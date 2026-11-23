Aflat în Arestul Central preț de două luni, Călin Georgescu a fost eliberat luni și plasat în arest la domiciliu.

Decizia a fost emisă de Curtea de Apel București și este definitivă.

Călin Georgescu, în arest la domiciliu

Georgescu a petrecut în Arestul Central al Poliției Capitalei două luni. Pe 9 noiembrie, Tribunalul București a decis înlocuirea acestei măsuri cu una mai blândă, cea a arestului la domiciliu.

Decizia Tribunalului București a fost contestată de DIICOT la Curtea de Apel București, deși judecătorii instanței inferioare au explicat că nu sunt suficiente probe că banii din înșelăciune ar fi ajuns la Georgescu.

Mesaj către Dumnezeu

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Călin Georgescu susține că Dumnezeu a fost alături de el și l-a eliberat din Arestul Central.

„Acum doi ani, fix pe vremea aceasta, Dumnezeu ne pregătea o mare lecție de iubire. Astăzi și-a reînnoit declarația de dragoste pentru toți copiii Săi. Mare este Numele Sfintei Treimi!

Hristos Se naște, măriți-L!

Hristos din Ceruri, întâmpinați-L!

Hristos pe pământ, înălțați-vă!

Cântați Domnului tot pământul și cu bucurie lăudați-L”, a scris Georgescu.

Acuzațiile aduse de DIICOT

Pe 21 septembrie 2026, Georgescu a fost ridicat din trafic, în timp ce polițiștii și procurorii DIICOT îi percheziționau locuința din Mogoșoaia.

Totul pentru a aduna probe într-un dosar în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Dosarul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău pe numele lui Georgescu, în 2023.

„Din actele de urmărire penală a reieșit că, în cursul lunii septembrie 2021, trei făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani), au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”, susțin procurorii DIICOT.

În paralel, pe numele lui Călin Georgescu și Tribunalul Ilfov a dispus măsura arestului la domiciliu, în data de 18 noiembrie.

Și această soluție a fost atacată la Curtea de Apel București, dar în această speță judecătorii CAB nu s-au pronunțat încă.

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