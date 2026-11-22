Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 76 de ani, în Canada, unde locuia de mai mulți ani. Fostul jucător al lui Dinamo a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei și deține în continuare recordul de goluri marcate în prima ligă din România, cu 252 de reușite.
Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a rămas unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria clubului Dinamo. În cei zece ani petrecuți în tricoul alb-roșu, între 1973 și 1983, a înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.
Două Ghete de Aur și un record care rezistă de aproape cinci decenii
Dudu Georgescu a câștigat prima Gheată de Aur a Europei în 1975, după ce a marcat 33 de goluri în campionatul României. Doi ani mai târziu, a obținut din nou trofeul, de această dată cu 47 de goluri înscrise într-un singur sezon. Performanțele sale i-au adus recunoașterea și în fotbalul internațional. În clasamentul Balonului de Aur, fostul atacant a ocupat locul zece în 1975 și poziția a noua în 1977.
În perioada petrecută la Dinamo, Georgescu a câștigat patru titluri de campion al României, în 1975, 1977, 1982 și 1983. În palmaresul său se află și Cupa României, cucerită în 1982.
Fostul internațional a rămas până astăzi cel mai bun marcator din istoria primei ligi românești, cu 252 de goluri în 371 de partide. De asemenea, a fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978.
De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Progresul București, CSM Reșița, SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.
Mesajul de adio al dinamoviștilor
Dinamo Fotbal Club ’48 a publicat pe Facebook un mesaj de condoleanțe.
„Astăzi, inimile dinamoviștilor sunt mai triste. O legendă a clubului nostru, Dudu Georgescu, ar fi plecat dintre noi. Ne despărțim cu profundă tristețe de omul care a scris istorie în tricoul alb-roșu, de atacantul care a făcut milioane de suporteri să se bucure și care a dus numele lui Dinamo pe cele mai înalte culmi ale fotbalului european. (…) Pentru noi, Dudu Georgescu nu va fi niciodată doar un nume din statistici. Va rămâne unul dintre simbolurile eternității dinamoviste. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, celor apropiați și tuturor celor care l-au apreciat și iubit. Drum lin, Dudu Georgescu! Legendele nu mor niciodată! Respect etern!”, au transmis aceștia.
3 comentarii
Dumnezeu sa il odihneasca!
Nu am fost suporter dinamovist niciodată, insa trebuie sa recunosc cs Dinamo a avut nume imensa (inclusiv pentru fotbalul românesc): Dudu Georgescu și, înaintea lui, Florea Dumitrache!
Ghetele de aur ale lui Dudu au fost corecte, fiindcă era un mare atacant, avea ceva din Ambiția și măiestria lui Cruyff sau Beckenbauer.
Din păcate era născut intr-o țara comunista, intr-o perioada nefericita pentru toți, dar Dudu a adus multă bucurie romanilor care începuseră sa fie secătuiri de viața de zi cu zi!
RIP Dudu Georgescu!
Dudu Georgescu si Camataru au castigat Gheata de Aur pana s-a prins Europa de cinstea politiei romane si-au desfiintat-o.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!!!