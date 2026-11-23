AUR, ca partid de opoziție, va vota în consecință la moțiunea simplă a PNL și USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu.

Moțiunea simplă „Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!” va fi dezbătută şi votată miercuri în Parlament.

„Lucrurile stau foarte clar, AUR este în opoziţie şi vom vota în consecinţă. În ceea ce-l priveşte pe domnul Rogobete, ţin să vă aduc aminte că au existat mai multe critici din partea noastră cu privire la activitatea sa ca ministru. O să ajungem la dezbaterea de miercuri şi veţi vedea atunci votul nostru”, a declarat Ştefăniţă Avrămescu luni, la Parlament, într-o conferinţă de presă.

„Preocupat de propria imagine”

Moţiunea simplă USR-PNL a fost depusă miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, de parlamentarii USR şi PNL.

Alexandru Rogobete este „atât de preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri cu el însuşi, încât nu reuşeşte să gestioneze criza de medicamente esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice, aşa cum nu a reuşit nici să folosească banii europeni pentru construcţia şi modernizarea spitalelor din România”, spun inițiatorii moțiunii.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine”, arată aceștia.

Responsabil pentru bugetul Sănătății

Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, „din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj”, spune USR într-un comunicat remis presei la inițierea moțiunii.

„Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere”, menţionează USR în comunicat.

Calendar de plată a restanțelor

Deputaţii USR şi PNL cer prezentarea unui calendar clar de finanţare şi plată a restanţelor, defalcat pe perioade şi case de asigurări de sănătate, precum şi a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

Ei îl acuză pe ministru că „preferă să ascundă situaţia reală a stocurilor de medicamente, nefăcând nimic să existe un mecanism de înregistrare şi urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă”.

Aceștia amintesc că România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, unde pacienţii şi profesioniştii puteau semnala lipsuri, iar statul îşi asuma un răspuns. „Platforma a funcţionat ani la rând. În martie 2024, Ministerul Sănătăţii condus de PSD confirma că nu mai funcţiona. „Practic, un instrument de ascultare a pacienţilor a fost lăsat să cadă”, mai spun autorii moțiunii.

Ei spun că ministrul Sănătăţii încearcă să exercite control politic asupra instituţiilor din domeniu care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei şi profesionalizării acestora.

Banii pierduți din PNRR

Totodată, ei spun că Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat şi apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuţi în PNRR pentru modernizarea şi construcţia de spitale în toată ţara.

„România a avut în ultimii 5 ani mai mulţi bani disponibili pentru investiţii în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt. Trei au fost tăiate complet, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic 2028, iar şase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiţii”, mai menţionează comunicatul.

Semnatarii moţiunii mai spun că pentru toate aceste motive Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătăţii.

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