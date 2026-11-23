Ancheta Comisiei Europene are drept țintă Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), reprezentanta din Europa a firmei americane.

CCEP, companie în cadrul căreia gigantul din SUA The Coca-Cola Company deține 19% din participație, produce și îmbuteliază toate băuturile acestui brand.

De asemenea, produce și alte băuturi răcoritoare în multe state din Uniunea Europeană, printre care se numără Franța, Germania, Spania, Portugalia sau Suedia.

Bruxellesul dorește să efectueze o evaluare pentru a descoperi dacă CCEP a încălcat normele europene de concurență prin împiedicarea comerțului transfrontalier cu băuturi răcoritoare carbogazoase și băuturi dedicate sportivilor.

Mai mult, investigația are ca punct de plecare și refuzul companiei de a permite anumitor clienți, cei mai mulți angro, de a negocia achiziția acestor produse la scară multinațională.

Coca-Cola, în atenția Comisiei Europene

Temerile Comisiei Europene sunt că această companie ar fi comis un posibil abuz de poziție dominantă în privința furnizării angro către clienții din afara sectorului HoReCa.

Vizate ar fi fost supermarketurile, dar și alte puncte de vânzare cu amănuntul unde aceste produse sunt cumpărate pentru a fi consumate în afara locului unde sunt vândute.

„Consumatorii nu ar trebui să fie nevoiţi să plătească mai mult doar pentru că locuiesc într-o ţară a UE decât în alta”, a declarat Teresa Ribera, comisarul european pentru Concurenţă.

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Dacă aceste acuzații vor fi dovedite, se va demonstra astfel că sunt încălcate prevederile articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Actul interzice abuzul de poziție dominantă, prin împărțirea pieței unice pe baza frontierelor naționale.

Reprezentanții Comisiei Europene subliniază însă că acest debut al anchetei nu reprezintă o concluzie privind vinovăția companiei.

Totuși, aceasta nu este prima investigație asupra CCEP. În 2023, a fost inițiată o investigație similară, dar a fost abandonată din cauza lipsei dovezilor.

Dacă acuzațiile vor fi reale, compania riscă amenzi foarte mari care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri globală pe care o deține.

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