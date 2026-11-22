Guvernul Luca Niculescu a majorat vineri salariile de la Transgaz și Transelectrica cu 6,5%. Măsura ar urma să se aplice din 2027, exclusiv personalului operațional. Guvernul a confirmat pentru TVR Info informațiile obținute pe surse de Cotidianul, cu mai bine de 24 de ore înainte, potrivit cărora cresc salariile la Transgaz și Transelectrica.

Secretomania majorării salariilor de la Transgaz și Transelectrica

Cotidianul a scris, sâmbătă, că memorandumul privind cele două companii aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului nu a figurat pe agenda publică a ședinței de vineri. În ciuda demersurilor redacției Cotidianul, începute vineri după-amiază, Executivul a refuzat să confirme oficial existența acestui document. Ba chiar a negat existența lui! Surse multiple însă au confirmat pentru ziar că el există, dar este la confidențiale.

Nu este prima dată când salariile de la anumite companii de stat profitabile sunt majorate la secret. Și Guvernul Bolojan a avut tot pe ordinea de zi confidențială un asemenea proiect, dar până la urmă l-a desecretizat. Presa a aflat și atunci despre majorări.

Caracterul secret al acestor documente este dificil de explicat, dat fiind că nu se referă la chestiuni de securitate națională. Majorările de salarii de la companiile de stat profitabile acoperă inflația și sunt susținute din bugetul propriu. De asemenea, sunt prevăzute în contractul colectiv de muncă și sunt obligatorii. Deci argumente pentru un asemenea demers există suficiente. Nu ar fi, teoretic, motive ca un guvern să ascundă o asemenea măsură.

Singura explicație ar putea fi impactul asupra imaginii guvernanților. Aceștia, pe de o parte, cer austeritate, pe de altă parte, aprobă majorări acolo unde veniturile sunt oricum generoase.

Ce salarii au angajații de la Transgaz și Transelectrica

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a declarat că societățile listate la bursă cu capital majoritar de stat au solicitat Guvernului aprobarea indexării cu rata inflației de 6,5%. El a precizat că directorii generali, directorii financiari și membrii consiliilor de administrație au contracte de mandat și nu beneficiază de indexare.

Potrivit bugetelor aprobate la începutul anului, câștigul salarial mediu brut lunar prevăzut este de 14.176 de lei la Transgaz și de 16.278 de lei la Transelectrica, mai scrie TVR Info.

Cum s-a ajuns la majorarea salariilor din companiile de stat

Informațiile obținute de Cotidianul încă de vineri seara arată că majorarea salariilor ar fi fost cerută în luna februarie de către companiile listate la bursă.

Sursele citate au declarat că angajații companiilor de stat ar fi putut da în judecată compania. Acest lucru s-ar fi întâmplat dacă nu li s-ar fi majorat salariile cu 6,5%. Consecința este generată de faptul că măsura este prevăzută în contractul colectiv de muncă.

Majorarea îi vizează doar pe salariații companiilor, nu și pe directorii generali sau CFO, care sunt pe contract de mandat, au adăugat sursele citate. Fapt confirmat ulterior de directorul Ion Sterian.

În luna mai, premierul Ilie Bolojan a adoptat un memorandum identic, care viza majorarea cu 6,5% a salariilor angajaților de la Romgaz. Memorandumul, aflat inițial pe agenda confidențială, a fost făcut public în aceeași zi de reprezentanții Guvernului de atunci.