Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a murit la vârsta de 76 de ani, în Canada, unde locuia de mai mulți ani. Fostul jucător al lui Dinamo a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei și deține în continuare recordul de goluri marcate în prima ligă din România, cu 252 de reușite.

Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a rămas unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria clubului Dinamo. În cei zece ani petrecuți în tricoul alb-roșu, între 1973 și 1983, a înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Două Ghete de Aur și un record care rezistă de aproape cinci decenii

Dudu Georgescu a câștigat prima Gheată de Aur a Europei în 1975, după ce a marcat 33 de goluri în campionatul României. Doi ani mai târziu, a obținut din nou trofeul, de această dată cu 47 de goluri înscrise într-un singur sezon. Performanțele sale i-au adus recunoașterea și în fotbalul internațional. În clasamentul Balonului de Aur, fostul atacant a ocupat locul zece în 1975 și poziția a noua în 1977.

În perioada petrecută la Dinamo, Georgescu a câștigat patru titluri de campion al României, în 1975, 1977, 1982 și 1983. În palmaresul său se află și Cupa României, cucerită în 1982.

Fostul internațional a rămas până astăzi cel mai bun marcator din istoria primei ligi românești, cu 252 de goluri în 371 de partide. De asemenea, a fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978.

De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Progresul București, CSM Reșița, SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni.

Mesajul de adio al dinamoviștilor

Dinamo Fotbal Club ’48 a publicat pe Facebook un mesaj de condoleanțe.