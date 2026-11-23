Lech Wałęsa – primul președinte polonez ales democratic – are gânduri foarte hotărâte cu privire la președintele american despre care crede că ar fi meritat Premiul Nobel pentru Pace.

Au trecut mai mult de patru decenii de când Lech Wałęsa a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru că a condus sindicatul Solidaritatea din Polonia și a militat pentru drepturile muncitorilor în timpul represiunii comuniste.

Cine e președintele american

Un anume ocupant al Casei Albe, ales de două ori și afectat de scandaluri, acum în vârstă de 80 de ani, ar fi fost un beneficiar demn, a declarat Walesa, laureatul din 1983, în fața unui public din Washington, în ultima etapă a unui turneu de 27 de conferințe în SUA.

Însă liderul pe care îl are în minte nu este Donald Trump, pentru care Nobelul a devenit o psihodramă și care a numit Norvegia, țara în care sunt selectați câștigătorii premiului, o „țară de rahat” pentru că l-a ignorat și nu i l-a acordat lui nici anul acesta.

Lech Wałęsa – aflat acum la 84 de ani – a spus că premiul ar fi trebuit să-i revină lui Bill Clinton pentru că a aprobat extinderea spre est a NATO în anii 1990, pentru a include în alianță și foste țări comuniste precum Polonia.

„Am câștigat bătălia împotriva comuniștilor cu Solidaritatea”

El a vorbit luni la școala de servicii internaționale a Universității Americane – unde au vorbit de-a lungul timpului și alți președinți care au câștigat premiul, Jimmy Carter și Barack Obama. El a spus: „Aveam doar două idei în minte – să pun capăt comunismului și să mă eliberez de sovietici.

„Am câștigat bătălia împotriva comuniștilor cu Solidaritatea”, și-a amintit el în fața unui public compus în mare parte din cadre universitare în vârstă și studenți prea tineri pentru a avea memoria tulburărilor din timpul Războiului Rece care i-au atras lui Walesa celebritatea internațională și au dus la impunerea legii marțiale în Polonia.

„Dacă Clinton nu ne-ar fi dat undă verde să ne alăturăm NATO, am fi ajuns ca Ucraina de astăzi”

„Dar războiul a fost câștigat de președintele Clinton. Dacă nu ne-ar fi dat undă verde să ne alăturăm NATO, am fi pierdut totul și am fi ajuns ca Ucraina de astăzi”, a spus el citat de The Guardian.

Contribuția lui Clinton, a adăugat Walesa, a permis Poloniei să-și „protejeze victoria” obținută prin prăbușirea, în 1989, a regimurilor comuniste din țările est-europene foste aliate ale Moscovei.

Mihail Gorbaciov, liderul sovietic de la acea vreme, a primit premiul în anul următor pentru contribuția sa la orchestrarea decăderii regimurilor și, prin urmare, la încheierea Războiului Rece, dar Walesa a spus că i s-a acordat premiul „pentru că a pierdut”.

Gorbaciov a demisionat din funcția de președinte al URSS pe 25 decembrie 1991, iar Uniunea Sovietică s-a dizolvat oficial a doua zi.

„Eu am primit pentru că am câștigat, Gorbaciov pentru că a pierdut”

„De fapt, Clinton a fost câștigătorul și ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace pentru asta. Eu am primit Premiul Nobel pentru că am câștigat, Gorbaciov pentru că a pierdut – iar Clinton nu a primit niciun premiu, așa că puteți vedea cât de nedreaptă este lumea.”

Într-o discuție de o oră, Walesa – cu mustața sa caracteristică, acum albă de vârstă – nu l-a menționat pe Trump, dar a glumit pe seama lui.

Dacă republicanii n-ar fi pierdut alegerile de la jumătatea mandatului, Trump și-ar fi creat propria Solidaritate Americană ca să-și mențină puterea, a spus liderul polonez.

Alegătorii americani, însă, au decis altceva și i-au respins categoric pe republicani, a adăugat el.

SUA trebuie să redevină liderul mondial al democrației

El a îndemnat SUA să își revigoreze rolul de lider mondial al democrației.

„Statele Unite au atât capacitatea, cât și responsabilitatea de a fi liderul mondial”, a spus el. „Trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru lume și pentru diversele pericole cu care se confruntă.”

„Tot ce trebuie să facă SUA este să încurajeze și să sugereze soluții. Apoi depinde de țările lumii. Dar cineva trebuie să preia inițiativa. Și dacă SUA și-ar fi asumat responsabilitățile și ar fi condus, țara dumneavoastră nu ar avea atâtea probleme pe câte are astăzi”, a spus Walesa.

Purtând o cămașă cu sigla roșie a Solidarității, Walesa a spus că nu și-a pierdut deloc antipatia față de comunism, pe care, spune el, a dobândit-o la vârsta de 10 ani, în timp ce trăgea cu urechea la conversațiile părinților săi cu vecinii.

„Arătați-mi o singură țară în care economia comunistă a funcționat cu adevărat”

„Am tras anumite concluzii”, a spus el. „Toată lumea urăște comunismul. Urăsc Uniunea Sovietică. Așa că eu, la 10 ani, am spus că voi face tot ce-mi stă în putință ca să-i răstorn pe comuniști.”

„Mă întâlnesc cu mulți tineri din întreaga lume și adesea majoritatea dintre ei sunt în favoarea unei economii comuniste.”

„Ce naiba susțineți?”, îi întreabă el. Și ei îi răspund: „Du-te și citește platformele pentru o economie comunistă: fără șomaj, dreptate, onestitate”.

„Iar eu le răspund: «Tinerii mei critici politici, arătați-mi o singură țară în care economia comunistă a funcționat cu adevărat. Nu există un astfel de exemplu, așa că renunțați la acest drum pentru că suntem condamnați la o economie capitalistă»”, a încheiat el.