiile clasificate și nici la mecanismele necesare unei anchete complete, însă, confruntă documente oficiale, note declasificate, răspunsuri instituționale și jurisprudența Curții Constituționale, a explicat înainte de prezentarea raportului purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefăniță Avrămescu.

„Obligă instituțiile să răspundă Parlamentului”

Este un demers care „obligă instituțiile să răspundă Parlamentului”, spune Avrămescu.

„Partidele care s-au aflat la putere în 2024 nu pot pretinde că nu au niciun fel de responsabilitate și că toată responsabilitatea vine asupra Curții Constituționale. Evident, decizia a fost luată de Curtea Constituțională, dar partidele care s-au aflat la putere și care astăzi sunt în Parlament nu pot fugi de această responsabilitate”, arată sursa citată.

„De aceea, acest raport nu poate să rămână fără consecințe, pe mai departe el trebuie să ducă la răspunsuri din partea unor instituții abilitate ale statului român, trebuie să aibă o concluzie pentru că, dacă nimic nu se schimbă față de decembrie 2024, atunci am putea, din nou, să asistăm la anularea alegerilor, doar pentru că cineva invocă ingerințe externe”, a susținut Avrămescu.

Amânarea prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a promis în repetate rânduri că va publica raportul în urma anchetei Parchetului General privind anularea alegerilor prezidențiale.

La ultima sa conferință de presă el a declarat că a fost nevoit să amâne raportului din cauza crizei politice generate de demiterea guvernului Bolojan.

El a spus că explicațiile privind anularea alegerilor trebuie să facă parte dintr-o prezentare mai amplă, care să includă și acțiunile de război hibrid atribuite Rusiei în România și în Europa.

Președintele a invocat și neregulile privind finanțarea campaniei electorale și cheltuieli pe care le-a atribuit unui candidat care declarase zero cheltuieli de campanie.

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