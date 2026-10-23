Criză de brânză în Europa. Producătorii de lactate din Franța și Italia raportează pierderi majore

POLITICO semnalează o criză în industria brânzeturilor din Uniunea Europeană, concentrată în special în Franța și Italia. Problemele climatice și blocajele din lanțurile de aprovizionare afectează producția unor sortimente celebre de brânză, cu un impact direct asupra economiei locale și a consumatorilor.

Seceta modifică rețetele tradiționale în Franța

În Franța, valurile de căldură și seceta prelungită au afectat calitatea pășunilor din zonele montane. Această situație a lovit direct producătorii de brânzeturi care dețin eticheta de Denumire de Origine Protejată (DOP). Acest standard impune reguli referitoare la alimentația animalelor, pentru a garanta calitatea produsului final.

Potrivit analizei POLITICO, sortimente cunoscute precum Comté, Beaufort și Abondance se află în imposibilitatea de a respecta rețeta originală, din cauza lipsei de iarbă proaspătă pentru vaci. În consecință, autoritățile franceze au aprobat o derogare temporară. Fermierii au primit permisiunea de a modifica dieta bovinelor pentru a menține volumul producției, fără a pierde certificarea oficială.

Situația din sectorul agricol se suprapune peste un climat social marcat de proteste și tensiuni în marile orașe din Hexagon. În acest context, articolul amintește o celebră remarcă a fostului președinte Charles de Gaulle: „Cum poți guverna o țară care are 246 de varietăți de brânză?”.

Greva transportatorilor paralizează producția de mozzarella

O problemă de natură diferită afectează producătorii din sudul Italiei. O grevă a șoferilor de camioane a perturbat grav producția de mozzarella de bivoliță din regiunea Napoli. Acțiunea de protest a fost declanșată de creșterea prețurilor la carburanți, o consecință a conflictului militar din Iran.

Camioanele oprite pe marginea drumurilor blochează transferul laptelui de bivoliță de la ferme către fabricile de prelucrare. Sursa notează că fermierii italieni au înregistrat pierderi estimate la trei milioane de euro în doar 24 de ore, deoarece materia primă nu ajunge la procesatori, iar produsul finit nu ajunge pe rafturile magazinelor.

Normele stricte agravează pierderile financiare

Situația din Italia este complicată de regulile stricte de producție pentru mozzarella autentică. Bivolițele necesită mulgere constantă, indiferent de capacitatea fabricilor de a prelua materia primă în zilele respective.

În plus, standardele de calitate impun ca laptele de bivoliță să fie transformat în brânză în termen de maximum 60 de ore de la recoltare. Blocajele rutiere împiedică respectarea acestui interval de timp. În lipsa transportului, materia primă se degradează rapid, fapt care generează un deficit pe piață și pierderi irecuperabile pentru fermieri.