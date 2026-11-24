Intoleranță sau obiceiuri alimentare greșite

Potrivit medicului, senzația de balonare sau impresia că lactatele nu sunt bine primite de organism nu indică întotdeauna o intoleranță la lactoză.

În multe cazuri, problema vine din felul în care sunt asociate alimentele sau dintr-un mod de viață nesănătos.

„De multe ori, ni se pare că avem intoleranță la lactoză, dar noi, de fapt, combinăm nepotrivit lactatele”, a declarat dr. Anca Hâncu, potrivit news.ro.

Brânza peste șnițel, o combinație care încarcă digestia

Atunci când alimentele sunt asociate greșit, procesul digestiv devine anevoios, iar efectele se resimt asupra sănătății, a explicat specialista.

Cel mai frecvent exemplu este asocierea lactatelor cu proteina de origine animală, precum carnea. Mulți obișnuiesc, de pildă, să adauge brânză peste șnițel, ceea ce îngreunează puternic digestia.

În aceste condiții, nu e de mirare că lactatele par greu de tolerat, potrivit medicului.

Ce arată studiile despre cancer și inflamație

Anca Hâncu a subliniat că lactatele nu ar trebui să lipsească din alimentație și a combătut câteva idei răspândite despre ele. Una dintre acestea este că ar avea efect cancerigen.

Dimpotrivă, cercetările au arătat că riscul de cancer de colon scade la consumatorii de lactate, în special de lactate fermentate, datorită îmbunătățirii microbiomului intestinal, a precizat nutriționistul.

Al doilea mit vizat de medic este cel al efectului pro-inflamator. În cazul lactatelor, datele științifice indică un impact neutru asupra inflamației, iar cele fermentate au chiar o acțiune anti-inflamatoare.

Același rol anti-inflamator îl au și lactatele de capră, astfel că nu există motive de teamă, a explicat specialista.

„Nu ne produc inflamații”, a insistat dr. Anca Hâncu.

Un ansamblu nutritiv sănătos

De cealaltă parte, beneficiile lactatelor sunt de necontestat, susține medicul. Ele aduc calciu, magneziu și vitamine, dar și proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase, toate alcătuind un ansamblu benefic.

„De ce spun grăsimi sănătoase? Grăsimea din lactate, sigur, o luăm cu măsură, pentru că nu mâncăm prea multă grăsime, dar nu are un efect pro-aterogen, așa cum are grăsimea de pe o carne grasă, o slăninuță.

Ambele sunt grăsimi saturate, dar aceasta nu are efect pro-aterogen, deci să producă plăci de aterom pe vasele noastre”, a conchis specialistul.