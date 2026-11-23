Jensen Huang revine la conducerea Nvidia, la doar 11 zile după demisia provocată de un scandal privind două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze. Decizia a fost anunțată luni, 23 noiembrie, după ce președintele american Donald Trump, Elon Musk și zeci de mii de susținători au cerut reinstalarea sa.

Consiliul de Administrație al Nvidia a votat în unanimitate revenirea lui Jensen Huang în funcțiile de președinte, director general și membru al Consiliului de Administrație, cu efect imediat, potrivit unui comunicat oficial al companiei, scrie News.ro.

Decizia reprezintă o schimbare radicală de poziție. Cu numai câteva zile înainte, conducerea Nvidia anunțase că nu intenționează să îl readucă pe Huang la conducerea gigantului tehnologic.

Trump a intervenit pentru revenirea lui Jensen Huang

Președintele american Donald Trump a cerut public Consiliului de Administrație al Nvidia să îl reinstaleze pe Jensen Huang, considerând că acesta este omul potrivit pentru a conduce compania.

Duminică, liderul de la Casa Albă a transmis pe platforma Truth Social că revenirea lui Huang ar fi benefică atât pentru Nvidia, cât și pentru economia americană. Trump își exprimase susținerea și în zilele precedente. Vineri, el declara că și-ar dori ca Jensen Huang să primească o a doua șansă.

După anunțarea reinstalării, președintele american a salutat decizia companiei și a susținut că autoritățile Statelor Unite nu dețin dovezi potrivit cărora Huang ar fi comis fapte ilegale. Potrivit Nvidia, Consiliul de Administrație a primit informații de la oficiali de rang înalt ai administrației americane înainte de a lua decizia.

Compania a transmis că revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Peste 200.000 de persoane au cerut reinstalarea

Presiunile pentru revenirea lui Jensen Huang au crescut după lansarea unei petiții online intitulate „Stand with Jensen”. Documentul, adresat conducerii Nvidia, a strâns peste 208.000 de semnături până luni dimineață.

Peste 10.000 dintre semnatari susțin că sunt actuali angajați ai companiei.

Printre cei care au sprijinit inițiativa se numără Elon Musk, directorul general al Shopify, Tobi Lütke, și Tim Sweeney, directorul general al Epic Games. Susținătorii au cerut ca Huang să fie readus la conducere în timp ce o anchetă independentă clarifică acuzațiile care au provocat demisia sa.

Scandalul care a dus la demisia fondatorului Nvidia

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția informațiilor privind două relații extraconjugale. Una dintre acestea ar fi fost cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații ale Chinei.

Beijingul a respins acuzațiile de spionaj, iar autoritățile americane nu au anunțat concluzii definitive în această privință. Scandalul a provocat tensiuni în interiorul Nvidia și a afectat puternic încrederea investitorilor.

Compania a anunțat că investigația independentă va continua, chiar dacă Jensen Huang și-a reluat atribuțiile de director general. De asemenea, Nvidia a constituit un comitet dedicat supravegherii riscurilor privind securitatea națională și respectarea restricțiilor comerciale.

Jensen Huang, așteptat în Congresul american