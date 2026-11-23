UPDATE: Senatorul Clement Sava și-a anunțat și el trecerea la PSD. Acesta a avut un mesaj la adresa USR în momentul în care a făcut anunțul în plen.

„O dedicație specială pentru colegii de la USR: au stat cam mult în vacanță. De o lună de zile nu i-a deranjat nimeni. Le promit că vom avea un dialog constructiv și în continuare, așa cum i-am obișnuit”, a spus Clement Sava.

Acesta a intrat în Parlament pe listele SOS România, însă în iunie 2025 a fost exclus din partidul Dianei Șoșoacă. A rămas neafiliat pentru câteva luni, iar din septembrie 2025 a făcut parte din grupul PACE – Întâi România, unde a fost inclusiv vicelider.

Știrea inițială

La momentul excluderii sale din partid, Mădălin Făget a acuzat-o pe lidera SOS România de legionarism.

„Din păcate, în ultima perioadă, conducerea partidului a virat într-o direcție complet opusă: legionarism, elogii aduse Căpitanului și chiar promovarea în conducerea BEX a unui fost turnător al Securității, interzis să candideze conform legii. Când am încercat să atrag atenția colegilor din grupul parlamentar asupra acestor derapaje, răspunsul a fost: excluderea mea”, a scris Mădălin Făget pe Facebook.

După excluderea din SOS România, acesta a rămas neafiliat până în iunie 2026, când s-a alăturat grupului Uniți pentru România. Luna aceasta, însă, a plecat și din acest grup, iar luni s-a afiliat grupului PSD.

Odată cu această mutare, PSD numără 93 de parlamentari în grupul de la Camera Deputaților. La Senat, după ultimele afilieri a unor parlamentari intrați pe listele POT și SOS România, grupul PSD numără 43 de senatori.

Cine este și ce avere are Mădălin Făget

Potrivit site-ului suspend.ro, creat de AUR pentru monitorizarea parlamentarilor care susțin suspendarea președintelui Nicușor Dan, Mădălin Făget este un susținător al suspendării șefului statului.

Potrivit ultimei sale declarații de avere disponibile, cea din 2024, Mădălin Făget are un apartament de 60 mp în Constanțe și două autoturisme. La capitolul bunuri mobile mai notează și un „alt mijloc de transport”, pe lângă cele două autoturisme.

Totodată, acesta a mai raportat o colecție filatelică dobândită între anii 1980 – 2010, în valoare de 45.000 de euro. În 2024 mai nota, pe lângă salariul de deputat, și o pensie anuală de 100.464 de lei.

Potrivit CV-ului său, acesta a fost ofițer de poliție între 1991-2021.