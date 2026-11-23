Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni, la scurt timp de la eliberarea lui Călin Georgescu din arest. „Victorie a românilor asupra sistemulu. CG trebuie să fie președinte, nu ținut în arest”, a scris Simion, pe Facebook.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, luni, eliberarea lui Călin Georgescu din arest și plasarea lui în arest la domiciliu. Decizia este definitivă.

Judecătorii au respins ca nefondată contestația procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu este liber să meargă acasă, la vila sa din Mogoșoaia.

Sute de susținători așteaptă ieșirea sa din Arestul Central și-i scandează numele.

Călin Georgescu a făcut primele declarații luni, 23 noiembrie, după ce a părăsit Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a petrecut aproape două luni. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întâmpinat de sute de susținători, cărora le-a transmis un mesaj despre libertate, credință și familie. Georgescu nu i-a uitat nici pe cei pe care îi consideră adversarii săi, cărora le-a adresat mulțumiri într-un discurs cu accente religioase.

„Nu am fost în arest, s-a închis doar ușa după mine. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne, și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu în fața jurnaliștilor, potrivit News.ro.

Fostul candidat a continuat cu un mesaj religios, în care i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru perioada pe care a traversat-o. „Flacăra gândului meu spune așa: Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi.”

Călin Georgescu le-a mulțumit soției și copiilor

În discursul susținut după eliberarea din arestul preventiv, Georgescu a vorbit și despre sprijinul primit din partea familiei. Acesta a transmis un mesaj special soției și celor trei fii, despre care a spus că i-au fost alături în ultimele două luni.

„Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele, care a stat lângă mine în toată această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate. Mulțumesc soției mele, a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate au făcut înconjurul lumii”, a afirmat Georgescu.

Mesaj pentru susținători: „M-am hrănit cu iubirea voastră”

Georgescu s-a adresat apoi celor care l-au susținut în perioada în care s-a aflat în arest preventiv. El a afirmat că rugăciunile și mesajele primite au reprezentat o sursă de sprijin în ultimele săptămâni.

„Mulțumesc poporului român pentru rugăciunile voastre. M-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre.”

Georgescu, mesaj pentru cei care l-ar fi trădat

Călin Georgescu a făcut referire și la persoanele pe care le consideră adversari sau care, în opinia sa, l-au trădat. Fără să ofere nume sau alte detalii, fostul candidat a transmis un mesaj în care a folosit termeni duri la adresa acestora.

„Aș dori să mulțumesc vrăjmașilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Georgescu.

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