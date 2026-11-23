George Simion a susţinut, luni seara, o conferinţă de presă în direct de la Palatul Parlamentului în care a prezentat un document despre care susţine că este raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale.

Politologul Cristian Pîrvulescu a vorbit, în cadrul noii emisiuni „Prima Pagină, by Cotidianul”, de la Prima News, realizată în colaborare cu Cotidianul, despre strategia lui Simion şi planul pentru viitoarele alegeri prezidenţiale.

„George Simion va ataca permanent, ca un politician anti-sistem, sistemul. Câtă vreme va avea argumente, le va folosi pentru că sunt singurele care îi menţin un electorat relativ stabil. În ceea ce îl priveşte, este interesat să preia electoratul domnului Georgescu, ştiut fiind că la alegerile despre care vorbeşte, cele de acum doi ani de zile, electoratul acesta a fost rupt în două. Ceea ce nu cred că va putea explica nici domnul Simion, nici domnul Georgescu, este cum un candidat care nu a cheltuit niciun ban pentru campania electorală (…) a ajuns în turul al doilea”, a spus Cristian Pîrvulescu în cadrul emisiunii „Prima Pagină, by Cotidianul”, noua producţie Cotidianul şi Prima News.

Preşedintele AUR, George Simion, a susţinut luni, după ce Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv şi plasat în arest la domiciliu, că fostul candidat la preşedinţie a fost un deţinut politic în această perioadă. Totodată, liderul AUR a avertizat că România se apropie rapid de instaurarea unei dictaturi.

„Călin Georgescu a fost în această perioadă un deţinut politic şi România se îndreaptă cu paşi repezi către o dictatură. Atât timp cât adevărul despre felul în care a fost anulat votul a 9,4 milioane de români nu este prezentat în spaţiul public, nimeni din ţara noastră nu mai poate avea încredere în democraţie şi în alegeri libere. Românii în întregime au suferit un şoc, şoc din care trebuie să ne revenim. Şi nu ne vom reveni, în lipsa adevărului”, a declarat George Simion, după eliberarea din Arestul Central a lui Călin Georgescu.