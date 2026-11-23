AUR a înaintat Parlamentului o inițiativă prin care solicită ca 2027 să fie declarat „Anul România în Uniunea Europeană”. Demersul este justificat de faptul că, la 1 ianuarie 2027, țara noastră împlinește douăzeci de ani de la momentul integrării sale în Uniunea Europeană.

AUR, demers pentru integrarea României în UE

Inițiatoarea acestui proiect legislativ este senatoarea AUR Daniela Ștefănescu. Aceasta susține că este necesară o evaluare a modului în care România a reușit să se dezvolte din perspectiva integrării în Uniunea Europeană.

„Pentru mine, acest bilanț trebuie să pornească de la o Românie concretă: de la sate care încă nu au infrastructură adecvată, de la fermieri români care au nevoie de condiții echitabile, de la întreprinderi românești care trebuie încă să poată concura echitabil, de la tineri care pleacă din țară și de la comunități care încă așteaptă dezvoltarea promisă.

Trebuie să urmărim rezultate măsurabile: cât am atras din fondurile europene, cât am investit, câte proiecte am dus la capăt, câte locuri de muncă am creat sau cum au evoluat agricultura și industria românească, cât au crescut veniturile și nivelul de trai și, mai ales, dacă am redus decalajele dintre România și celelalte state europene”, a declarat Daniela Ștefănescu.

Program de activități la nivelul fiecărei localități

În demersul legislativ al Danielei Ștefănescu, un rol semnificativ îl va avea și Secretariatul General al Guvernului. Instituțiaa va avea obligația de a elabora și publica, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, programul acestora. De asemenea, până la 31 martie 2028, instituția va publica un raport privind activitățile desfășurate.